Bánh tráng Tân Nhiên được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Lễ công bố có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Đây là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của chương trình; đồng thời lan tỏa những giá trị cốt lõi "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong", góp phần khẳng định năng lực, uy tín và vị thế ngày càng cao của sản phẩm, doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Anh Đặng Khánh Duy là doanh nhân trẻ, sáng lập và hiện là Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên với sản phẩm chủ lực bánh tráng Tây Ninh, khởi nghiệp với mong muốn tạo sự khác biệt cho một mặt hàng truyền thống. Thay vì đi theo phương thức sản xuất quen thuộc, doanh nghiệp tập trung nghiên cứu dòng bánh tráng siêu mỏng, không cần nhúng nước, vừa thuận tiện cho người sử dụng vừa giữ được nét đặc trưng của sản phẩm địa phương.

Việc được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 cũng là cơ hội để bánh tráng Tây Ninh mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

"Thực tế, khi bắt đầu khởi nghiệp, mong muốn lớn nhất của tôi là làm ra sản phẩm bánh tráng khác biệt, có chất lượng tốt và được người tiêu dùng đón nhận. Sản phẩm truyền thống Việt Nam còn nhiều tiềm năng nếu doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp dám đầu tư công nghệ, kiên trì đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và đầu tư bài bản, sẽ thành công", chủ thương hiệu Tân Nhiên nói và cho biết, đạt Thương hiệu Quốc gia là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm để Tân Nhiên tiếp tục hoàn thiện mình.

"Chúng tôi luôn mong muốn nâng chuẩn sản phẩm trước hết để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tốt hơn, sau đó mới tự tin đưa sản phẩm ra thị trường thế giới”, ông Duy chia sẻ.

Các doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: T.Q

Điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển của Tân Nhiên là việc chủ động nghiên cứu, cải tiến thiết bị và quy trình sản xuất. Từ máy tráng bánh, hệ thống hong sấy đến công đoạn cắt, đóng gói, doanh nghiệp từng bước cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng tự động hóa. Qua đó, đổi mới sáng tạo trở thành một trong những nền tảng để Tân Nhiên nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với cải tiến công nghệ, doanh nghiệp cho biết chú trọng đầu tư nhà xưởng, hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng. Tân Nhiên đã chuyển từ tiêu chuẩn ISO 22000 lên FSSC 22000 và đạt tiêu chuẩn BRCGS vào đầu năm nay, tạo nền tảng đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp với kỳ vọng phải đưa được chiếc bánh tráng Việt ra nước ngoài.

Dây chuyền đóng gói tự động làm hàng xuất khẩu của Tân Nhiên ẢNH: H.H

Từ lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang Hàn Quốc năm 2019, đến nay, sản phẩm bánh tráng Tân Nhiên đã có mặt tại 14 quốc gia, trong đó có những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Doanh nghiệp cũng được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, có sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ, do Bộ Công thương chủ trì triển khai từ năm 2003. Việc Tân Nhiên được công nhận trong năm 2026 cho thấy hướng đi phát triển sản phẩm truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn chất lượng và mở rộng thị trường quốc tế. Với doanh nghiệp, danh hiệu này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì chất lượng đồng đều, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững trong thời gian tới.