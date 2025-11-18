Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Bánh tráng và sốt muối Tây Ninh 'lọt mắt' triển lãm 'nhãn hàng riêng' thế giới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/11/2025 19:27 GMT+7

Thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất nhãn hàng riêng Mỹ (PLMA), Triển lãm Thương mại nhãn hiệu riêng thường niên (PLMA's Annual Private Label Trade Show) năm 2025 tại Mỹ đã chọn 2 sản phẩm truyền thống của Việt Nam, gồm bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Công ty TNHH Tân Nhiên.

Sự kiện do PLMA tổ chức, diễn ra từ ngày 16 - 18.11 tại Donald E. Stephens Convention Center, Rosemont - Chicago (Mỹ) với sự tham gia của hơn 1.900 thương hiệu các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, tiêu dùng và nhãn hàng riêng. Tất cả đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, có hai khu trưng bày ấn tượng có tên "New Product Expo" (Triển lãm sản phẩm mới), giới thiệu những sản phẩm mới, có tính sáng tạo và hứa hẹn xu hướng tiêu dùng tương lai. Khu thứ 2 mang tên "Idea Supermarket" (Siêu thị ý tưởng), là nơi các nhà bán lẻ toàn cầu trưng bày sản phẩm nhãn hàng riêng, tiêu biểu, là xu hướng ngành hàng.

Bánh tráng và sốt muối Tây Ninh 'lọt mắt' triển lãm 'nhãn hàng riêng' thế giới- Ảnh 1.

Khu Siêu thị ý tưởng tại triển lãm

ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, sản phẩm bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Công ty Tân Nhiên đến từ Việt Nam được chọn trưng bày ở khu vực thứ nhất - New Product Expro, dành cho những sản phẩm đổi mới, khác biệt và có giá trị thị trường cao. Tại đây, sản phẩm có cơ hội tiếp cận nhà mua hàng, phân phối, chuỗi bán lẻ và các tập đoàn thực phẩm quốc tế.

Bánh tráng và sốt muối Tây Ninh 'lọt mắt' triển lãm 'nhãn hàng riêng' thế giới- Ảnh 2.

Quầy trưng bày sản phẩm bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh (Việt Nam) được PLMA chọn trưng bày tại triển lãm

ẢNH: BTC

Ông Đặng Khánh Duy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên, chia sẻ: "Việc sản phẩm của công ty được lựa chọn trưng bày tại khu triển lãm sản phẩm mới trong triển lãm lớn quy mô toàn cầu là niềm tự hào không chỉ của doanh nghiệp, mà còn là niềm tự hào cho đặc sản Tây Ninh. Đây là cơ hội để bánh tráng Việt Nam bước ra thế giới một cách tự tin, bài bản và chuyên nghiệp hơn. Tân Nhiên sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý kinh doanh 'Sạch từ suy nghĩ đến sản phẩm' để nâng tầm giá trị ẩm thực Việt Nam".

Tân Nhiên hiện là doanh nghiệp OCOP 5 sao quốc gia, thương hiệu đầu tiên sản xuất dòng bánh tráng siêu mỏng, không nhúng nước, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cấp đặc sản Tây Ninh theo hướng tiện lợi, an toàn và phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu.

