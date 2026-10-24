Nhận diện tai nạn giao thông: Những nút giao ám ảnh

Sáng 20.10, tại nút giao Lê Đức Anh - Võ Trần Chí (P.Bình Tân, TP.HCM), xe container biển số 50E-154.xx khi rẽ phải đã va chạm liên tiếp với 2 xe máy, khiến 2 phụ nữ bị thương nặng, phải chuyển viện cấp cứu. Một phụ nữ chở con đi học cũng bị hất văng, may mắn thoát nạn. Trước đó, ngày 6.8.2025, một xe tải rẽ phải tại nút giao này va chạm với xe máy chạy cùng chiều, khiến em H.P.N (18 tuổi) tử vong.

Theo ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, nút giao nằm gần chân cầu vượt Hương lộ 2, nơi xe tải, container từ trên cầu đổ dốc, chuyển dần sang phải để rẽ vào đường Võ Trần Chí. Trong khi đó, xe máy từ đường bên hông cầu vượt tiếp tục đi thẳng, tạo thành hai luồng phương tiện giao cắt hình chữ X.

Đề xuất "nắn dòng" để loại bớt điểm giao cắt

Dù đã bổ sung biển cảnh báo, đèn chớp vàng, gờ giảm tốc và camera giám sát, nguy cơ va chạm tại nút giao Lê Đức Anh - Võ Trần Chí vẫn còn do hai dòng phương tiện giao cắt nhau ngay dưới chân cầu vượt.

Vụ tai nạn giao thông ngày 6.8.2025 tại giao lộ Lê Đức Anh - Võ Trần Chí khiến 1 người tử vong

Ảnh: Trần Kha

Để khắc phục, cơ quan chức năng đề xuất buộc phương tiện từ đường bên hông cầu vượt, hướng Hương lộ 2 về vòng xoay An Lạc, rẽ phải vào đường Võ Trần Chí; sau đó, xe đến cụm đèn tín hiệu, rẽ trái qua gầm cầu vượt để nhập lại làn hỗn hợp trên đường Lê Đức Anh. Phương án này nhằm loại bỏ điểm giao cắt hình chữ X giữa xe tải từ cầu vượt đổ xuống và xe máy đi thẳng từ đường bên hông. Hiện phương án đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền, chưa được triển khai.

Cũng ở cửa ngõ phía tây TP.HCM, vòng xoay dưới chân cầu vượt nút giao Bình Thuận, nơi giao nhau giữa đường Lê Khả Phiêu, đường Nguyễn Văn Linh và đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm, từng khiến người đi xe máy bất an vì phải chen giữa dòng xe tải, container. Sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông, cơ quan chức năng lắp dải phân cách thép để tách làn xe hai bánh với làn ô tô tải trước khi vào vòng xoay, đồng thời điều chỉnh đèn tín hiệu để các dòng xe di chuyển theo nhịp riêng.

Một nút giao khác cũng khiến nhiều tài xế bất an là vòng xoay Định Hòa, nơi giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường Tạo Lực 6 (TP.HCM). Tại đây, cả 2 tuyến đường đều có 6 làn xe, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/giờ, và khu vực vòng xoay từng ghi nhận nhiều vụ lật xe container.

Người đi xe máy bị kẹp giữa nhiều xe lớn ở vòng xoay Tân Hiệp Ảnh: Đỗ Trường

Theo tư liệu ghi nhận, từ năm 2024, Sở GTVT Bình Dương (cũ) đã có kế hoạch tháo dỡ vòng xoay Định Hòa, thay bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Nhưng đến thời điểm PV ghi nhận vào tháng 10.2026, phương án tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện. Trả lời Thanh Niên, tài xế container tên Phạm Viết Lộc nhận xét diện tích vòng xoay lớn nhưng bề rộng mặt đường không tương xứng nên khi xe tải nặng, container ôm cua có thể khiến phương tiện bị nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ lật xe.

Cách đó không xa, tại vòng xoay Tân Hiệp, nơi giao nhau giữa đường ĐT746 và đường Nguyễn Văn Linh, tình trạng xe máy cắt ngang dòng xe lớn cũng khiến người dân lo ngại. Do vòng xoay không có đèn tín hiệu, nhiều xe máy từ đường ĐT746 muốn rẽ vào đường Nguyễn Văn Linh phải băng qua hướng di chuyển của xe tải, container.

Ông Nguyễn Văn Tư (62 tuổi, chạy xe ôm công nghệ) cho biết đã chứng kiến nhiều vụ va chạm tại đây. Theo ông, một số xe vào vòng xoay không giảm tốc, trong khi người đi xe máy chuyển hướng thiếu quan sát.

Tại Đồng Nai, nút giao Cổng 11, nơi giao nhau giữa QL51, đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Văn Hòa, cũng nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tháng 3.2026, vòng xoay tại đây được thu hẹp. Đến cuối tháng 6.2026, vòng xoay được tháo bỏ hoàn toàn để điều chỉnh tổ chức giao thông. Sáng 8.9, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực này khi xe tải va chạm với xe gắn máy (người mẹ chở 3 con nhỏ), khiến 3 mẹ con tử vong, một cháu bé bị thương.

Nút giao Cổng 11 sau khi khôi phục lại vòng xoay, tuy bớt xung đột hơn nhưng vẫn rất lộn xộn Ảnh: Lê Lâm

Ngay chiều cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Hồ Văn Hà, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, rà soát phương án tổ chức giao thông. Từ chiều 11.9, vòng xoay được khôi phục nhằm phân định rõ các hướng di chuyển, hạn chế tình trạng phương tiện cắt ngang nhau. Cơ quan chức năng cũng điều chỉnh biển báo, cấm ô tô từ QL51 hướng Long Thành rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu, thay cho quy định trước đó chỉ cấm xe sơ mi rơ moóc.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi vòng xoay được khôi phục, các dòng phương tiện di chuyển trật tự hơn, nhưng xuất hiện tình trạng ùn ứ, nhất là tại những khu vực chờ đèn tín hiệu.

Hiện cơ quan chức năng đang nghiên cứu bổ sung vạch dừng, điều chỉnh đèn tín hiệu tại các nhánh dẫn vào vòng xoay và mở rộng một số đoạn đường.

Lập bản đồ điểm nóng ngăn tai nạn

Ngày 14.9, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an TP.Đồng Nai, yêu cầu lực lượng CSGT hoàn chỉnh bản đồ giao thông trên địa bàn, xác định rõ các khu vực ùn tắc, điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Từ ngày 15.9, Cục CSGT (C08) Bộ Công an thành lập 2 tổ công tác tăng cường phối hợp CSGT Đồng Nai, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên QL1 và QL20. Các tổ công tác cũng khảo sát những vị trí thường xảy ra tai nạn, điểm tiềm ẩn nguy cơ trên các tuyến đường trọng điểm.

Theo số liệu công bố tại hội nghị sơ kết ngày 14.10, trong một tháng phối hợp, từ ngày 15.9 - 14.10, toàn TP.Đồng Nai xảy ra 61 vụ TNGT, làm 40 người tử vong và 27 người bị thương. So với thời gian liền kề đã giảm 13 vụ và 21 người tử vong.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng C08, yêu cầu lực lượng chức năng chủ động nhận diện nguy cơ, rà soát bất cập về phân làn, biển báo, dải phân cách và tổ chức giao thông, kịp thời kiến nghị cơ quan quản lý đường bộ khắc phục. Từ những nút giao đã được điều chỉnh đến nay vẫn đang chờ phương án xử lý, bài toán đặt ra không chỉ là giúp xe đi nhanh hơn mà còn phải hạn chế tối đa những tình huống xe máy và xe tải, container giao cắt, chen lấn trong cùng một không gian lưu thông.

Qua khảo sát các tuyến QL tại Đồng Nai, C08 đề nghị Sở Xây dựng và Khu Quản lý đường bộ IV tăng cường tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường. Những bất cập về biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và tổ chức giao thông cần được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp thực tế. (còn tiếp)