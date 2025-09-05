Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Nàng dâu gói ghém ân tình từ những món quà quê

Dương Lan
05/09/2025 15:00 GMT+7

Mỗi lần được mẹ chồng gửi cho những món quà quê, nàng dâu Mai Ánh (36 tuổi, ở Hà Nội) đều chụp hình và lưu lại thành album có tên 'Gói ghém'.

Hình ảnh nàng dâu ở thành phố khéo léo sắp xếp đồ ăn do mẹ chồng ở quê gửi lên đã nhận nhiều bình luận tích cực. Thịt, cá, rau củ… được chị phân loại ngăn nắp và cho vào hộp sạch sẽ khiến nhiều người xuýt xoa.

Nàng dâu gói ghém ân tình từ những món quà quê- Ảnh 1.

Chị Ánh chụp hình cùng mẹ chồng và hai con

ẢNH: NVCC

Không để phí phạm từng ngọn rau

Không chỉ chuyện sắp xếp gọn gàng, dân mạng cho rằng phía sau những hộp đồ ăn ấy là tình cảm thắm thiết của mẹ chồng dành cho nàng dâu và ngược lại. Mẹ chồng thương con, gửi gắm chút quà quê chân tình; còn con dâu nâng niu, chế biến từng món ngon và coi đó là tấm lòng của gia đình.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Ánh cho hay điều khiến chị ao ước không phải sơn hào hải vị mà là những thực phẩm tươi ngon ở quê do mẹ chồng gửi lên. Mẹ có công gửi đồ sạch, còn con dâu sơ chế, bảo quản, không để phí phạm từng ngọn rau mẹ cho.

Nàng dâu gói ghém ân tình từ những món quà quê- Ảnh 2.

Chiếc tủ lạnh vạn người mê

ẢNH: NVCC

"Đồ ăn mẹ gửi được tôi chụp hình và lưu lại thành album có tên là Gói ghém. Đây là cách nhắc nhở tôi về tình yêu thương mà bố mẹ dành cho vợ chồng tôi và các cháu", chị Ánh nói.

Nàng dâu gói ghém ân tình từ những món quà quê- Ảnh 3.

10 năm sống ở Hà Nội, tháng nào gia đình nhỏ của chị Ánh cũng đều nhận được đồ ăn mà bố mẹ chồng (ở Điện Biên) gửi cho. Lúc "khui hàng", chị Ánh có cảm giác hồi hộp, vỡ òa khi thấy những đồ ăn yêu thích. Từng mớ rau, bao gạo, thịt cá… đều chứa đựng sự chăm chút của mẹ chồng. Chị chia nhỏ lượng đồ ăn trong mỗi bữa để tiết kiệm thời gian và bảo quản trong hộp để ăn dần.

Dù ở xa quê, chị Ánh vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ bố mẹ chồng. Rau ở vườn trồng được, có trứng gà nhà, bố mẹ mua thêm thịt bò… gửi cho các con. Cứ hết đồ ăn là bố mẹ chồng lại gửi, không cần biết một tháng gửi mấy lần.

Trước đây khi vợ chồng chị chưa có con, bố mẹ gửi đồ ăn vì sợ các con ăn ở ngoài không đảm bảo sức khỏe. Giờ đây có thêm 2 cháu, ông bà càng thường xuyên gửi quà quê lên cho con cháu.

"Tôi vẫn nhớ có lần chồng tôi gọi điện nói với mẹ là thích ăn giò xào. Dù tối chủ nhật gửi đồ nhưng thứ bảy mẹ vẫn mua nguyên liệu về gói giò cho con trai. Khi con dâu nhắn mẹ thích làm chẩm chéo, mẹ cũng mua đủ gia vị để con dâu vui lòng", chị Mai Ánh kể.

Tình yêu gia đình là vô giá

Từ những món quà quê ấy, chị Ánh học được cách yêu thương và chăm sóc gia đình. Với chị, còn bố còn mẹ là còn tất cả, sự quan tâm giản dị mà sâu sắc đó nhắc nhở rằng tình yêu gia đình là vô giá.

Nàng dâu gói ghém ân tình từ những món quà quê- Ảnh 4.

Chị Ánh sắp xếp đồ ăn gọn gàng

ẢNH: NVCC

Ở xa, chị Ánh thường xuyên gọi điện về hỏi thăm bố mẹ chồng và để họ có thời gian nói chuyện với các cháu. Những lần về thăm nhà, chị tự tay nấu những bữa cơm đầm ấm để cả gia đình quây quần. Ở quê không xa hoa, không bóng bẩy, chỉ có tấm chân tình nhưng khiến nàng dâu yêu quý và trân trọng.

Nhờ quà quê của gia đình chồng, dù bận rộn đến đâu chị vẫn cố gắng dành thời gian vào bếp. Những bữa cơm tự nấu giúp chị học được cách kiên nhẫn, tỉ mỉ và vun vén mái ấm gia đình.

Với chị Ánh, một trong những bí quyết để mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu hòa thuận là luôn yêu thương, đối xử thật lòng với mẹ.

"Tôi nhận ra rằng cuộc đời này vốn không có bữa ăn nào miễn phí ngoài những bữa ăn của bố mẹ dành cho mình. Dù trải qua chuyện gì đi chăng nữa, dù đã từng tổn thương thế nào thì cuối cùng tình cảm gia đình vẫn là điều quý giá nhất, không điều gì có thể thay thế được", chị Ánh trải lòng.

Mẹ chồng chị Ánh, bà Nguyễn Thị Thảo (56 tuổi, giáo viên ở tỉnh Điện Biên) cho hay bà cũng rất vui khi con dâu vào bếp nấu những mâm cơm ngon, đẹp mắt cho gia đình nhỏ. "Tôi luôn mong các cháu ngoan khỏe, con cái có công việc thuận lợi và gặt hái những thành công trong cuộc sống", mẹ chồng bày tỏ.

