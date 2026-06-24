Bánh tầm cay đặc sản Cà Mau ở TP.HCM: Quán bình dân trong hẻm bán 24/7

Vốn là người Cà Mau, bánh tầm cay, món ăn đặc sản với sự kết hợp độc đáo giữa sợi bánh tầm dai mềm, nước sốt cà ri gà hay xíu mại và có vị cay nồng đặc trưng, đã trở thành hương vị gây thương nhớ cho tôi trong suốt gần chục năm xa quê, sống và làm việc ở TP.HCM.

Dĩa bánh tầm cay Cà Mau hấp dẫn trong hẻm 189/2/8 Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Món ăn "hiếm có khó tìm" ở TP.HCM

Mỗi lần nghe ở đâu đó tại TP.HCM có người đồng hương mở bán bánh tầm cay Cà Mau, tôi lại tìm tới, vừa để ủng hộ, vừa để thưởng thức hương vị gắn với ký ức quê nhà thân thương. Dẫu vậy, món ăn ít người biết này cũng đã khiến nhiều quán "ruột" của tôi ngậm ngùi đóng cửa.

Một ngày đẹp trời, có dịp đi vào con hẻm 189 Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung (TP.HCM), tôi bất ngờ phát hiện một quán ăn bình dân nho nhỏ bán món ăn quen thuộc quê mình nhờ dòng chữ thân thương trên bảng hiệu: "Bánh tầm cay Cà Mau".

Hỏi thăm mới biết chủ quán ăn trong hẻm này là bà Truyền Mai (52 tuổi), một người Cà Mau có 8 năm sống và làm việc ở TP.HCM. Bà chủ niềm nở chuẩn bị món, rồi kể, ngày trước ở quê, bà kinh doanh may mặc. Sau đó, bà quyết định rời quê lên thành phố làm kế toán.

"Sau dịch Covid-19, tôi nghỉ việc, quyết định mở quán ăn. Trong vô số những món ăn, tôi nghĩ món bánh tầm cay quê mình là lựa chọn hợp lý vì chưa nhiều người bán ở Sài Gòn. Thêm nữa, tôi cũng muốn giới thiệu món đặc sản này đến với bà con tứ xứ làm việc ở đây hay mang lại hương vị quê nhà cho đồng hương Cà Mau sống ở thành phố", bà kể.

Bà Truyền Mai, chủ quán bánh tầm cay Cà Mau hiếm hoi ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Vốn mê món bánh tầm cay, cùng với kinh nghiệm học được từ hồi ở quê, khi hồi trẻ bà cùng một người bạn thân mở bán quán bán món này, không khó để bà chủ nấu được một phần bánh tầm cay Cà Mau hoàn chỉnh. Tuy nhiên thời điểm đầu, vì chưa nhiều người biết tới nên quán không nhiều thực khách ghé ủng hộ.

May mắn, nhờ nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội về quán ăn bán món đặc sản Cà Mau này, 2 tháng sau, quán bắt đầu đông khách, không chỉ đồng hương mà còn cả những thực khách từ nhiều tỉnh thành tìm tới thưởng thức vì tò mò.

Bánh tầm cay Cà Mau là món gì? Bánh tầm cay Cà Mau là một món ăn sáng hoặc ăn xế đặc sản của Đất Mũi. Khác với món bánh tầm ngọt thông thường, bánh tầm cay là sự kết hợp độc đáo giữa sợi bánh tầm dai mềm, nước sốt cà ri gà (hoặc xíu mại) và có vị cay nồng đặc trưng. Món ăn này có 3 thành phần chính gồm sợi bánh tầm, nước sốt và thịt, rau ăn kèm. Trong đó, sợi bánh thường được làm từ bột gạo tẻ, nhào nặn và se thủ công thành những sợi to, mập mạp và trắng trẻo như con tằm, có độ dai dẻo nhất định. Nước sốt của món ăn này khá đặc trưng, là cà ri gà hoặc đôi khi là xíu mại. Nước sốt được hầm từ thịt gà hoặc nấu cùng huyết, khoai lang và thoang thoảng mùi thơm của bột cà ri hay ngũ vị hương. Thịt gà mềm, xíu mại, tiết luộc… trong dĩa bánh tầm ăn kèm rau sống, giá đỗ và một chén muối tiêu chanh hoặc nước mắm để chấm thịt. Điểm nhấn của món ăn là nước sốt thơm béo quyện cùng vị cay xé lưỡi. Tuy nhiên, thực khách có thể chọn vị ít cay hơn. Bánh tầm có nhiều biến thể, quen nhất với người dân miền Tây Nam bộ là bánh tằm ngọt, một món ăn chơi phổ biến. Ngày trước, người ta ngâm gạo qua đêm, sau đó xay nhuyễn bằng cối đá, trộn với bột năng, trộn đều rồi sau đó dùng hai bàn tay xe sợi bột dài ra theo kích cỡ tùy thích. Những sợi bột dài sau đó được đem hấp cách thủy và trở thành những cọng bánh tằm. Thường, người ta làm muối mè, rắc thêm chút dừa khô nạo hoặc kỳ công hơn là thắng nước cốt dừa với đường, muối để ăn cùng bánh tằm. Người dân địa phương vẫn truyền tai nhau về nguồn gốc của bánh tầm cay, rằng món ăn là sự giao thoa văn hóa ẩm, được người dân Cà Mau biến tấu từ món bánh tằm ngọt ăn chơi truyền thống kết hợp cùng nước sốt cà ri kiểu Chà Và của người Khmer. Cà ri Chà Và là đặc sản của Ấn Độ. Nói về cà ri Chà Và, không thể không nói đến những người Khmer đã mang cảm hứng ẩm thực này đi khắp vùng đất mới. Đến với Cà Mau, cà ri Chà Và kết hợp với bánh tằm trở thành món ăn mang đậm sự tinh tế, hài hòa và táo bạo.

[CLIP]: Quán bánh tầm cay đặc sản Cà Mau bình dân ngay tại TP.HCM: Mở 24/7 trong hẻm

Bán 24/7, chủ yếu bán mang đi

Bà Truyền Mai tâm sự ban đầu, quán bán ở đầu hẻm 189 Hoàng Hoa Thám, có chỗ rộng rãi để khách ngồi ăn. Sau đó, vì vấn đề mặt bằng, bà đành phải dời sâu vào trong hẻm, chủ yếu bán mang đi cho khách.

Bà chủ người Cà Mau cho biết quán bán 24/7 không nghỉ, khách đến giờ nào cũng có món. Trong đó, 80% khách mua online qua các ứng dụng giao hàng hoặc liên hệ trực tiếp. 20% khách ngồi ăn tại chỗ.

Mỗi phần bánh tầm cay ở quán của bà bán với giá từ 45.000 đồng, phần đặc biệt với nhiều thành phần đầy đặn như gà, xíu mại viên trứng muối, xíu mại tàu hủ ky… có giá nhỉnh hơn, tùy vào nhu cầu của khách.

Quán chủ yếu bán mang đi ẢNH: CAO AN BIÊN

"Điều đặc biệt ở quán ăn của tôi là tôi không xài bột ngọt, vì bản thân tôi cũng dị ứng với gia vị này. Một mình tôi bán quán nhưng không thấy mệt vì cũng đã quen suốt 3 - 4 năm qua", bà kể.

Chị Nguyễn Hân, một thực khách ở TP.HCM dành lời khen cho quán bánh tầm cay này. Cô gái cho biết phần ăn khá nhiều và hợp khẩu vị của chị. Đặc biệt, chị ấn tượng với sự hào sảng của bà chủ vì "cho quá chừng bánh tằm luôn". "Chắc chắn mình sẽ ghé lại", chị cho biết.

Là người Cà Mau, anh Phú Nguyễn (27 tuổi) hiện đang sống ở TP.HCM cho biết hiếm gặp quán bánh tầm cay nào. Nhiều lúc thèm hương vị món ăn quê hương, anh quyết định mua cà ri gà... "ăn đỡ".

Lần đầu biết tới quán qua giới thiệu của người bạn, anh thưởng thức và cho biết hương vị bánh tầm cay ở đây khá giống với hương vị anh ăn ở quê. "Mình thích ăn cay và ăn cay được nên thấy khá ổn. Mong món ăn này sẽ được bán ở Sài Gòn nhiều chỗ hơn, vì nhà mình qua quán này cũng khá xa", anh chia sẻ.

Bánh tầm cay là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích khi đến Cà Mau ẢNH: CAO AN BIÊN

Mỗi ngày, bà Truyền Mai cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi mang món ăn đặc sản của quê hương mình lên thành phố, giúp những đồng hương tìm lại ký ức và cả những người tứ xứ thưởng thức hương vị… rất Cà Mau.

Cà Mau có quán bánh tầm cay nào nổi tiếng? Bánh tầm cay A Xi Giá, bánh tầm cay ông Đạo, bánh tầm cay bà Lan, bánh tầm cay Hoa Lư… là những quán bán món đặc sản này ở Cà Mau được nhiều thực khách biết tới. Mỗi quán bánh tầm đều có cách chế biến và hương vị riêng, nhưng tất cả đều mang đậm nét văn hóa ẩm thực địa phương.



