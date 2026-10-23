Nhận diện tai nạn giao thông: Điểm đen quốc lộ

Chiều muộn, trên các tuyến cửa ngõ TP.HCM, xe tải, container, ô tô và xe máy nối đuôi nhau qua các giao lộ. Những tình huống chuyển làn, rẽ ngang, băng qua đường bất ngờ được nhóm PV Báo Thanh Niên ghi nhận phần nào cho thấy nguy cơ phía sau những con số thống kê: hơn 1/3 số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước xảy ra từ 18 giờ đến nửa đêm.

Xe máy nằm ngổn ngang sau vụ TNGT trên đường Đỗ Mười (QL1 trước đây) ngày 25.9.2026 Ảnh: CTV

Q UỐC LỘ, ĐƯỜNG TỈNH CHIẾM HƠN 60%

Theo Cục CSGT (C08), Bộ Công an, từ 15.12.2025 - 14.9.2026, trên toàn quốc xảy ra 11.564 vụ TNGT, làm 7.198 người tử vong và 6.704 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 16,6%, số người tử vong giảm 9% và số người bị thương giảm 26,4%.

Trong 11.379 vụ TNGT đường bộ được công an các địa phương cập nhật vào phần mềm, quốc lộ (QL) là nhóm tuyến xảy ra nhiều tai nạn nhất với 4.216 vụ, chiếm 37,05%. Tiếp đến là đường tỉnh, thành phố với 2.690 vụ, chiếm 23,64%. Hai nhóm đường này chiếm 60,69% tổng số vụ được phân tích. Riêng QL1 ghi nhận 483 vụ, làm 305 người tử vong và 251 người bị thương, đứng đầu danh sách 20 tuyến QL xảy ra nhiều TNGT nhất theo thống kê của Cục CSGT.

TNGT còn tập trung vào buổi tối, cao nhất từ 18 - 20 giờ với 1.564 vụ, tiếp đến là 20 - 22 giờ với 1.520 vụ. Tính chung từ 18 giờ đến nửa đêm, cả nước xảy ra 4.088 vụ, chiếm 35,93%, làm 2.486 người tử vong và 2.595 người bị thương.

Vụ TNGT sáng 20.10.2026 giữa container và 2 xe máy trên đường Lê Đức Anh Ảnh: Người dân cung cấp/Trần Kha

Tại TP.HCM, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố xảy ra 1.280 vụ TNGT, làm 655 người tử vong và 678 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. TNGT tập trung ở khu vực ngoại thành, xa trung tâm, trong đó đường tỉnh chiếm 46%, đường liên xã hơn 30%. Khoảng 33% số vụ xảy ra từ 18 - 24 giờ; tai nạn và số người tử vong thường tăng vào cuối tuần.

Trong 20 xã, phường xảy ra nhiều TNGT nhất cả nước 9 tháng năm 2026, TP.HCM có 8 địa bàn, Đồng Nai có 4. Đứng đầu là xã Trảng Bom (Đồng Nai) với 25 vụ, làm 15 người tử vong; xã Nhơn Trạch xảy ra 20 vụ, làm 19 người tử vong. Tại TP.HCM, P.Phú Mỹ và P.Bình Dương cùng ghi nhận 18 vụ, lần lượt làm 14 và 11 người tử vong.

M ỐI NGUY Ở CỬA NGÕ

Theo ghi nhận của nhóm PV tại cửa ngõ phía tây TP.HCM, các đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười (QL1 cũ), Nguyễn Văn Linh thường xuyên có lượng lớn xe tải, xe container, ô tô và xe máy cùng lưu thông.

Cô gái té ngã trên đường Nguyễn Văn Linh sau khi cán trúng bịch dừa của người đi đường làm rơi Ảnh: Trần Kha

Trên đường Lê Đức Anh, vào giờ cao điểm, ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài. Một số tài xế ô tô con chen từ làn dành cho ô tô sang làn hỗn hợp, ép sát vỉa hè để vượt lên, khiến không gian lưu thông của xe máy bị thu hẹp.

Tại giao lộ Đinh Đức Thiện - Lê Khả Phiêu, anh N.H.C (ở xã Bình Chánh) phản ánh một số ô tô cố vượt khi đèn sắp chuyển sang đỏ, khiến xe chưa thoát hết giao lộ dù hướng đường Đinh Đức Thiện đã bật đèn xanh, gây xung đột, ùn ứ.

Tại chân cầu vượt Hương lộ 2 trên đường Lê Đức Anh, xe tải, xe đầu kéo thường xuyên ra vào các doanh nghiệp vận tải, trong khi xe máy liên tục chuyển hướng về đường Võ Trần Chí. Chị Huỳnh Thị Mỹ (người bán hàng lâu năm tại đây) lo ngại xe máy bất ngờ tạt ngang khi xe tải xuống dốc cầu vượt, dễ rơi vào điểm mù. Chị từng chứng kiến những vụ tai nạn chết người, có lần xe tải chở cá phanh gấp tránh xe máy khiến xe lật nghiêng, cá đổ ra đường.

Trên đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ đường Hưng Nhơn về chợ Bình Chánh, mỗi chiều có 3 làn xe nhưng không có dải phân cách cứng giữa làn ô tô và xe máy. Chiều 8.10, trong cơn mưa lớn, một người đàn ông đi xe máy trong làn ô tô sát dải phân cách phải phanh gấp rồi ngã xuống đường khi ô tô 4 chỗ phía trước đánh lái tránh phương tiện khác. May mắn lúc đó không có xe tải nặng chạy sát phía sau, người đàn ông chỉ bị trầy xước nhẹ.

Anh Mai Tiến Thành (ở P.Tân Tạo), thường lái ô tô qua cửa ngõ phía tây, cho biết từ 18 - 22 giờ phải tập trung cao độ do đèn xe ngược chiều gây chói, nhiều phương tiện đi vào điểm mù. "Có hôm, lúc đó khoảng 19 giờ, khi qua QL1 gần nút giao Hồ Ngọc Lãm, tôi bất ngờ gặp 2 người chạy ngang đường. Tôi phải đánh lái gấp sang phải, may mà xe tải phía sau kịp phanh. Chỉ một tích tắc giật mình là có thể đánh đổi bằng cả mạng người", anh Thành nhớ lại.

QL1 đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Bến xe Dầu Giây (hơn 500 m) quy định tốc độ 90 km/giờ và khá đông phương tiện Ảnh: Lê Lâm

N ỖI LO GIỮA DÒNG XE HỖN HỢP

Trong khi tình hình TNGT cả nước được cải thiện, Đồng Nai nằm trong nhóm 4 địa phương không đạt mục tiêu kéo giảm cả 3 tiêu chí. Số vụ tăng 6,2%, số người tử vong tăng 1%, số người bị thương tăng 21,9%. Trên QL1 qua Đồng Nai, dòng xe tải, xe khách và xe máy lưu thông hỗn hợp với mật độ lớn khiến người dân bất an.

Sống cạnh QL1, đoạn gần cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, anh Nguyễn Văn Thanh (P.Dầu Giây, Đồng Nai) cho biết khu vực có nhiều đường giao cắt, tốc độ tối đa cho phép lên đến 90 km/giờ nhưng không có đèn tín hiệu giao thông. Vì vậy, mỗi lần băng qua đường, anh đều lo lắng về nguy cơ xảy ra tai nạn. Ngày 19.9, trên QL1 đoạn qua P.Trảng Bom xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô và ô tô tải chạy cùng chiều. Người phụ nữ đi mô tô bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân được xác định do người điều khiển ô tô tải chuyển làn không đúng quy định.

Theo Cục CSGT, tổ chức giao thông trên QL1 qua Đồng Nai còn thiếu đồng bộ. Có đoạn phân chia 2 chiều bằng dải phân cách cứng, có đoạn chỉ dùng vạch sơn; nơi bố trí 3 làn xe, nơi chỉ có làn ô tô và làn hỗn hợp. Khi xe máy, ô tô cùng lưu thông, đặc biệt tại các điểm giao cắt, nguy cơ xung đột tăng cao.

Theo số liệu phân tích của Cục CSGT, cùng mốc thời gian trên, TNGT tại Đồng Nai tập trung nhiều trên QL và đường tỉnh, với 416 vụ, chiếm 58,59% tổng số vụ. Đáng chú ý, từ 18 - 24 giờ xảy ra 269 vụ, chiếm 37,89%, trong đó khung giờ 20 - 22 giờ có số vụ cao nhất (102 vụ). Mô tô, xe máy liên quan đến 550/710 vụ tai nạn, chiếm 77,46%.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Phan Thị Thảo Nguyên (P.Trảng Bom), mỗi ngày đi xe máy khoảng 10 km đến nơi làm việc, bày tỏ nỗi lo thường nhật về tình trạng xe tải, xe khách chạy vào làn hỗn hợp sát lề. Anh Hoàng Văn Chí cũng phản ánh tình trạng này thường xảy ra vào sáng sớm và giờ tan ca buổi chiều, khi lượng công nhân đi xe máy tăng cao.

Ngược lại, tài xế xe tải, container thì lo xe máy bất ngờ tạt đầu, băng ngang đường. Tài xế container Nguyễn Văn Hiền cho biết đoạn QL1 từ ngã ba Dầu Giây về Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai có nhiều điểm giao cắt, trong khi đó đầu xe container cao, nhiều điểm mù nên rất khó xử lý khi xe máy bất ngờ băng ngang, nhất là vào buổi tối.

Theo thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, lực lượng CSGT thường xuyên rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT để đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời, phân tích các vụ tai nạn nhằm nhận diện những tuyến đường, khu vực, khung giờ và ngày trong tuần có tỷ lệ TNGT cao, từ đó xây dựng kế hoạch chuyên đề, tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát tại những địa điểm, thời điểm thường xảy ra tai nạn. (còn tiếp)