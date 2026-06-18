Quán bún thang bình dân trứ danh TP.HCM, truyền 3 đời: Nguồn gốc tên gọi từ đâu?

Quán bún thang gia đình nho nhỏ nằm trên đường Hồ Biểu Chánh, phường Phú Nhuận suốt hàng thập kỷ qua là điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách ở TP.HCM muốn thưởng thức món ăn thanh tao bậc nhất của ẩm thực Hà Nội.

Bún thang nổi tiếng là món ăn thanh tao bậc nhất của ẩm thực Hà Nội ẢNH: CAO AN BIÊN

Hương vị thanh tao của ẩm thực Hà Nội giữa lòng TP.HCM

Nằm ở số 50 Hồ Biểu Chánh, quán ăn của gia đình chị Bích Ngọc (36 tuổi), truyền nhân đời thứ 3 của quán, được thực khách gọi với cái tên thân thương là Bún Thang 50.

TP.HCM một buổi sáng mát mẻ sau cơn mưa nặng hạt từ chiều tối hôm trước, chúng tôi tìm tới quán ăn bình dân này để thưởng thức món bún thang Hà Nội trứ danh. 9 giờ hơn, khách bắt đầu đến, ngồi kín các bàn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Trong quầy bếp mở, chị Bích Ngọc cùng người thân tất bật chuẩn bị để mang những tô bún nóng hổi tới thực khách sớm nhất, không để ai phải chờ đợi lâu. Trong khi đó, bà Phạm Ngọc Bảo (86 tuổi), người sáng lập quán ngồi phía trước. Ở tuổi này, cụ bà hài lòng nhìn cháu dâu kế thừa quán, hạnh phúc khi thấy thực khách thân thương ghé thưởng thức món ăn của mình.

Quán bún thang của gia đình bà Bảo có tuổi đời 36 năm, được nhiều thực khách xa gần biết tới ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Bích Ngọc (36 tuổi) là truyền nhân đời thứ 3 của quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bà Bảo nở nụ cười hiền hậu, kể rằng sau khi về hưu sớm, năm 1990 quyết định mở quán ăn gia đình để con thêm thu nhập, cũng là để có cái nghề để mưu sinh.

"Trong rất nhiều món ăn, tôi chọn món bún thang để bán, món ăn có nguồn gốc lâu đời, rất rất lâu ở Hà Nội. Món ăn này là món tôi thích gắn bó với ký ức tuổi thơ của tôi, một món ăn thanh tao không có nhiều dầu mỡ, tốt cho sức khỏe. Tôi nấu món ăn theo đúng hương vị Hà Nội, theo đúng ký ức, kinh nghiệm của cuộc đời mình", bà kể.

Món ăn quen thuộc mang hương vị "rất Hà Nội" do bà Bảo bán được nhiều người gốc Bắc ở TP.HCM tìm tới thưởng thức để góp nhặt lại ký ức. Trong khi đó, người dân TP.HCM cũng như người tứ xứ làm việc ở thành phố này lại ghé ăn vì tò mò món bún có cái tên lạ, rồi "phải lòng" lúc nào không hay, cứ vậy ăn suốt mấy chục năm.

Quán ăn này từ chưa có nhiều người ủng hộ thuở đầu mới mở bán, dần dà có nhiều khách ghé, tới nay có rất nhiều khách "ruột". Có những khách gắn bó với quán từ những ngày đầu, sau đó tuổi cao sức yếu nên không thường ghé.

Các thành phần trong tô bún thang được xếp vòng tròn khéo léo như một "bức tranh" ẩm thực ẢNH: DƯƠNG LAN

Trong tô bún thang của quán ăn này, nổi bật là phần bún sợi nhỏ trắng mịn, mềm nhưng không bị nát. Sợi bún nhỏ giúp ngấm đều nước dùng thanh ngọt và hài hòa với các nguyên liệu khác như thịt gà xé trắng ngà, sợi trứng tráng mỏng màu vàng non, giò lụa thái chỉ màu hồng nhạt, nấm đông cô, nấm mèo màu nâu nhạt, màu xanh của rau răm, hành, mùi tàu thái nhỏ…

Các thành phần được xếp vòng tròn khéo léo như một "bức tranh" ẩm thực. Tất cả quyện lẫn trong nước dùng ngọt đậm đà, trong veo, đượm mùi tôm khô, hương gà, nấm đậm vị và thơm phưng phức. Chủ quán cũng chuẩn bị sẵn mắm tôm để thực khách ăn kèm "đúng điệu" Hà Nội.

3 đời "giữ lửa"

Sau hàng chục năm "đứng quán", vì tuổi tác, sau này, bà để lại quán cho con gái, nay là cháu dâu. Chị Bích Ngọc, đời thứ 3 kế thừa quán nói rằng trước đó, chị làm công việc về văn phòng.

2 năm gần đây, chị mới bắt đầu bán chính. Trước đó nhiều năm, chị cũng có thời gian phụ bà và gia đình chồng buôn bán. Nhìn cháu gái đứng bếp, bà Bảo tự hào, dành lời khen không ngớt cho truyền nhân đời thứ 3 của quán ăn gia đình.

Tô bún thang trứ danh ở quán ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Quán bún thang bình dân trứ danh TP.HCM, truyền 3 đời

Không chỉ món bún thang được khách ủng hộ, quán cũng bán thêm bún măng, mì gà, miến gà, miến cua… với mức giá bình dân từ 40.000 đồng. Quán ăn mở bán từ 6 giờ tới 13 giờ hằng ngày.

Lần đầu ghé quán thưởng thức món bún thang, chị Hồ Ái Nhi cho biết bản thân cảm thấy hợp khẩu vị, đặc biệt phần bún ở quán đồ ăn đầy đặn, tô bún hấp dẫn về hình thức lẫn hương vị.

"Chồng mình ăn bún thang gà xé, còn mình ăn bún thang đùi gà, có nhờ quán xé đùi giúp để tiện ăn hơn, quán cũng nhiệt tình. Quán có bình trà đá miễn phí. Sẽ quay lại để thử các món khác!", nữ thực khách chia sẻ.

Trong khi đó, chị Mai Thị Yến Nhi, một khách "ruột" của quán chia sẻ nếu ai thích ăn các món thuần vị Bắc thì sẽ "bị mê" khi ghé Bún Thang 50. Thực khách ấn tượng với sự nhiệt tình, xởi lởi của chị chủ quán.

"Không chỉ món ăn ngon, có hôm quán còn tặng trái cây, có hôm nấu nước sâm cho khách. Quán sạch sẽ, gọn gàng, đồ ăn nhiều. Mình cũng thương cụ bà, người sáng lập quán. Cụ lúc nào cũng lo cho khách từng chi tiết nhỏ", chị bày tỏ.

Quán cũng bán thêm bún măng, mì gà, miến gà, miến cua… ẢNH: DƯƠNG LAN

Khách ăn ở quán nhiều năm ẢNH: DƯƠNG LAN

Một trong những điểm thú vị về bún thang chính là cái tên, khi tên gọi và cách giải nghĩa "truyền miệng" phần nào nói lên nguyên liệu có trong tô. Nói về nguồn gốc tên gọi bún thang, cụ Bảo nói rằng:

"Chữ "thang" trong bún thang có nghĩa là thang thuốc sắc, là do trong thang thuốc có nhiều vị. Nên gọi bún thang là để chỉ tô bún có nhiều vị, nhiều thành phần nguyên liệu và sự kết hợp của các nguyên liệu trong phần bún thang đều tốt cho sức khỏe".

Với bà Bảo và gia đình, ngày ngày được nấu những phần bún thang mang hương vị đặc sắc của ẩm thực kinh kỳ đến với thực khách xa gần tại TP.HCM là niềm tự hào và hạnh phúc.