Đầu bếp đứng sau nhà hàng Địa Trung Hải ở TP.HCM được Michelin vinh danh là ai?

La Lola Saigon là nhà hàng phục vụ ẩm thực Địa Trung Hải duy nhất tại TP.HCM lần đầu tiên được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand (quán ngon, giá phải chăng), trong danh sách 11 cơ sở ăn uống mới 2026 được gọi tên trong hạng mục này.

Đầu bếp Julio Gomez (trái cùng trên sân khấu) từ hàng ẩm thực Địa Trung Hải La Lola Saigon lần đầu được Michelin Guide vinh danh ẢNH: B.C

Dấu ấn Việt Nam trong những hương vị kinh điển của ẩm thực Địa Trung Hải

Theo giới thiệu từ Michelin Guide, La Lola Saigon có mặt tiền màu cam đất nổi bật cùng không gian nội thất vui mắt từ sàn gạch và ghế nhung, địa điểm sôi động này mang đến tinh thần trẻ trung, hiện đại đậm chất Địa Trung Hải.

"Không ai khác, đầu bếp Julio Gomez đã khéo léo đưa dấu ấn Việt Nam vào những hương vị kinh điển của ẩm thực Địa Trung Hải, từ món gambas al ajillo (tôm cháy tỏi) với tôm Việt Nam căng mọng trong dầu tỏi ớt thơm nồng đến phần steak thịt heo Ibérico áp chảo vàng đều, mềm mọng", Michelin "bật mí".

Trong giới F&B tại TP.HCM, đầu bếp Julio Gomez là một gương mặt nổi bật, được biết đến với phong cách ẩm thực pha trộn giữa truyền thống Tây Ban Nha, Mexico và nguyên liệu Việt Nam.

Phía nhà hàng giới thiệu, với 15 năm kinh nghiệm tại châu Á, đầu bếp Julio đã hòa mình vào văn hóa nơi đây, thấu hiểu sự hài hòa của nó đồng thời luôn tìm kiếm những nguyên liệu tốt nhất để tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ.

Nhà hàng được đông đảo khách Việt lẫn khách Tây ủng hộ ẢNH: B.C

Không gian nhà hàng, sự niềm nở, hiếu khách của anh Julio gây ấn tượng ẢNH: MICHELIN GUIDE

"Julio không chỉ nấu nướng, anh ấy mang đến những kỷ niệm trên bàn ăn. Anh ấy tạo ra những trải nghiệm thông qua ẩm thực và nhiệt tình chia sẻ kỹ năng nấu nướng của mình qua từng món ăn mà anh ấy chuẩn bị", La Lola Saigon thông tin.

Nhà hàng La Lola được thực khách yêu mến khi mang đến sự ấm áp của cuộc sống ven biển Địa Trung Hải đến TP.HCM. Bước vào bên trong, thực khách sẽ cảm nhận được sự khác biệt, từ ánh sáng dịu nhẹ, âm nhạc thư giãn và không gian ấm cúng mời gọi bạn nán lại.

Từ các món khai vị dùng chung và các món ăn nhẹ đến các món chính thịnh soạn như gà kiểu Ma ốc và cơm risotto, mỗi món ăn đều mang hương vị nhà làm nhưng được chế biến tinh tế tại nhà hàng. Đi kèm trong thực đơn được giới thiệu là các loại rượu vang và cocktail được lựa chọn kỹ lưỡng.

Ẩm thực Địa Trung Hải là tổng hợp văn hóa ăn uống của hơn 21 quốc gia ven biển Địa Trung Hải, từ Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp ở phía bắc đến Morocco, Tunisia ở Bắc Phi và Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông. Mỗi vùng có món đặc trưng riêng nhưng chung một triết lý, chính là nguyên liệu tươi, chế biến tối giản, ăn cùng nhau và ăn chậm. Các món ăn đặc trưng thường sử dụng dầu ô liu, thảo mộc tươi, cà chua, hải sản và các loại sốt chấm độc đáo, nổi tiếng với sự thanh đạm và tốt cho sức khỏe.

Ẩm thực Việt không chỉ là món Việt!

Không phải ai cũng biết nhà hàng mang phong cách Địa Trung Hải này mới mở từ hồi giữa tháng 9.2025. Ngay sau khi được Michelin Guide vinh danh lần đầu tiên, anh Julio đã bày tỏ niềm hạnh phúc lẫn sự tự hào khi được góp mặt trong danh sách danh giá này.

Nhiều món ăn tại nhà hàng chinh phục các thẩm định viên Michelin ẢNH: NVCC

Anh Julio đã bày tỏ niềm hạnh phúc lẫn sự tự hào khi được góp mặt trong danh sách danh giá của Michelin ẢNH: NVCC

Đầu bếp Mexico bày tỏ sự công nhận này là minh chứng cho niềm đam mê, sự tận tâm và nỗ lực không ngừng không chỉ của riêng anh mà là của toàn bộ đội ngũ nhân viên, những người luôn cố gắng mỗi ngày để mang hương vị tươi ngon và lòng hiếu khách nồng ấm của vùng Địa Trung Hải đến với thực khách.

"Quan trọng hơn cả, thành tựu này sẽ không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ của những khách hàng thân thiết, bạn bè, đối tác và cộng đồng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã dùng bữa tại nhà hàng, cùng chúng tôi ăn mừng và là một phần trong hành trình của chúng tôi.

Khi chúng tôi ăn mừng cột mốc đáng nhớ này, chúng tôi vẫn cam kết mang đến những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ, những món ăn tuyệt vời, những loại rượu vang được tuyển chọn kỹ lưỡng và lòng hiếu khách chân thành. Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách. Đây mới chỉ là khởi đầu!", anh Julio gửi lời cảm ơn tới thực khách đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Anh Julio cho biết thêm, hiện nhà hàng phục vụ từ 10 giờ 30 phút đến 23 giờ. Trong đó, khách Việt chiếm khoảng 30%, 70% là khách đến từ các nước như Nhật Bản, Úc, châu Âu (Pháp, Đức)...

Món gambas al ajillo (tôm cháy tỏi) với tôm Việt Nam căng mọng trong dầu tỏi ớt thơm nồng ẢNH: MICHELIN GUIDE

Đến La Lola Saigon nằm ở số 82 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành dùng bữa, nhiều thực khách đã dành nhiều phản hồi tích cực cho không gian, món ăn và chất lượng dịch vụ.

Chị Nguyễn Thảo, một thực khách ghé ăn cho biết với vị trí trung tâm TP.HCM mà món ăn ngon và giá cả hợp lý như ở nhà hàng này là rất hiếm. Dùng bữa với bạn bè và gia đình, chị đã có trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt ấn tượng với sự đáng yêu của nhân viên ở đây.

Một thực khách khác cho biết đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại nhà hàng này. Julio, chủ sở hữu kiêm đầu bếp, vô cùng thân thiện, hiếu khách và thực sự yêu thích công việc của mình. Anh ấy đến tận bàn chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy như ở nhà, và bạn có thể thấy anh ấy đặt cả tâm huyết vào từng chi tiết. Món ăn thì tuyệt vời! Đây chắc chắn là một địa điểm mà chúng tôi sẽ quay lại", một thực khách khác nhận xét.

Tình yêu việt Nam của anh Julio

Không phải ai cũng biết, chủ nhà hàng La Lola Saigon đã có 10 năm sống và làm việc ở Việt Nam. Trước đó, anh chàng Mexico cũng có khoảng thời gian làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc), cũng theo đuổi niềm đam mê ẩm thực.

"Khi lần đầu đến Việt Nam, tôi lập tức phải lòng đất nước này, đặc biệt ở TP.HCM với sự sôi động, hối hả, tính cách mọi người thân thiện và hiếu khách. Tôi cảm thấy có nhiều nét tương đồng với quê hương của mình. Việt Nam đã rộng cửa đón tôi như thế!", anh chân thành chia sẻ.

Đó là lý do anh Julio quyết định phát triển công việc, cuộc sống ở Việt Nam. Hiện anh đang có gia đình nhỏ hạnh phúc tại TP.HCM với người vợ Nhật Bản. Không chỉ có La Lola Saigon, anh Julio còn là chủ một nhà hàng khác ở khu Thảo Điền, được mở 2 năm trước.

Chủ nhà hàng La Lola Saigon đã có 10 năm sống và làm việc ở Việt Nam ẢNH: B.C

4 năm có mặt tại Việt Nam, Michelin Guide không chỉ vinh danh các nhà hàng, quán ăn bán món truyền thống Việt Nam như phở, bún bò Huế, bánh canh cua, cơm gia đình, bún riêu, hủ tiếu, bánh xèo… mà còn tôn vinh nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn đặc trưng cho nhiều nền ẩm thực khác trên thế giới như Pháp, Anh, Địa Trung Hải, Hàn Quốc, Ý…

Điều này cho thấy nền ẩm thực Việt Nam không chỉ có món Việt đầy tự hào mà còn là sự đa dạng, rộng cửa đón nhận nhiều nền ẩm thực khác trên thế giới tạo nên một "thiên đường ẩm thực" đúng nghĩa.

Điều đặc biệt, những nhà hàng, quán ăn phục vụ ẩm thực từ nhiều quốc gia trên thế giới tại Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng đều mang những dấu ấn "rất Việt Nam", tạo nên sự giao thoa ẩm thực đặc sắc.