Miền Tây mùa nước nổi: Lội nước, đi xuồng khám phá chùa Núi Nổi An Giang

Ngôi chùa uy nghi giữa cánh đồng mùa nước nổi

Tọa lạc ở ấp Núi Nổi (xã Tân An, An Giang), chùa Núi Nổi (Phù Sơn Tự) thu hút du khách bởi địa thế hiếm có. Chùa nằm trên ngọn đồi cao khoảng 10 m so với mặt ruộng. Người dân gọi là chùa Núi Nổi vì mỗi năm vào mùa nước nổi (tháng 9 đến tháng 11), xung quanh chùa trở thành biển nước.

Bên cạnh đó, chùa có tượng Phật Thích Ca cao 42 m và tượng Phật Quan Âm Bồ Tát cao 21m trang nghiêm, sừng sững giữa cánh đồng bao la, tạo nên khung cảnh vừa hư ảo, vừa linh thiêng.

Chùa Núi Nổi uy nghi giữa biển nước ẢNH: TRẦN NGỌC

Tương truyền, thuở xưa, khu vực chùa Núi Nổi là biển nước, bên dưới có đá ngầm. Một hôm có chiếc thuyền buôn đi ngang va chạm vào đá ngầm nên chìm, qua thời gian đất đá bồi lên cao nên gọi là núi nổi. Để giải thích cho hiện tượng này, hiện nay phía trước khuôn viên chùa có mô hình chiếc thuyền đặt trên bệ đá để thờ tự.

Phía trước chùa Núi Nổi có mô hình chiếc thuyền và thờ tự bên trên, như một lý giải cho việc hình thành ngôi chùa ẢNH: TRẦN NGỌC

Ban đầu, chùa chỉ là một am nhỏ bằng tre lá. Đến năm 1938, người dân và phật tử đóng góp kinh phí trùng tu vững chắc. Về sau, chùa được mở rộng, có diện tích khoảng 3 ha và xây dựng thêm một số công trình. Từ đó, ngôi chùa mang dáng vẻ uy nghi, bề thế.

Giang chính của chùa Núi Nổi được trùng tu từ năm 1938. Vào các dịp lễ, rất nhiều du khách đến tham quan và cầu an

ẢNH: TRẦN NGỌC

Trong kháng chiến, chùa Núi Nổi còn là nơi nuôi chứa, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ cách mạng trong vùng. Năm 2021, chùa Núi Nổi được UBND tỉnh An Giang công nhận là di tích lịch sử cách mạng.

Mùa nước nổi thu hút người dân khắp nơi đổ về tham quan chùa Núi Nổi ẢNH: TRẦN NGỌC

Mùa nước nổi, để vào viếng chùa, du khách chỉ có cách chèo xuồng. Cảm giác chèo xuồng vào lễ Phật giữa biển nước là một trải nghiệm không nơi nào có được như ở miền Tây sông nước.

Nhiều ngày qua, khi nước dâng cao, rất đông du khách đổ về chùa Núi Nổi ẢNH: TRẦN NGỌC

Hiện nay, giao thông ở An Giang phát triển, ô tô vào đến cổng chùa Núi Nổi theo đường chính. Tuy nhiên, năm nay, con đường đi tắt ngang cánh đồng vào chùa nước lũ dâng cao do địa phương xả đê bao lấy nước phù sa, vệ sinh đồng ruộng. Quanh chùa, nước ngập trắng xóa, tạo nên bức tranh yên bình.

Du khách tham quan chùa Núi Nổi bằng xuồng ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhộn nhịp cảnh lội nước, ăn uống giữa mênh mông nước

Nghe tin xung quanh chùa Núi Nổi ngập nước, nhiều tuần qua, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về chùa để được băng đồng, lội nước vui chơi, tận hưởng cảm giác ngồi ăn uống trên nước. Đặc biệt là ngồi xuồng tham quan khung cảnh đồng nước lênh láng quanh chùa.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham quan chùa Núi Nổi vào mùa nước nổi đậm chất miền Tây ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Văn Hải (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Mấy ngày nay, xem mạng xã hội thấy cảnh bà con đi chùa Núi Nổi ngập nước vui quá nên tôi kêu gia đình đi xe đến đây cho biết. Ngồi xe gần 8 tiếng mới tới, nhưng khi viếng chùa, lội nước rất vui. Mọi lo âu, mệt nhọc thường ngày như tan biến".

Con đường đồng phía trước chùa Núi Nổi ngập nước, dịch vụ chở khách tham quan bằng xuồng mang lại thu nhập cho người dân địa phương ẢNH: TRẦN NGỌC

Khuôn viên và không gian ngập nước quanh chùa Núi Nổi hiện là điểm đến vui chơi, thư giãn của hàng ngàn người dân khắp nơi. Chị Thanh Hiền (28 tuổi, ngụ P.Châu Đốc, An Giang) cho biết: "Lần đầu tiên tôi đi chùa Núi Nổi trong cảnh xung quanh ngập nước như thế này. Cảm giác rất vui và thư giãn".

Hàng quán mùa nước nổi, một nét thú vị khi đến chùa Núi Nổi ẢNH; TRẦN NGỌC

Nhận thấy có đông đảo du khách nên người dân địa phương và các xã lân cận đến bán ăn uống, tổ chức dịch vụ đưa khách đi tham quan cánh đồng nước quanh chùa bằng xuồng.

Anh Nguyễn Văn Giộng (41 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, An Giang) cho biết: "Nhóm tôi có 13 chiếc vỏ lãi luân phiên phục vụ cho bà con. Thường ngày, chúng tôi đến đây đi bắt ốc bươu vàng, sẵn dịp này đưa rước cho bà con tham quan. Có thêm việc này cũng vui, tạo thêm thu nhập nên anh em ai cũng phấn khởi".

Du khách chụp ảnh kỷ niệm chuyến lội nước vui vẻ khi về chùa Núi Nổi tham quan ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo anh Giộng, khách tham quan bằng xuồng được nhóm của anh đưa đi qua cánh đồng nước quanh chùa với bán kính khoảng 2km, giá 20.000 đồng/người/lượt, học sinh thì giảm 50%. Mùa nước nổi chỉ kéo dài khoảng 1 tháng 20 ngày nên nhóm của anh tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Chị Trần Thị Cúc bán bún riêu cho khách đến chùa Núi Nổi check-in mùa nước nổi ẢNH: TRẦN NGỌC

Anh Nguyễn Văn Ký (47 tuổi, ngụ địa phương) bán kem khu vực chùa Núi Nổi cho biết: "Bạc Liêu, Trà Vinh, rồi Tri Tôn, Núi Ông Cấm, Nhà Bàng... nói chung ra là các chỗ đều gom về đây chơi mùa nước nổi ở chùa. Chừng 1 tháng, tháng ngoài nữa nước dứt thì ít ai đến chơi lắm".

Du khách ngồi ăn, cảm giác rất mát mẻ khi dòng nước ngay dưới chân ẢNH: TRẦN NGỌC

Tận dụng cơ hội khách đổ về tham quan chùa Núi Nổi, mỗi ngày, vợ chồng anh Tư Long và chị Trần Thị Cúc (ngụ địa phương) nấu bún riêu cua đồng, bắt bàn ngay trên đồng nước bán cho du khách tham quan để kiếm thêm thu nhập.

Cảnh buôn bán nhộn nhịp quanh khu vực chùa Núi Nổi ẢNH: TRẦN NGỌC

"Bán dưới nước tuy cực nhưng vui và kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Khách ăn trong tình trạng ngập nước, cảm giác lạ nên ai cũng hào hứng, chụp hình làm kỷ niệm", chị Cúc nói.

Xung quan chùa Núi Nổi ngập nước tạo nên điểm đến thú vị cho nhiều bạn trẻ ẢNH: TRẦN NGỌC

Chùa Núi Nổi với vẻ đẹp giữa biển nước và giá trị tâm linh sâu sắc, đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm du lịch đặc trưng của mùa nước nổi An Giang, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa vùng đất đầu nguồn sông Mê Kông.