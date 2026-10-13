Xe container tông dải phân cách ở Hóc Môn, cửa ngõ tây bắc ùn ứ

Vụ việc xe container tông dải phân cách xảy ra khoảng 5 giờ ngày 13.10 trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua địa bàn xã Hóc Môn, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, xe container mang biển số 50H - 068.xx chạy trên đường Lê Quang Đạo, hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh. Khi xe qua giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Lợi hơn 100 mét thì bất ngờ tông hàng loạt dải phân cách cứng bê tông ngăn cách giữa làn ô tô và xe máy văng ra khỏi hàng. Mảnh vỡ bê tông văng xa qua khu vực nhà dân.

Hiện trường xe container tông dải phân cách ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Tôi đang dọn hàng bán thì nghe tiếng ầm ầm ngay trước mặt. Các mảnh vỡ bê tông bay tứ tung, sượt qua chỗ tôi đứng. May lúc đó đường vắng, không có phương tiện nào lưu thông qua", người phụ nữ bán bánh mì trên đường Lê Quang Đạo kể lại giây phút thoát nạn.

Tại hiện trường, xe container nằm vắt ngang giữa làn ô tô và xe máy chiếm phần lớn diện tích mặt đường khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp khó khăn, giao thông ùn ứ cục bộ.

Các khối bê tông dải phân cách bị tông trúng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giao thông qua khu vực ùn ứ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các công nhân lắp đặt lại dải phân cách ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, lực lượng Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến hơn 7 giờ cùng ngày, xe cứu hộ đã kéo phương tiện gặp nạn rời khỏi hiện trường. Đơn vị quản lý tuyến đường cũng khẩn trương dọn dẹp hiện trường và lắp đặt lại dải phân cách để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.