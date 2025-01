Bánh mứt, bia tết đua giảm giá

Sức mua gia tăng

Đó là con số đại diện hệ thống siêu thị Lotte Mart thông tin với PV Thanh Niên vào chiều 8.1. Tỏ ra khá tự tin, vị này cho hay dự kiến sức mua sắm tết sẽ tiếp tục tăng mạnh vào cuối tuần này, khi ngày Ông Công, Ông Táo đã cận kề.

Hàng hóa tết tràn ngập siêu thị ẢNH: NG.NGA

Cứ vài ngày, một số nhãn hàng bia lại điều chỉnh giảm giá để thu hút khách hàng. Thế nên, siêu thị luôn cập nhật giá bán đến khách hàng, giá cả tuần này có thể khác tuần trước. Một thùng bia bán ra trong dịp cuối tuần này so với giá mấy tuần trước giảm từ 9.000 - 15.000 đồng/thùng.

Đại diện một chuỗi siêu thị tại TP.HCM

Càng gần tết, chúng tôi tiếp tục tung ra nhiều chương trình lớn, trong đó có rút thăm trúng thưởng với giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường giao hàng online, tăng nhân sự phục vụ tết, và mở thêm quầy tính tiền để giúp khách hàng không phải chờ đợi lâu khi thanh toán. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc đối ngoại Central Retail Việt Nam

Trước đó, Lotte Mart dự đoán nhu cầu mua sắm tết của người dân năm nay tăng khoảng 20%, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh kinh tế trải qua năm tương đối khó khăn, thu nhập của người dân giảm sút. Tuy nhiên đến thời điểm này, với sức mua tăng khá tích cực, đại diện Lotte Mart thông tin trong nửa đầu tháng 1 hệ thống tập trung khuyến mãi, giảm giá mạnh nhiều mặt hàng đồ kho, đồ ngâm chua, bánh kẹo, hạt, mứt thường dùng trong ngày tết. Các giỏ quà tết được giảm đến 15% và giảm tiếp cho những đơn hàng lớn. Đặc biệt, nhóm hàng tươi sống như thịt gà, bò, trứng, rau, trái cây các loại cũng được giảm giá lên mức cao nhất 34%; thịt heo đang bán với giá bình ổn, từ 90.000 đồng/kg.

"Người tiêu dùng VN thường có xu hướng chọn những sản phẩm thiết yếu, nên giỏ quà tết hàng Việt rất được ưa chuộng. Với tình hình mua sắm hiện nay, chúng tôi tuyển thêm khoảng 1.000 việc làm thời vụ cho toàn hệ thống, tăng cho các khâu đóng gói quà tết, thu ngân, xử lý đơn hàng online, bán hàng tại chỗ… nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất", đại diện Lotte Mart cho hay.

Tương tự, đại diện Central Retail Việt Nam (sở hữu chuỗi siêu thị GO!, Big C, Tops Market) cũng khá lạc quan khi sức mua đã tăng mạnh từ 20 - 30% so với tuần liền kề và tăng khoảng 10% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Riêng với giỏ quà tết, giá bán rất cạnh tranh nhưng Central Retail Việt Nam đẩy mạnh cải tiến về mẫu mã, sang trọng và tiện dụng nên được khách hàng ưa chuộng.

"Chúng tôi rất chăm chút cho sản phẩm quà tết bởi đây là mặt hàng mỗi năm có một lần, để người dân mua biếu tặng, trang trí trong nhà vừa ấm cúng, vừa có không khí ngày tết cổ truyền. Thế nên giá cả được đặc biệt chú ý. Nhờ vậy, doanh thu của mặt hàng giỏ quà tết trong thời gian qua tăng 5 - 10% so với các mặt hàng khác. Chúng tôi đánh giá đây là tín hiệu tích cực trong lựa chọn, mua sắm tết của người dân", đại diện Central Retail Việt Nam chia sẻ.

Tại các chợ truyền thống, lượng khách mua sắm tăng mạnh so với ngày thường và tăng nhẹ so với cùng thời điểm năm ngoái. Sạp Kim Liên (chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM), chuyên kinh doanh các mặt hàng hải sản khô, trà, cà phê, bánh mứt…, cho hay sức mua có chững lại so với thời điểm tuần đầu tiên sau khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được đưa vào vận hành. Tuy vậy, nhìn chung khách mua sắm tết đã có và doanh số bán ra đều tốt hơn tháng trước nhiều.

Chủ sạp Ba Tốt (chợ Bình Tây, Q.6, TP.HCM), chuyên kinh doanh các mặt hàng mứt bánh truyền thống, cũng phấn khởi hơn khi lượng khách đóng hàng đi các tỉnh tăng khoảng 20%; khách mua sỉ cũng tăng nhẹ, nhưng khách mua lẻ thì "chưa thấy bóng dáng" đâu.

Bia vẫn ảm đạm, hàng hóa đẩy mạnh giảm giá

Riêng sức tiêu thụ mặt hàng bia giảm mạnh từ vài năm qua và năm nay cũng không ngoại lệ dù giá không tăng, thậm chí giảm. Một đại lý bia rượu trên đường Lạc Long Quân (Q.Tân Bình, TP.HCM) thừa nhận mặt hàng bia rượu tiếp tục ảm đạm.

Đại diện một chuỗi siêu thị tại TP.HCM cho biết cứ vài ngày, một số nhãn hàng bia lại điều chỉnh giảm giá để thu hút khách hàng. Thế nên, siêu thị luôn cập nhật giá bán đến khách hàng, giá cả tuần này có thể khác tuần trước. Một thùng bia bán ra trong dịp cuối tuần này so với giá mấy tuần trước giảm từ 9.000 - 15.000 đồng/thùng.

Theo các tiểu thương, giá cả là yếu tố quyết định người mua xuống tiền hay không. Chủ sạp Trúc Phương (chợ An Đông, Q.5, TP.HCM) cho hay giá bán các mặt hàng khô, mứt truyền thống từ các tỉnh miền Tây, từ Củ Chi, Hóc Môn đưa về đa số giữ nguyên, một vài mặt hàng tăng giá cũng chỉ 5%.

"Có thể bán mặt hàng này lời một chút, mặt hàng khác chịu thiệt, bớt lãi. Mục đích là bán được nhiều hàng chất lượng, giá tốt để người mua nhớ mà quay lại hay giới thiệu với bạn bè. Nhờ vậy, doanh số bán hàng trong tháng chạp này tăng rõ rệt. Tôi nghĩ từ nay đến tết, khách mua sẽ tăng tốt hơn", chủ sạp Trúc Phương nói.

Không chỉ chợ truyền thống, các nhà sản xuất, các siêu thị cũng mạnh tay giảm giá để kích sức mua. Tại nhiều siêu thị, mặt hàng nước ngọt đang giảm giá từ 30.000 - 60.000 đồng mỗi thùng; nhiều loại bánh quy Danisa, Lu, Oxford, Merry… giảm giá từ 15.000 - 63.000 đồng/hộp/gói... Ngoài giảm giá, các siêu thị đều chú trọng chương trình khuyến mãi. Đại diện hệ thống MM Mega Market thừa nhận doanh số bán ra các mặt hàng có khuyến mãi lớn tăng mạnh so với năm ngoái, từ 10% trở lên. Hiện doanh thu hàng khuyến mãi đã chiếm gần 40% tổng doanh thu bán hàng của hệ thống, nhiều doanh nghiệp đưa hàng vào các hệ thống siêu thị cũng đẩy mạnh giảm giá để gia tăng thị phần. Các loại bánh kẹo, mứt cân ký được nhà sản xuất phối hợp với các siêu thị giảm giá bán ra từ 15 - 30% trong hơn tuần qua.

Một nghiên cứu của Công ty nghiên cứu thị trường Cimigo cho thấy 82% người tiêu dùng VN ưu tiên mua hàng Việt nếu có sự lựa chọn, đặc biệt trong mua sắm tết. Vì thế, các siêu thị cũng liên tục kết nối với các nhà sản xuất nội địa để tăng cường đưa hàng Việt vào hệ thống nhiều hơn.

"Người tiêu dùng VN đang ngày càng ưu tiên sử dụng những sản phẩm nội địa chất lượng cao. Hàng Việt ngày càng được yêu thích, mẫu mã thay đổi nhiều, đa số người tiêu dùng đặc biệt quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn", đại diện Lotte Mart nhận xét.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc đối ngoại Central Retail Việt Nam, thông tin với mức giảm giá không bị giới hạn 50% theo chương trình khuyến mãi tập trung của Bộ Công thương và các sở công thương đưa ra, nhiều doanh nghiệp sản xuất và phân phối áp dụng các chương trình khuyến mãi lớn này để thu hút khách tăng chi tiêu mua sắm vào mùa tết hơn. Đây là điểm khác biệt so với các năm trước, khi mức khuyến mãi bị khống chế. Thế nên, chương trình mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua là có quà, ưu đãi lên đến 80% đã mang lại doanh thu tốt cho nhà kinh doanh.