Chính trị

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh An Giang

Trần Ngọc
Trần Ngọc
03/11/2025 15:58 GMT+7

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kỳ vọng phong trào thi đua yêu nước sẽ khơi dậy niềm tự hào, tự tin, khát vọng vươn lên để đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển toàn diện, giàu mạnh của ĐBSCL và cả nước.

Ngày 3.11, tại P.Long Xuyên, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ đến dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang giai đoạn 2025 - 2030.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng

ẢNH: CTV

Đại hội có sự tham dự của 281 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân là những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, trong 5 năm qua, với tinh thần thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành ngọn cờ hiệu triệu người dân tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà. Nhiều phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, mang lại những kết quả tích cực, góp phần tạo khí thế trong sản xuất kinh doanh, lao động sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Mừng chỉ có thi đua, mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển và qua thi đua mới hình thành được môi trường tốt cho đổi mới sáng tạo. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội. Từ đó kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tập trung phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2025 - 2030. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 1 tập thể và 14 cá nhân

ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang tiếp tục chung sức, đồng lòng để tăng tốc, bứt phá phát triển nhanh và bền vững.

- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

ẢNH: CTV

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ gắn bó và cống hiến cho quê hương. Cùng với đó là hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển; đầu tư mạnh mẽ cho phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.

- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

ẢNH: CTV

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tự tin, khát vọng vươn lên, dám nghĩ lớn, làm lớn, hun đúc tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển toàn diện, giàu mạnh của vùng ĐBSCL và cả nước.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh An Giang vinh dự được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, gồm 35 đại biểu.

Dịp này, tỉnh An Giang công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 5 mẹ trên địa bàn tỉnh; trao tặng nhiều huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho nhiều tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu của tỉnh An Giang.

