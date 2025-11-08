Phường Rạch Giá đông dân nhất cả nước, nhìn từ trực thăng quân sự

Quảng trường khu đô thị Phú Cường nằm ở phía đông phường Rạch Giá ẢNH: MAI THANH HẢI

Phường Rạch Giá của tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 phường (Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp, An Hòa, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi) của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1.7.2025.

Sông Kiên chảy qua phường Rạch Giá, đổ ra biển Tây Nam và là điểm nhấn của cả tỉnh An Giang với bến tàu cao tốc, cảng hành khách Rạch Giá mới xây dựng ở phía đông khu đô thị Tây Bắc ẢNH: MAI THANH HẢI



Đến thời điểm này, phường Rạch Giá có dân số hơn 250.661 người, là phường đông dân nhất nước. Vị trí thứ 2 là phường Dĩ An (TP.HCM) có dân số khoảng 227.817 người.



Tổng diện tích tự nhiên của phường Rạch Giá là 45,53 km2 với mật độ dân số hơn 5.505 người/km2là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang mới.

Toàn cảnh phường Rạch Giá nhìn từ phía đông với kênh Ông Hiển chạy song song đường Ngô Quyền ẢNH: MAI THANH HẢI

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính mới, UBND tỉnh Kiên Giang cũ đã xác định đô thị Rạch Giá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiều mặt khác của tỉnh.

Khách sạn Sea Light 18 tầng hiện là tòa nhà cao nhất Rạch Giá. Cạnh đó là trung tâm thương mại Vincom Plaza. ẢNH: MAI THANH HẢI

Rạch Giá được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại tầm quốc gia và quốc tế. Đây sẽ là trung tâm hỗ trợ du lịch cho vùng du lịch trọng điểm quốc gia Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá, trung tâm đô thị xanh, phát triển bền vững, đô thị thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu...

Công viên Bãi Dương nằm về phía biển, ven trục đường Tôn Đức Thắng ẢNH: MAI THANH HẢI

Từ nhiều năm nay, Rạch Giá đã lấn biển về phía tây để mở rộng đô thị mới rộng hàng trăm ha. Đây là đô thị lấn biển đầu tiên trong nước và là 1 trong 4 đô thị động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Khu lấn biển Phú Cường Hoàng Gia trước quảng trường Trần Quang Khải ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh về phường Rạch Giá đông dân nhất cả nước, nhìn từ trực thăng quân sự.

Bến tàu cao tốc Rạch Giá và nhà hàng Gió Biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Cầu 3 - 2 bắc ngang kênh Rạch Giá - Long Xuyên với các khu trung tâm thương mại của phường Rạch Giá nằm phía đông bờ kênh ẢNH: MAI THANH HẢI

Toàn cảnh khu lấn biển phía tây, hiện được gọi là Khu đô thị Tây Bắc ẢNH: MAI THANH HẢI

Đầu đường Lạc Hồng ở phía bờ biển ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngã tư Lạc Hồng và đường Ba Tháng Hai ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhà hàng Gió Biển nằm trên biển Tây Nam thuộc phường Rạch Giá ẢNH: MAI THANH HẢI

Cầu Cái Sắn bắc qua kênh Vàm Cống - Rạch Sỏi, trên quốc lộ 80 - đường tránh đô thị Rạch Giá ẢNH: MAI THANH HẢI

Cầu Đòn Dong trên đường tránh đô thị Rạch Giá ẢNH: MAI THANH HẢI

Cầu Lạc Hồng trên đường chính nối từ quốc lộ 80 vào trung tâm phường Rạch Giá ẢNH: MAI THANH HẢI

Toàn cảnh phường Rạch Giá, nhìn từ phía nam ẢNH: MAI THANH HẢI



