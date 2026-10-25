Nhận diện tai nạn giao thông: Đường thẳng, phẳng xảy ra nhiều tai nạn

Đường rộng, xe chạy nhanh

Những ngày giữa tháng 10, ghi nhận của PV Thanh Niên trên đường ĐT741, đoạn qua phường Vĩnh Tân, TP.HCM, cho thấy nhiều xe đầu kéo, xe tải và xe khách liên tục lưu thông. Đây là trục kết nối khu vực Bình Dương cũ với Bình Phước cũ và các tỉnh Tây nguyên, đồng thời phục vụ vận chuyển hàng hóa đến các cảng ở khu vực Thạnh Phước, Thường Tân và Tân Uyên.

Đoạn qua vòng xoay Cổng Xanh nằm ngoài khu dân cư, có dải phân cách giữa đường. Nhiều phương tiện lớn lưu thông nhanh, trong khi không ít người đi xe máy, xe đạp chuyển hướng tùy tiện.

Anh Nguyễn Quang Lộc (30 tuổi, buôn bán tại phường Vĩnh Tân) phản ánh: "Xe đầu kéo, xe ben, xe tải kể cả xe khách chạy rất ẩu. Họ xem như là đường của nhà họ. Đường thì hư hỏng, chỗ cao, chỗ thấp nhưng xe vẫn chạy rầm rầm. Tôi chứng kiến mà bức xúc". Theo anh Lộc, một số xe lớn còn ép sát xe nhỏ vào lề, trong khi nhiều người đi xe máy thấy chỗ nào thuận tiện thì rẽ qua, bất chấp nguy hiểm.

Người đi xe máy phóng nhanh qua vòng xoay Cổng Xanh hết sức nguy hiểm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chỉ trong khoảng 15 phút ngoài giờ cao điểm tại vòng xoay Cổng Xanh, nơi giao nhau giữa đường ĐT741 và ĐT747A, PV ghi nhận hàng chục trường hợp đi xe máy, xe đạp rẽ trái không theo hướng vòng xoay để rút ngắn quãng đường.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại vòng xoay Kim Hằng, nơi giao nhau giữa đường ĐT746 và ĐT747A (phường Tân Hiệp, TP.HCM). Chiều 9.10, hàng chục xe máy vượt đèn đỏ, rẽ trái không theo vòng xoay. Một số người còn chạy ngược chiều, chờ đèn tín hiệu rồi băng qua đường để đi theo hướng mong muốn.

Một phụ nữ đi xe đạp điện chở theo trẻ nhỏ cũng chọn cách rẽ tắt. Khi được hỏi có biết hành vi này nguy hiểm và vi phạm giao thông hay không, người phụ nữ thừa nhận biết, nhưng cho rằng mình đã chờ đèn đỏ mới đi. Lý do chị đưa ra rất đơn giản: "Tôi rẽ đi như thế này cho gần".

Tình trạng đi tắt, cắt ngang dòng xe lớn còn xuất hiện tại vòng xoay Cổng 11, nơi giao nhau giữa quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Văn Hòa (TP.Đồng Nai). Trong khoảng 20 phút quan sát, PV ghi nhận nhiều xe máy rẽ tắt, chạy ngược chiều, cắt ngang đầu xe tải, container thay vì đi theo hướng vòng xoay. Một số xe máy từ đường Bùi Văn Hòa còn rẽ trái, áp sát dòng xe lớn từ đường Võ Nguyên Giáp đổ về.

Nhiều người đi xe máy không ôm vòng xoay để rẽ trái ở vòng xoay Cổng 11 ẢNH: TRẦN KHA

Anh Đặng Văn Ý (49 tuổi, sống nhiều năm gần khu vực) cho biết không ít người chọn cách băng ngang vì ngại đi xa. Nguy hiểm nhất là khi xe tải đang ôm cua từ hướng Vũng Tàu về đường Võ Nguyên Giáp, trong khi xe máy từ đường Bùi Văn Hòa vẫn cắt ngang đầu xe lớn, dễ rơi vào điểm mù.

Trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Hưng (TP.Đồng Nai), nguy cơ còn xuất hiện tại những đường nhánh nối vào trục chính. Một số lối ra có độ dốc lớn, người đi xe máy từ đường nhánh đổ dốc xuống quốc lộ 51, bất ngờ nhập làn, cắt ngang hướng di chuyển của xe lớn. Mặt đường tại một số vị trí còn xuất hiện vệt lún bánh xe, ổ gà, khiến phương tiện phải giảm tốc hoặc đánh lái tránh chướng ngại vật. Anh Châu Ngọc Úc (56 tuổi, làm bảo vệ ven quốc lộ 51) phản ánh tình trạng mặt đường lồi lõm đã tồn tại nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi tài xế bất ngờ đánh lái tránh ổ gà.

Theo báo cáo phân tích tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ 9 tháng năm 2026 của Cục CSGT (C08) Bộ Công an, đường ĐT741 tại TP.HCM ghi nhận 14 vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 6 người bị thương. Đường ĐT746 xảy ra 11 vụ làm 6 người tử vong, 6 người bị thương; đường ĐT8 có 10 vụ làm 9 người tử vong, 2 người bị thương; đường ĐT744 ghi nhận 10 vụ làm 6 người tử vong, 4 người bị thương. Đây là những tuyến có tên trong danh sách 20 đường tỉnh xảy ra nhiều TNGT nhất được C08 thống kê trên phạm vi toàn quốc.

TNGT xảy ra trên đường thẳng, phẳng chiếm hơn 86%

Theo C08, trong 9 tháng năm 2026, tại TP.HCM có 1.261 vụ TNGT đường bộ được cập nhật vào phần mềm, làm 606 người tử vong và 676 người bị thương. Trong đó, 700 vụ có dữ liệu về dạng đường nơi xảy ra tai nạn. Kết quả phân tích cho thấy 661 vụ xảy ra trên đường thẳng, phẳng, chiếm 94,43%; đường cong cua ghi nhận 22 vụ, chiếm 3,14%; đường thẳng, gồ ghề 3 vụ, chiếm 0,43%.

Nhiều xe máy đi ngược chiều đường tại vòng xoay Kim Hằng, phường Tân Hiệp, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trên phạm vi toàn quốc, trong 5.627 vụ có dữ liệu về dạng đường, có 4.845 vụ xảy ra trên đường thẳng, phẳng, chiếm 86,1%. Những con số này cho thấy đường thẳng, mặt đường thuận lợi không đồng nghĩa với việc nguy cơ tai nạn được loại trừ.

Đáng lưu ý, trong nhóm vụ có dữ liệu phân loại nút giao trên toàn quốc, 2.244 vụ xảy ra tại vị trí không phải nút giao, chiếm 45,87%. Tại TP.HCM, nhóm này ghi nhận 216 vụ, chiếm 39,42% số vụ có thông tin tương ứng.

Điều đó cho thấy nguy cơ tai nạn không chỉ tập trung tại ngã ba, ngã tư hay vòng xoay mà còn xuất hiện trên những đoạn đường nằm giữa các nút giao.

Những lỗi nhỏ, hậu quả lớn

Đi sâu vào nguyên nhân TNGT, báo cáo C08 cho thấy hành vi đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường được ghi nhận 1.218 vụ; chuyển hướng không đúng quy định 914 vụ. Ngoài ra, có 580 vụ liên quan việc không chú ý quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn tại nơi có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc chướng ngại vật; 494 vụ do không chú ý quan sát; 343 vụ do không giữ khoảng cách an toàn và 265 vụ do vượt xe không đúng quy định.

Tại TP.HCM, báo cáo cũng ghi nhận 53 vụ do đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường và 38 vụ không giữ khoảng cách an toàn. Những lỗi này có thể dẫn đến tai nạn ngay trên đoạn đường thẳng. Một xe bất ngờ chuyển làn, phương tiện phía trước giảm tốc đột ngột hoặc người lái vượt xe khi chưa đủ điều kiện an toàn đều có thể khiến những phương tiện xung quanh không kịp xử lý.

Theo ông Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM, đường thẳng, mặt đường tốt có thể khiến một bộ phận người điều khiển phương tiện chủ quan, dễ dãi trong vấn đề tập trung lái xe nên có khả năng xảy ra TNGT. Ông đề xuất việc thiết kế, tổ chức giao thông cần có các dấu hiệu cảnh báo, giúp người lái duy trì sự chú ý trên những tuyến đường dễ xảy ra tai nạn.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết từ việc nhận diện các tuyến đường, khu vực, khung giờ và ngày có số vụ TNGT cao, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuyên đề, tập trung lực lượng vào những địa bàn, thời điểm có nguy cơ cao để phòng ngừa, kéo giảm tai nạn. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, qua mạng xã hội và phối hợp doanh nghiệp vận tải nhắc nhở tài xế, Phòng CSGT tăng cường huy động lực lượng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm. (còn tiếp)