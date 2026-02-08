Bánh mì để tủ lạnh: Đúng hay sai tùy trường hợp

Nguyên nhân là do tinh bột trong bánh mì sẽ tái kết tinh ở nhiệt độ thấp, làm bánh trở nên khô và cứng, theo tạp chí Southern Living (Mỹ).

Khi nào nên bảo quản bánh mì trong tủ lạnh?

Nhìn chung, tủ lạnh không phải là lựa chọn lý tưởng để bảo quản bánh mì, một số loại bánh còn bị ảnh hưởng nặng hơn khi để lạnh.

Các loại bánh mềm, giàu chất béo rất nhanh bị khô; còn các loại bánh có vỏ giòn lại dễ bị mất độ giòn bên ngoài và trở nên dai, cứng. Ngược lại, một số loại bánh có độ ẩm cao như bánh mì sandwich lại có thể chịu được việc bảo quản lạnh tốt hơn đôi chút, dù kết cấu bánh vẫn có thể bị thay đổi.

Mặc dù bảo quản bánh mì trong tủ lạnh nhìn chung không phải là lựa chọn tối ưu, nhưng trong một số trường hợp nhất định, việc này vẫn hợp lý nếu bạn sống ở khí hậu nóng ẩm, nơi nấm mốc có thể phát triển rất nhanh. Ngoài ra, các loại bánh mì có độ ẩm cao như bánh mì làm từ ngũ cốc nảy mầm, bánh có chứa nguyên liệu dễ hỏng như trái cây tươi hoặc phô mai cũng nên được bảo quản trong tủ lạnh hoặc tủ đông để tránh bị ôi thiu.

Một số loại bánh mì có thể bị khô, cứng khi để lạnh Ảnh: AI

Cách bảo quản bánh mì tốt nhất để giữ độ tươi ngon

Tùy vào thời điểm dự định sử dụng bánh, bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án bảo quản chính:

Ngắn hạn (1-3 ngày): Bảo quản bánh ở nhiệt độ phòng, trong hộp đựng bánh mì, bọc bằng khăn vải hoặc cho vào túi giấy kín. Tránh để bánh gần nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.

Trung hạn (tối đa 1 tuần): Cho bánh vào túi nhựa kín ở nhiệt độ phòng. Ép bớt không khí trước khi buộc kín và để ở nơi mát, khô. Trong thời tiết nóng, có thể lót thêm khăn giấy trong túi để hút ẩm, giúp hạn chế nấm mốc.

Dài hạn (hơn 1 tuần): Nên đông lạnh bánh mì thay vì bảo quản trong tủ lạnh ngăn mát. Việc đông lạnh giúp làm chậm quá trình tái kết tinh của tinh bột - nguyên nhân chính khiến bánh mì bị khô cứng. Nhờ đó, bánh giữ được kết cấu và hương vị tươi ngon lâu hơn.

Khi đông lạnh bánh mì, hãy thực hiện các bước sau:

Cắt lát sẵn: Giúp lấy ra và rã đông dễ dàng khi cần.

Bọc kín: Bọc bánh bằng màng bọc thực phẩm và giấy bạc, hoặc cho vào túi chuyên dụng cho tủ đông để tránh bị khô hoặc ám mùi.

Ghi nhãn: Ghi ngày đông lạnh.

Khi rã đông, có thể để bánh ở nhiệt độ phòng hoặc cho trực tiếp vào máy nướng, lò nướng trước khi sử dụng.

Dù chọn cách bảo quản nào, mọi người cũng nên tránh một số lỗi phổ biến như sau: