Xem nhanh 20h ngày 7.9: Bão số 3 (YAGI) càn quét, nhiều nơi tan hoang; Tinh thần đoàn kết vượt bão

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bão Yagi đổ bộ khiến 4 người chết, 78 người bị thương

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ chiều nay, bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bão Yagi đổ bộ khiến 4 người chết, 78 người bị thương ẢNH: KHẮC HIẾU

Bão số 3 (YAGI) càn quét, nhiều nơi tan hoang

Trong đó, bão đã làm 4 người chết (Quảng Ninh 3, Hải Dương 1) và 78 người bị thương (Quảng Ninh 58, Hải Phòng 20).

Về tài sản, 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh), 1 tàu vận tải đứt neo trôi dạt. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương mất điện diện rộng.

Nhiều nhà ở hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh ngã đổ tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Bão Yagi: Cây xanh đổ la liệt khắp Hà Nội

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội, bão số 3 (bão Yagi) đã đổ bộ đất liền và gây nhiều thiệt hại tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội.



Để ứng phó với cơn bão này, PC07 Công an TP.Hà Nội đã chủ động phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng trong suốt thời gian bão đổ bộ trên địa bàn. Cùng đó, tổ chức rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sụp đổ, gây ra các tai nạn đáng tiếc để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tham gia giao thông.

TP.Hà Nội đang chịu ảnh hưởng nặng bởi bão Yagi ẢNH: HÙNG DŨNG

Đại diện PC07 Công an TP.Hà Nội cho hay, tính từ chiều 6.9 đến 16 giờ chiều 7.9, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ cây đổ trên địa bàn, qua đó đã điều động hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ và hơn 140 lượt xe cứu nạn cứu hộ cùng các phương tiện phá dỡ để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Bão số 3 (Yagi) gây mưa gió kinh hoàng, đường phố ngổn ngang

Trong đó, tính riêng 2 tiếng xảy ra mưa kèm gió lớn tại TP.Hà Nội vào chiều 6.9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận và điều động lực lượng, phương tiện phối hợp quần chúng nhân dân tổ chức cứu nạn, cứu hộ 11 vụ tai nạn do cây gãy, đổ trên địa bàn. Lực lượng cũng đưa 9 người đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên, đã có 2 người tử vong vì bị cây đổ đè vào người.

Khách sạn trên đảo Cô Tô mở cửa đón người dân ăn ở miễn phí trú bão Yagi

Một khách sạn ở đảo Cô Tô đã hỗ trợ chỗ trú, ăn uống miễn phí cho những ai có nhu cầu. Chủ khách sạn là bà Lê Thị Loan (43 tuổi).



Tối 6.9, mọi người ăn bữa cơm ấm áp tại khách sạn của bà Loan ẢNH: LÊ LOAN

Từ 21 giờ hôm qua 6.9, khách sạn của bà Loan đón một cụ bà bị tai biến nằm liệt giường vào khách sạn trú bão. Bà Loan vận động đến ở để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp mất điện bà cụ không có máy thở ô xy sử dụng nếu ở nhà.

"Tôi vận động mọi người đến từ sớm cho yên tâm vì nhiều nhà xung quanh vẫn đang ở mái tôn, chưa có mái bằng. Tôi cũng chuẩn bị bữa cơm ấm cúng tiếp đón mọi người. Với bà cụ bị tai biến, tôi bố trí cho bà ở riêng một phòng, có người theo dõi và giúp đỡ", bà Loan nói.

