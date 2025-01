Đào, quất tăng giá ngày giáp tết

Dạo quanh các làng hoa cây cảnh tại Quảng Ninh những ngày đầu năm 2025 rất dễ nhận thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của những cây đào, quất sau cơn bão số 3 gây ảnh hưởng nặng nề cho địa phương này hồi tháng 9 vừa qua. Tại đây, các nhà vườn tất bật chăm sóc cây để kịp tiến độ giao hàng cho thương lái khi tết Nguyên đán cận kề.

Tiểu thương đến tận vườn nhanh chóng chốt đơn đặt hàng quất cảnh Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

TP.Đông Triều, nơi được coi là "thủ phủ" cây cảnh của tỉnh Quảng Ninh, với hơn 330 ha đào, quất, hoa các loại cũng nhộn nhịp bán - mua, trong đó P.Bình Khê là địa phương có diện tích trồng nhiều nhất và nổi tiếng với các nhà vườn cung cấp mai vàng Yên Tử, quất, đào.

Theo bà Hoàng Thị Xinh, Phó trưởng phòng Kinh tế TP.Đông Triều, cơn bão số 3 đã làm hơn 100 ha cây ăn quả các loại trên địa bàn mất trắng. Hơn 200 ha cây đào, quất bị ảnh hưởng, dẫn đến giảm sản lượng và năng suất cây trồng.

Ngay sau bão, UBND TP.Đông Triều đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các địa phương hướng dẫn nhân dân tích cực khôi phục sản xuất. Đến nay, các loại cây, trong đó có cây cảnh, cây ăn quả trên địa bàn phát triển tốt, bắt đầu cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Tuy nhiên, qua đánh giá của UBND TP.Đông Triều, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến nhiều diện tích đào, quất bị gãy đổ nên nguồn cung cấp không dồi dào như mọi năm. Dự báo việc này, thời gian vừa qua, nhiều tiểu thương từ mọi nơi đã về đây tìm các chủ vườn để chốt đơn mua toàn bộ nhằm có hàng bán vào dịp tết Nguyên đán.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại các nhà vườn tại P.Bình Khê (TP.Đông Triều) luôn tấp nập tiểu thương từ các nơi đổ về chọn mua cây cảnh. Tiểu thương xuống tận vườn chọn cây, gắn tên, số điện thoại và đặt cọc để chốt đơn hàng từ sớm.

Ông Nguyễn Công Tình (54 tuổi, P.Bình Khê) chia sẻ, do ảnh hưởng của bão số 3, một nửa số cây đào của vườn nhà ông bị gãy, đổ. Sau bão, gia đình còn 400 gốc đủ điều kiện bán ra thị trường và đang được chăm sóc cẩn thận. "Đúng lúc đào, quất đang xanh tốt, vào dáng thì gặp bão, vì thế cây đẹp trong vùng không còn nhiều, nên năm nay giá tăng khoảng 1,5 lần so với tết Nguyên đán 2024", ông Tình nói.

"Thủ phủ" đào tết của tỉnh Quảng Ninh là H.Vân Đồn, nơi có khoảng 200 hộ trồng đào trên diện tích 70 ha, năm nay cũng lao đao vì lượng cây thiệt hại sau bão số 3 khá lớn. Anh Đặng Văn Toàn (xã Hạ Long, H.Vân Đồn), người sở hữu vườn đào rộng gần 4.000 m2 - được đánh giá là một trong những vườn đào đẹp huyện đảo, cho hay gần 1 tháng nay nhiều tiểu thương khắp nơi đổ về đặt cọc từng gốc đào đẹp.

Theo anh Toàn, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều diện tích trồng đào bị thiệt hại nặng, cộng với thời tiết nắng nóng nên đào vừa ít lại giá cao. Vì vậy, các nhà vườn đều chăm sóc đào kỹ lưỡng trước khi bán, phần lớn các cây đào đã có người chốt đơn từ sớm, người trồng dự báo sẽ nghỉ tết sớm.

Bán chờ may rủi

Do nguồn cung của đào, quất năm nay không dồi dào dẫn tới việc khan hàng, tăng giá. Các tiểu thương cho biết, tết năm nay khác biệt so với mọi năm, cây cảnh chịu ảnh hưởng của siêu bão, để có hàng bán ra thị trường nhiều người phải đặt mua ở các tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An nên đội thêm giá vận tải. Bởi các tỉnh quanh địa bàn Quảng Ninh vừa rồi cũng chịu ảnh hưởng lớn do bão số 3 và mưa lũ lịch sử.

Nông dân chăm sóc đào tết chờ đưa ra thị trường Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Chỉ còn vài tuần nữa là tới tết Nguyên đán nhưng giá đào, quất đã bắt đầu tăng. So với mọi năm, khách hàng bỏ ra khoảng 700.000 - 800.000 đồng là đã có cành đào ưng ý, nhưng năm nay mỗi cành đào huyền, chậu quất dáng đẹp thì các "thượng đế" phải bỏ ra từ 1 - 2 triệu đồng. Cụ thể, những cành đào phai sẽ có giá dao động từ 500.000 - 1,5 triệu đồng đồng/cành, tùy loại. Ngoài ra, cũng có những cành đào nho nhỏ giá dao động 300.000 - 500.000 đồng/cành cho những hộ gia đình trưng trên ban thờ hoặc cắm trong bình nhỏ. Tuy nhiên, số lượng loại cành này không nhiều.

Vừa làm thủ tục đặt cọc cho 300 cây đào, chị Nguyễn Thị Bảy (trú tại TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) vừa chia sẻ: "Dịp tết nào tôi cũng buôn đào, quất. Năm nay số lượng cây đẹp giảm hẳn vì bão số 3. Tôi vẫn tìm hàng tốt để bán lẻ tại chợ như mọi năm nhưng đang lo không bán được hàng vì thu nhập của người dân năm nay giảm sút so với mọi năm. Bên cạnh đó, không nhiều người sính cây đào to mà họ chọn cây nhỏ cắm bình".

Vẫn theo chị Bảy, nhìn chung năm nay đào quất đẹp. "Khách mà chơi sớm không có giá dưới 1 triệu đâu. Bởi cước vận tải, phí thuê mặt bằng tăng cao nên hàng hóa đội giá gấp rưỡi so với tết năm ngoái", chị Bảy tính toán.

Mặt hàng "hot" nhất trên thị trường những năm gần đây là đào huyền đang có giá khá cao. Mỗi cành đẹp đều dao động từ 1 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng/cây. Giá quất cảnh cũng tăng đáng kể, khi dao động từ 1 triệu đồng - 1,5 triệu đồng/cây cao 2 m và gần 600.000 đồng với cây quất đùm cao hơn 1 m.

Theo Phòng Kinh tế TP.Đông Triều, năm nay thành phố có kế hoạch triển khai trồng hoa, cây cảnh ở các địa phương với diện tích khoảng 259 ha, đến nay đã đạt hơn 127% do người dân trồng loại hình này với hơn 330 ha. Năm nay không còn cảnh được mùa nhưng mất giá vì hầu như thương lái đã tới đặt hàng gần hết.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, ước tính có khoảng 300 ha diện tích trồng đào, quất, cây cảnh của các địa phương trong tỉnh bị gãy đổ hoàn toàn. Sau bão, các hộ đã khẩn trương khôi phục sản xuất nhưng nguồn cung vẫn bị ảnh hưởng.

Nghề trồng hoa, cây cảnh dịp tết Nguyên đán thường đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thiên tai, tình hình thu nhập khó khăn càng khiến thị trường đào, quất trở nên khó đoán. Với người trồng thì đã bán gần hết còn tiểu thương thì may rủi đợi chờ sức mua thị trường.