Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo

Ngày 11.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với Trần Chí Công (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công là người chém 3 mẹ con tại xã Năm Căn nghi do ghen tuông.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5.10, Công đến nhà chị N.T.L.H (39 tuổi, giáo viên tiểu học, ngụ cùng địa phương) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn tình cảm nhưng không được. Sau đó, Công lấy dao trong nhà, chém chị H. cùng 2 con là V.N.B.C (11 tuổi) và V.N.T.K (6 tuổi).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can đối với Trần Chí Công để điều tra về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ẢNH: CACC

Công an xã Năm Căn đến hiện trường, cùng người dân khống chế và bắt giữ Công. Cả 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn cấp cứu. Do vết thương nặng, bé K. tử vong. Chị H. và bé C. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị. Sau phẫu thuật, cả hai đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục.

Theo báo cáo của công an, Công và chị H. có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Công thường xuyên đến ở, sinh sống như vợ chồng với chị H. cùng 3 người con riêng của chị. Công ly hôn vợ năm 2022, chồng chị H. cũng mất trong năm này.

Khoảng một tháng trước vụ việc, thấy chị H. thường xuyên nhắn tin qua điện thoại, Công nghi ngờ chị có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, chị H. không cho Công tiếp tục đến nhà. Cơ quan điều tra bước đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông.

Kết quả test nhanh cho thấy Công âm tính với ma túy. Công không có tiền án, tiền sự và không thuộc diện quản lý nghiệp vụ tại địa phương.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ việc xảy ra khi chị H. vừa đón 2 con đi học về nhà. Hiện vụ án nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.