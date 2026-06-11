Quán cà phê TP.HCM 'thức' cùng World Cup 2026: Mở cửa 24/7, khách check-in cùng Messi, Ronaldo

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12.6 đến 20.7 (theo giờ Việt Nam), đánh dấu kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và kéo dài tới 104 trận đấu trên khắp Mỹ, Canada và Mexico. Với thể thức mới, giải đấu năm nay hứa hẹn mang đến một tháng hè bùng nổ với hàng loạt cuộc đối đầu World Cup 2026

Trang trí hưởng ứng World Cup 2026, nhiều quán cà phê đông khách tới check-in ẢNH: NVCC

Quán cà phê hút khách check-in dịp World Cup 2026

Tại nhiều quán cà phê từ bình dân đến những hàng quán lớn ở TP.HCM, nơi thu hút đông người đến xem các trận đấu mỗi mùa World Cup, năm 2026 đã sẵn sàng để đón những vị khách yêu thể thao, thức cùng các trận đấu đỉnh cao.

Trước thềm khai mạc World Cup 2026, ghi nhận của Thanh Niên tại tiệm cà phê Mê Gò Vấp thuộc phường Gò Vấp (TP.HCM) đã ngập tràn không khí thể thao, đông đúc người tìm đến check-in.

Anh Trần Thế Hiển, chủ quán cà phê cho biết hưởng ứng ngày hội thao lớn nhất hành tinh, anh đã đầu tư thay đổi 2 không gian quán nằm trên đường Phan Văn Trị. Hàng trăm con gấu bông khắp quán được anh "lên đồ" thể thao.

Điểm nhấn của quán thời điểm này chính là những tượng các cầu thủ nổi tiếng như Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi… được đặt phía trước để khách thoải mái check-in, hòa nhịp cùng không khí thể thao sôi động mùa hè này.

Khách thích thú check-in cùng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... ở quán cà phê Mê Gò Vấp ẢNH: NVCC

Chủ quán cà phê Mê Gò Vấp cũng cho biết anh sẽ trực tiếp toàn bộ các giải đấu ngay tại quán, khách sẽ được thưởng thức các trận cầu sôi động với màn hình 100 inch và 75 inch, phục vụ 24/7.

"Quán chúng tôi kinh doanh 24/7 từ trước đến nay, nên đến dịp World Cup 2026 không phải thay đổi về thời gian hoạt động. Tất nhiên dịp này, chúng tôi cũng tăng cường nhân viên để phục vụ khách sao cho tốt nhất. Quán có thể cùng lúc đón vài trăm khách", anh Hiển chia sẻ thêm.

Mùa hè này, quán vẫn giữ mức giá nước, bánh ngọt phù hợp, từ 35.000 - 65.000 đồng tùy nhu cầu của khách. Quán cho biết thực đơn hiện tại có khoảng 40 món nước và bánh, có thể phục vụ cho sở thích đa dạng của thực khách ghé quán.

Sống tại phường Gò Vấp (TP.HCM), chị Ngân Hà (29 tuổi) cho biết nhà gần quán cà phê Mê Gò Vấp. Vô tình chạy xe ngang quán những ngày trước, thấy ngập tràn không khí World Cup và đông người đến check-in nên chị quyết định tối đó ghé quán.

Khách thích thú với những chú gấu bông mặc "quần đùi áo số" ẢNH: B.C

"Dù chưa chính thức khai mạc World Cup nhưng mình cũng tới check-in cho vui, với tượng các cầu thủ phía trước. Quán này là quán quen của mình, trước đó cũng đã rất nổi tiếng khi trang trí quán theo các sự kiện lớn. Dù không phải là người quá mê bóng đá, tuy nhiên mình cũng đã lên lịch đến quán để xem cùng bạn bè, hòa nhịp vào không khí thể thao sôi động nhất hè này", cô gái cho biết.

Chủ động thay đổi khung giờ hoạt động để "thức" cùng World Cup 2026

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trần Thảo Anh, phía quán cà phê LAVA Coffee, nằm trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM) cho biết đã sẵn sàng cho mùa World Cup.

Với phong cách bình dân, gần gũi, chị Thảo Anh cho biết quán đã chuẩn bị màn hình chiếu lớn cùng không gian quán rộng rãi để có thể đón cùng lúc hàng trăm khách đến vừa thưởng thức cà phê, vừa "cháy" hết mình với những trận cầu đỉnh cao.

LAVA Coffee thu hút nhiều khách yêu thể thao ẢNH: CAO AN BIÊN

"Bình thường, quán chúng tôi hoạt động từ 6 giờ sáng đến 0 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên dịp này, với những ngày có những trận đấu lúc rạng sáng, chúng tôi vẫn sẽ mở cửa phục vụ khách và chiếu các giải đấu", phía LAVA Coffee cho biết.

Mở được 7 tháng nay, quán cà phê bình dân này được nhiều thực khách ghé ủng hộ khi thường xuyên phát các giải đấu, giá nước hợp lý từ 22.000 đồng - 45.000 đồng. Quán hy vọng sẽ cho khách những trải nghiệm tốt nhất mùa World Cup 2026 này.

Trong khi đó, một quán cà phê khách nằm trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp cũng cho biết sẵn sàng thay đổi khung giờ hoạt động để phục vụ cho khách trong suốt thời điểm diễn ra World Cup.

Nhiều quán chủ động thay đổi khung giờ hoạt động để phục vụ tốt hơn cho khách dịp World Cup 2026 ẢNH: CAO AN BIÊN

"Chúng tôi sẽ mở cửa sớm hơn 30 phút cho những ngày diễn ra các trận đấu ngoài giờ hoạt động chính là 7 giờ tới 23 giờ hằng ngày. Không gian thoải mái, màn hình lớn sống động phát các trận đấu và món uống hấp dẫn, hy vọng thực khách tới quán sẽ thoải mái cháy hết mình với những trận đấu", phía quán chia sẻ.

Trong bầu không khí sôi động, các quán cà phê cũng lưu ý giữ gìn trật tự và an toàn giao thông khi lượng khách đổ về xem bóng đá tăng cao vào các khung giờ muộn.