Một năm khắc phục sạt lở đèo D’Ran, nguy cơ vẫn rình rập

Ngày 28.10, trở lại đèo D'Ran, đoạn qua xã Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng), phóng viên Thanh Niên ghi nhận công tác khắc phục sạt lở, sụt lún trên tuyến quốc lộ 20 vẫn đang được triển khai, sau một năm xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng.

Khẩn trương khắc phục sau vụ sạt lở nghiêm trọng

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 28.10.2025, khu vực từ Km262+400 đến Km262+530, đoạn qua cầu Treo trên đèo D'Ran, xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa) bị gián đoạn. Cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến đường trong thời gian dài để xử lý sự cố, bảo đảm an toàn giao thông.

Sau đúng một năm xảy ra sạt lở nghiêm trọng, các vị trí hư hỏng trên đèo D'Ran (Lâm Đồng) vẫn đang được khắc phục ẢNH: LÂM VIÊN

Trước tình hình này, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời phê duyệt kinh phí 5 tỉ đồng để xử lý sạt lở. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tổ chức san gạt hàng chục ngàn mét khối đất đá, hạ tải mái đồi bị sạt trượt và gia cố bằng hệ thống rọ đá dọc đoạn đèo nhằm hạn chế đất đá tràn xuống mặt đường.

Đến ngày 11.12.2025, cơ quan chức năng mới cho phép ô tô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 5 tấn lưu thông trở lại qua đây.

Đơn vị thi công dựng hàng rào tôn để khoanh vùng thi công, kéo dài suốt một năm qua tại vị trí sạt lở taluy âm trên đèo D'Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Không chỉ taluy dương bị sạt trượt, khu vực này còn xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng ở taluy âm. Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 20, phải dựng hàng rào tôn để khoanh vùng thi công, kéo dài suốt một năm qua.

Đào hố sâu dưới chân núi để lấy đất đắp nền đường

Chiều 28.10, đại diện đơn vị thi công cho biết việc khoan nhồi cọc để xây dựng lại bờ kè tại vị trí sụt lún đã hoàn thành. Công tác đổ đất, lu lèn nền đường cũng cơ bản hoàn tất. Đơn vị đang chuẩn bị rải đá cấp phối, sau đó tiến hành thảm nhựa, dự kiến hoàn thành trong khoảng một tuần nếu điều kiện thuận lợi.

Đơn vị thi công đã đào đất đá ngay dưới chân taluy dương, sát khu vực rọ đá vừa được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xây dựng để xử lý sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, tại hiện trường, một vấn đề đáng chú ý là đơn vị thi công đã đào đất đá ngay dưới chân taluy dương, sát khu vực rọ đá vừa được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xây dựng để xử lý sạt lở. Phần đất lấy từ khu vực này được sử dụng để đắp vào vị trí sụt lún phía taluy âm, phục vụ việc hoàn thiện nền đường.

Việc đào hố sâu ngay chân núi, bên dưới sườn đồi từng xảy ra sạt trượt, có nguy cơ xảy ra sạt lở mới ẢNH: LÂM VIÊN

Việc đào hố sâu ngay chân núi, bên dưới sườn đồi từng xảy ra sạt trượt, người dân lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến độ ổn định của mái dốc, nhất là khi mưa lớn kéo dài. Đây là vấn đề cần được kiểm tra, đánh giá kỹ về giải pháp thi công và an toàn địa chất, tránh phát sinh nguy cơ sạt lở mới trong quá trình khắc phục sự cố cũ.

Về vấn đề này, đại diện đơn vị thi công cho rằng việc đào và múc đất để san lấp mặt đường không ảnh hưởng đến bờ kè rọ đá và không gây sạt lở.

Cách đó không xa, tại Km262+250 trên đèo D'Ran cũng xảy ra sạt lở taluy âm. Vị trí này do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm khắc phục. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều cọc thép chữ I bị đất đá xô nghiêng, đổ ngã; một phần khu vực phía thung lũng được che chắn bằng bạt để hạn chế sạt trượt đất đá.

Vị trí sạt lở taluy âm này do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm khắc phục ẢNH: LÂM VIÊN

Một phần khu vực phía thung lũng tại vị trí sạt lở được che chắn bằng bạt để hạn chế sạt trượt đất đá ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, khoảng 22 giờ ngày 11.9.2026, mưa lớn khiến cây cối, đất đá từ sườn núi tràn xuống quốc lộ 20 tại Km263+900, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng phải dựng rào chắn, tạm đóng đèo D'Ran để bảo đảm an toàn. Theo ghi nhận, đây là khu vực chịu ảnh hưởng của đất đá từ vị trí Km262+250 phía trên trôi xuống.

Cần bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đèo D'Ran

Sau một năm kể từ vụ sạt lở nghiêm trọng, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên đèo D'Ran. Việc sớm hoàn thiện nền đường, gia cố taluy và đưa tuyến đường trở lại trạng thái an toàn là yêu cầu cấp thiết, bởi đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối Đà Lạt với khu vực duyên hải miền Trung.

Sau 1 năm xảy ra sạt lở trên đèo D'Ran việc khắc phục vẫn chưa xong ẢNH: LÂM VIÊN

Dù vậy, những điểm sạt lở, sụt lún vẫn tiềm ẩn rủi ro khi thời tiết diễn biến bất lợi. Đặc biệt, hoạt động đào đất ngay dưới chân núi tại khu vực từng sạt trượt cần được xem xét thận trọng, bảo đảm không làm suy giảm độ ổn định của mái dốc và ảnh hưởng đến các hạng mục gia cố đã thực hiện.

Việc khắc phục không chỉ dừng lại ở hoàn thiện mặt đường mà còn cần kiểm soát nguy cơ sạt lở từ sườn núi, bảo đảm an toàn công trình và giao thông lâu dài trên đèo D'Ran, nhất là trong mùa mưa.