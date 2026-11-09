Báo cáo vụ nhân viên y tế Trường THPT An Biên dùng dao tấn công Hiệu trưởng

Ngày 9.11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết vừa nhận được báo cáo của Trường THPT An Biên về việc nhân viên y tế nhà trường cầm dao rượt chém Hiệu trưởng gây thương tích.

Theo báo cáo, khoảng 7 giờ 25 phút ngày 5.11, ông P.H.P, nhân viên y tế Trường THPT An Biên đến phòng làm việc của ông Q.M.H, Hiệu trưởng nhà trường, để trao đổi về việc xin chuyển công tác về Trường THPT An Minh. Sau đó, ông P. trở lại phòng y tế.

Khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, ông P. ra nhà xe, mở cốp xe máy lấy con dao, rồi trở lại phòng hiệu trưởng. Khi vào phòng, ông P. chốt cửa và đi thẳng đến ông H., lấy dao ra chặt bàn phím máy tính làm việc tại vị trí ông H. đang ngồi, sau đó chặt vào tay cầm của chiếc ghế.

Hình ảnh ông P.H.P khóc trong lớp học sau khi chém Hiệu trưởng Trường THPT An Biên gây thương tích

ẢNH: CẮT RA TỪ CLIP

Ông H. bỏ chạy, thì ông P. rượt theo chém. Ông H. đưa tay lên đỡ và bị trúng vào tay phải 2 nhát, tay trái 1 nhát. Sau đó, ông H. mở cửa chạy ra khỏi phòng và vào một lớp học gần đó.

Ông P. rượt theo vào một lớp học và đuổi tất cả các học sinh ra ngoài, tiếp tục dùng dao chém gây thương tích cho người hiệu trưởng.

Nhiều thầy cô giáo có mặt tại hiện trường đã khuyên can ông P. bỏ dao xuống và đi về phòng y tế. Ông H. được các thầy cô đưa đến bệnh viện điều trị.

Ông P. sau đó bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi chém hiệu trưởng gây thương tích. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định do ông P. lên phòng ông H. hỏi giấy chuyển công tác đã ký hay chưa, thì xảy ra mâu thuẫn.