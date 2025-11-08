Phường Rạch Giá của tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 phường (Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp, An Hòa, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi) của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1.7.2025.
Đến thời điểm này, phường Rạch Giá có dân số hơn 250.661 người, là phường đông dân nhất nước. Vị trí thứ 2 là phường Dĩ An (TP.HCM) có dân số khoảng 227.817 người.
Tổng diện tích tự nhiên của phường Rạch Giá là 45,53 km2 với mật độ dân số hơn 5.505 người/km2là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang mới.
Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính mới, UBND tỉnh Kiên Giang cũ đã xác định đô thị Rạch Giá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiều mặt khác của tỉnh.
Rạch Giá được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại tầm quốc gia và quốc tế. Đây sẽ là trung tâm hỗ trợ du lịch cho vùng du lịch trọng điểm quốc gia Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá, trung tâm đô thị xanh, phát triển bền vững, đô thị thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu...
Từ nhiều năm nay, Rạch Giá đã lấn biển về phía tây để mở rộng đô thị mới rộng hàng trăm ha. Đây là đô thị lấn biển đầu tiên trong nước và là 1 trong 4 đô thị động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Một số hình ảnh về phường Rạch Giá đông dân nhất cả nước, nhìn từ trực thăng quân sự.
