    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo

    Gia Bách
    Gia Bách
    Trần Chí Công bị khởi tố để điều tra về 2 hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, sau vụ dùng dao chém 3 mẹ con tại xã Năm Căn, Cà Mau nghi do ghen tuông.

    Ngày 11.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Trần Chí Công (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công là người chém 3 mẹ con tại xã Năm Căn nghi do ghen tuông.

    Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5.10, Công đến nhà chị N.T.L.H (39 tuổi, giáo viên tiểu học, ngụ cùng địa phương) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn tình cảm nhưng không được. Sau đó, Công lấy dao trong nhà, chém chị H. cùng 2 con là V.N.B.C (11 tuổi) và V.N.T.K (6 tuổi).

    Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo- Ảnh 1.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can đối với Trần Chí Công để điều tra về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

    ẢNH: CACC

    Công an xã Năm Căn đến hiện trường, cùng người dân khống chế và bắt giữ Công. Cả 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu. Do vết thương nặng, bé K. tử vong. Chị H. và bé C. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị. Sau phẫu thuật, cả hai đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục.

    Theo báo cáo của công an, Công và chị H. có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Công thường xuyên đến ở, sinh sống như vợ chồng với chị H. cùng 3 người con riêng của chị. Công ly hôn vợ năm 2022, chồng chị H. cũng mất trong năm này.

    Khoảng một tháng trước vụ việc, thấy chị H. thường xuyên nhắn tin qua điện thoại, Công nghi ngờ chị có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, chị H. không cho Công tiếp tục đến nhà. Cơ quan điều tra bước đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông.

    Kết quả test nhanh cho thấy Công âm tính với ma túy. Công không có tiền án, tiền sự và không thuộc diện quản lý nghiệp vụ tại địa phương.

    Như Thanh Niên đã thông tin, vụ việc xảy ra khi chị H. vừa đón 2 con đi học về nhà. Hiện vụ án nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Tin liên quan

    Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con ở Cà Mau, một bé tử vong

    Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con ở Cà Mau, một bé tử vong

    Ghen tuông, một người đàn ông ở Cà Mau dùng dao chém người tình và 2 con riêng của người này. Vụ việc khiến một bé tử vong, hai người được chuyển viện cấp cứu.

    Khám phá thêm chủ đề

    ghen tuông chém 3 mẹ con người đàn ông chém 3 mẹ con ở cà mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con Công an tỉnh Cà Mau xã Năm Căn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận