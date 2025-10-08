Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' ra sao sau ồn ào bị dọa tạt a xít?

Bảo An chia sẻ cô học cách mạnh mẽ hơn sau ồn ào Ảnh: FBNV

Trao đổi với Thanh Niên, ca sĩ Ruby Bảo An chia sẻ bản thân vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại quãng thời gian bị người lạ vu khống, lan truyền thông tin sai sự thật về đời tư. Nữ ca sĩ cho biết, người này liên tục đăng tải, nhắn tin cho người thân, bạn bè, người hâm mộ của cô, cáo buộc cô có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình. Không chỉ xúc phạm trên mạng xã hội, người này còn nhiều lần nhắn tin, gọi điện chửi bới, thậm chí đe dọa tạt a xít và khủng bố tinh thần Bảo An cùng gia đình.

Sự việc khiến Bảo An rơi vào khủng hoảng, mất ăn mất ngủ trong thời gian dài, sức khỏe suy giảm. Trước tình hình ngày càng căng thẳng, mẹ nữ ca sĩ đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Sau thời gian điều tra, vụ việc được đưa ra xét xử.

Ngày 16.6.2025, TAND quận Phú Nhuận (cũ) tuyên phạt bị cáo N.T.M.L 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội vu khống. Hội đồng xét xử nhận định xuất phát từ việc ghen tuông vô cớ, bị cáo N.T.M.L đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm trực tiếp đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của ca sĩ Bảo An.

Nhan sắc của ca sĩ Bảo An ở tuổi 19 Ảnh: FBNV

Sau phán quyết của tòa, ca sĩ Bảo An chia sẻ: "Thời gian trước, khi tham gia sự kiện, nhiều lần em được nhiều cô chú, anh chị, bạn bè hỏi về sự việc nhưng em không thể trả lời khi vụ việc chưa được sáng tỏ. Dù vậy, em luôn tin chắc mình sẽ được minh oan vì bản thân không làm gì sai. Khi nhận được thông tin từ tòa án, em rất xúc động vì cuối cùng đã được minh oan. Em hiểu rằng chỉ cần không làm điều sai, mình chắc chắn sẽ được bảo vệ".

Nữ ca sĩ sinh năm 2006 bày tỏ nhờ có sự yêu thương và tin tưởng của gia đình, bạn bè và khán giả, bản thân mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau biến cố, Bảo An học được cách yêu thương bản thân và mạnh mẽ hơn trước thử thách.

Cuộc sống của ca sĩ Bảo An ở tuổi 19

Hiện Bảo An là sinh viên năm 2 của Trường đại học Ngoại thương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge thuộc Đại học Woosong (Hàn Quốc). Chương trình học chính khóa hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 4 năm đại học. Song song với việc học, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ tiết lộ đang tham gia phim điện ảnh Trại buôn người và tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tác.

Ở tuổi 19, Bảo An sở hữu ngoại hình xinh xắn, ra dáng thiếu nữ. Dù có sự thay đổi so với "cô bé triệu view" ngày nào nhưng giọng ca sinh năm 2006 vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, gương mặt ngây thơ đúng tuổi. Nói về áp lực trước thành công của "ca sĩ nhí", Bảo An bộc bạch: "Nhắc đến Bảo An, hầu hết mọi người sẽ nhớ đến em với hình ảnh em bé "Giải phóng quân" hay em bé Xúc xắc xúc xẻ, do đó, em cũng có chút áp lực khi muốn làm mới bản thân, "nhận diện" mới ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, em biết bản thân cần có một cột mốc đánh dấu sự thay đổi của mình, mang đến cho khán giả một hình ảnh Bảo An mới hơn, trưởng thành và tốt hơn. Sau MV Tình đầu được ra mắt năm 2024, phần nào khán giả đã đón nhận diện mạo mới là Bảo An trưởng thành".

Bảo An tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Ca sĩ nhí này nổi lên sau MV Xúc xắc xúc xẻ, ghi hình khi cô bé mới 3 tuổi và được đăng tải trên YouTube đầu năm 2011. Đến nay, MV này đã đạt hơn 400 triệu view. Bảo An còn là người nắm giữ 3 clip âm nhạc nằm trong số những clip Việt Nam đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube gồm Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít.