An Giang đề xuất nâng cấp tuyến đường ven biển hư hỏng nặng

Nhiều tháng nay, người dân và các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đường 3 Tháng 2, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Thái Bình (trước đây gọi là đường ĐT.961B), tỉnh An Giang. Đoạn đường này dài hơn 4 km nhưng xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, đầy ổ voi, ổ gà; khi trời mưa lớn nước đọng thành hố sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đường 3 Tháng 2 (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Thái Bình bị hư hỏng nặng, đầy ổ voi, ổ gà ẢNH: TRẦN NGỌC

Nếu không quen đường, xe máy chạy nhanh rất dễ gặp tai nạn, ô tô rất dễ bị hư hỏng nếu trúng phải ổ voi. "Tôi thường xuyên chở khách đi qua đây, chứng kiến đoạn đường này bị hư hỏng với những ổ voi lớn và sâu. Tài xế quen đường nên chạy chậm thì không sao, chứ người lạ không quen chạy nhanh dễ sụp ổ voi, tốn bộn tiền", anh Nguyễn Văn Hải, tài xế chạy xe dịch vụ tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nói.

Anh Nguyễn Văn Điền, tài xế xe dịch vụ ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang, bày tỏ: "Tuyến đường này từ Hòn Đất, Hà Tiên đến bến tàu đi Phú Quốc nên xe di chuyển qua lại cũng nhiều, nhất là người dân đi du lịch. Đường hư nhiều quá, ai đi qua cũng ngán. Mong địa phương sớm làm lại để người dân di chuyển thuận lợi, an toàn hơn".

Theo hồ sơ, đoạn đường hư hỏng nêu trên trước đây thuộc công trình tuyến đê biển đoạn qua địa bàn phường Rạch Giá, sau đó được đổi tên là đường ĐT.961B và gần đây được đổi tên thành đường 3 Tháng 2 do UBND thành phố Rạch Giá (cũ) làm chủ đầu tư. Công trình đã hoàn thành vào ngày 31.3.2021 và thông xe kỹ thuật trên tuyến.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các thủ tục hoàn thành dự án giữa chủ đầu tư và liên danh nhà thầu còn vướng mắc nên đến tháng 6.2024, dự án mới được nghiệm thu.

Theo người dân địa phương, đã có một số xe máy bị tai nạn khi vấp phải ổ gà, ổ voi trên đoạn đường 3 Tháng 2 ẢNH: TRẦN NGỌC

Liên quan đến việc xuống cấp, hư hỏng của đường 3 Tháng 2 đoạn nêu trên, ngày 28.10, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có báo cáo gửi UBND tỉnh An Giang về đề xuất cải tạo, nâng cấp tuyến đường 3 Tháng 2 đoạn từ Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thái Bình.

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, do thời gian thi công hoàn thành đã lâu, đến nay phát sinh hư hỏng; nhiều vị trí hư hỏng cục bộ, lún, vạch sơn, trụ biển báo không còn đúng theo quy chuẩn… Thời điểm tuyến đường đưa vào khai thác đến nay đã được 5 năm, do đó việc đầu tư sửa chữa tuyến đường trên là cần thiết.

Để đồng bộ trong công tác quản lý các đoạn tuyến đê biển và cải thiện tình trạng mặt đường, tạo mỹ quan khu vực đô thị, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh An Giang giao nguyên trạng cho đơn vị này tiếp nhận quản lý, bảo trì khai thác đường 3 Tháng 2 đoạn Lý Thường Kiệt - Nguyễn Thái Bình; đồng thời cho chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đoạn đường trên, ước tính kinh phí thực hiện 80 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2027.