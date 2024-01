Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng không 'quyến rũ' được các shark

Nói về hiệu quả kinh doanh của bánh tráng phơi sương Trảng Bàng My My, nữ sáng lập Thúy Hằng cho biết doanh số trung bình của công ty đạt khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng, năm 2022 đạt 1 – 1,2 tỉ đồng; sau khi trừ đi chi phí thì lợi nhuận có thể đạt từ 40 – 50%.

Các shark có dịp "thưởng lãm" những công đoạn làm bánh tráng phơi sương Shark Tank

Thúy Hằng cho biết đang dần chuyển hướng từ bán online (trực tuyến) sang kênh siêu thị (đã có mặt tại một hệ thống siêu thị lớn ở TP.HCM được khoảng 4 tháng), bởi mức giá của bánh tráng My My đang cao hơn từ 30 – 40% so với thị trường, khó cạnh tranh về giá trên các sàn thương mại điện tử.

Chủ nhân bánh tráng phơi sương Trảng Bàng My My là người con của vùng đất Tây Ninh nổi tiếng với đặc sản bánh tráng. Mùi bột, mùi nắng, mùi sương sớm và cả mùi bánh tráng thơm lừng trong ký ức tuổi thơ đã dệt cho chị một giấc mơ đặc biệt để có thương hiệu My My hôm nay.

Theo đó, năm 2020, Thúy Hằng thành lập thương hiệu bánh tráng My My, chuyên cung cấp các sản phẩm bánh tráng phơi sương, bánh tráng trộn gia vị. Các sản phẩm của bánh tráng My My được làm thủ công, kết hợp với một số công đoạn có dùng máy móc như cắt bánh, đóng gói… Thúy Hằng cũng tự hào cho biết bánh tráng phơi sương của mình đã được cấp chứng nhận ISO.

Chủ nhân bánh tráng phơi sương Trảng Bàng My My là người con của vùng đất Tây Ninh nổi tiếng với đặc sản bánh tráng

Các shark thưởng thức đặc sản Tây Ninh và phân vân trong việc đầu tư Shark Tank

Lên Shark Tank kêu gọi các shark đầu tư 2 tỉ đồng đổi lấy 10% cổ phần, vì theo Thúy Hằng, My My cần được đầu tư thêm do diện tích khu phơi sương còn nhỏ và còn thiếu máy móc cho công đoạn sản xuất.

Lắng nghe khái quát về mô hình kinh doanh của Thúy Hằng, shark Tuệ Lâm đánh giá startup đang ở trong giai đoạn vừa đi vừa dò, mức doanh thu chưa quá ấn tượng với nhà đầu tư. Thêm vào đó, vì nhận thấy không tạo được thêm giá trị cho startup nên cô từ chối đầu tư.

Shark Hưng phân tích: "Với một sản phẩm truyền thống, bạn có thể đi vào những phân khúc thị trường ngách". Shark Hưng cho rằng khi có được đối tác lớn, startup nên lựa chọn những sản phẩm gói gọn hơn, hướng tới xuất khẩu và có giá trị cao. Dưới góc độ nhà đầu tư, ông cũng từ chối thương vụ này.

Vô cùng trân trọng Thúy Hằng \khi đã nỗ lực để đưa đặc sản quê hương đến người tiêu dùng nhưng shark Minh Beta nhận định khả năng thành công và phát triển của doanh nghiệp còn chưa đủ và khá rủi ro. Do đó, Chủ tịch Beta Group cũng không đầu tư.

Tương tự, shark Bình cũng rời khỏi thương vụ vì hướng đầu tư của ông là nhắm vào startup có khả năng tăng trưởng mạnh.

Chỉ còn shark Hùng Anh, ông bày tỏ sự trân trọng với tính cách thật thà Thúy Hằng bởi "các đối tác làm việc sẽ rất tin tưởng"; tuy nhiên, vì dự phóng tăng trưởng của startup còn thấp nên "cá mập" này sau khi suy nghĩ cũng từ chối đầu tư.

Vì vậy mà bánh tráng phơi sương Trảng Bàng My My đã thất bại trong việc mời các shark về với quê hương Tây Ninh.