Báo cáo nhanh liên quan vụ bé 6 tuổi tử vong sau đêm Trung thu

Ngày 3.10, theo thông tin PV Thanh Niên nhận được, Phòng y tế TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã có báo cáo nhanh liên quan vụ bé 6 tuổi tử vong nghi ngờ ngộ độc thực phẩm bánh su kem nhãn hiệu Givral (Choux tròn) sau chương trình Trung thu tại chung cư Palm Heights (P.An Phú, TP.Thủ Đức).



Trong báo cáo thể hiện, vào lúc 17 giờ 30 ngày 29.9, Ban Quản lý chung cư Palm Heights tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu là con của cư dân và nhân viên sinh sống tại chung cư.

Trong buổi tổ chức, Ban Quản lý chung cư Palm Heights được bà Tr., là chủ hộ kinh doanh cà phê, nước giải khát tại chung cư, tài trợ 210 phần bánh su kem hiệu Givral cho các cháu. Tổng số bánh su kem hiệu Givral mà Ban Quản lý chung cư phát khoảng 200 người (khoảng 150 trẻ em và khoảng 50 người lớn), còn dư khoảng 10 bánh cũng phát cho nhân viên.

Sáng 1.10, có 2 hộ dân trong chung cư báo mỗi nhà đều có một trẻ em và một người lớn bị ói, tiêu chảy, sốt nghi do ăn bánh su kem hiệu Givral.

Đến sáng 2.10, Ban Quản lý chung cư tiếp tục nhận được thông tin bé 6 tuổi tử vong, là con của nhân viên vệ sinh của chung cư, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm bánh su kem nhãn hiệu Givral.

Nguồn gốc thực phẩm ra sao?

Theo báo cáo, ngày 21.9, bà Tr. đặt 230 bánh su kem nhãn hiệu Givral tại cửa hàng bánh Givral (địa chỉ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.22, Q.Bình Thạnh) là nhà phân phối của Công ty cổ phần bánh Givral (Khu công nghiệp Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cấp ngày 20.4.2023).

Một người nhập viện sau khi dùng bánh GIA BÁCH

Vào lúc 10 giờ ngày 29.9, cửa hàng bánh Givral đã giao 230 bánh su kem nhãn hiệu Givral cho bà Tr. Phiếu giao hàng thể hiện 230 cái bánh (vô ni lông từng cái, vô hộp 1 phần, không lấy bao xốp, nhờ vô bánh và gửi lại lên quầy khách đến lấy 6 giờ). Sau đó được bà Tr. cho bánh vô tủ lạnh bảo quản, đến 19 giờ 30 cùng ngày thì bàn giao 210 cái cho Ban Quản lý chung cư Palm Heights phát cho các bé và khách tham dự trong buổi tổ chức Tết Trung thu.

Diễn biến sự việc vào ngày 29.9 đến ngày 2.10

Báo cáo của UBND TP.Thủ Đức cũng thể hiện, tại buổi phát quà và bánh trung thu (tối 29.9) trong danh sách nhân viên có bà Phan Thị U. (nhân viên vệ sinh của chung cư Palm Heights, hộ khẩu thường trú tại xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau - tạm trú tại phòng trọ 21, 45 Nguyễn Tư Nghiêm, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), nhận phần quà gồm 5 bánh su kem nhãn hiệu Givral.

Sau đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30.9, bà U. mang 5 bánh su kem nói trên về phòng trọ và cùng 2 con sử dụng bánh. Đến sáng sớm ngày 1.10, bà Phan Thị U. cùng 2 con là Lê Văn T. (19 tuổi) và Phan Như Q. (bé 6 tuổi) có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy.

Khoảng 7 giờ 45 ngày 1.10, chồng bà U. đã đưa 2 con đi khám tại phòng khám ở đường Nguyễn Duy Trinh. P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, điều trị với chẩn đoán: theo dõi nhiễm siêu vi - rối loạn tiêu hóa và được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà, nhưng tình trạng của bé Q. không thuyên giảm.

Cùng ngày, bé Q. được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu với tình trạng tím tái toàn thân, khi vào cấp cứu bệnh viện xác định bệnh nhân đã tử vong ngoài viện.

Đến 15 giờ ngày 2.10, theo báo cáo của Ban Quản lý chung cư Palm Heights, hiện có 2 bé còn nằm điều trị tại bệnh viện (chưa rõ tên) và có khoảng 10 thông tin trên facebook của hộ dân chung cư Palm Heights có phản ánh còn một số bé nghi ngộ độc do ăn bánh su kem nói trên.

Hiện Phòng y tế TP.Thủ Đức khẩn trương phối hợp các bệnh viện điều trị tốt nhất cho các nạn nhân. Điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy trình do Khoa An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm y tế TP.Thủ Đức thực hiện.



Lực lượng chức năng cũng thực hiện lấy mẫu bánh còn sót lại, khẩn trương xét nghiệm truy tìm nguyên nhân bé 6 tuổi tử vong.

UBND P.An Phú phối hợp Phòng y tế và các ngành liên quan thăm hỏi động viên thân nhân và gia đình bé 6 tuổi tử vong.

Liên quan vụ bé 6 tuổi tử vong, tính đến trưa 3.10, đã có 48 người ở TP.HCM có biểu hiện rối loạn tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy), trong đó có 19 người nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Nhi đồng 2. Ngoài ra còn có 3 người nhập viện ở Cà Mau.