Báo chí cần đổi mới tư duy về truyền thông chính sách

Chiều 20.6, tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, phiên thảo luận số 8 với chủ đề "Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để hỗ trợ địa phương phát triển?" đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận về những điểm nghẽn và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở.

Phiên thảo luận số 8 với chủ đề "Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để hỗ trợ địa phương phát triển?" ẢNH: TUẤN MINH

Phá bỏ "sức ì" của tư duy truyền thống

Nhìn nhận trực diện vào nội tại các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, cho rằng, rào cản lớn nhất hiện nay chính là năng lực và sự e ngại cái mới của đội ngũ làm nghề.

Ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ tại phiên thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Lãm, nhiều phóng viên vẫn mang nặng "sức ì" của cách làm truyền thống. Trong khi đó, để một chính sách tiếp cận được người dân trên môi trường số, báo chí buộc phải đa dạng hóa hình thức thể hiện qua các nền tảng mới, thay vì cách làm cũ.

"Nếu cứ giữ mãi cách làm cũ, chắc chắn chúng ta sẽ tụt hậu và không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao", ông Lãm nhấn mạnh.

Bên cạnh nỗ lực tự thân, sự hậu thuẫn từ chính quyền cơ sở là yếu tố mang tính quyết định. Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ, chỉ ra rằng, Hội Nhà báo cần chủ động làm tốt vai trò tham mưu để lãnh đạo địa phương thấu hiểu sâu sắc giá trị của truyền thông chính sách.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ ẢNH: TUẤN MINH

Chia sẻ tại phiên thảo luận, bà Chinh cho rằng, chỉ khi chính quyền nhận thức được đây là công cụ đắc lực thúc đẩy sự đồng thuận xã hội, họ mới có những quyết sách hỗ trợ kịp thời.

"Báo chí địa phương cần được đầu tư thích đáng cả về nguồn lực con người lẫn kinh phí hoạt động để có bệ phóng vững chắc yên tâm sáng tạo", bà Chinh nói.

Truyền thông không thể đi theo lối mòn "một chiều"

Dưới góc nhìn của cơ quan thực thi chính sách, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phòng kiến nghị, báo chí cần bám sát thực tiễn hơn. Lấy dẫn chứng từ mảng nông nghiệp, vị đại diện cho biết, nếu truyền thông không sát sườn, nông dân sẽ "mù mờ" về thị trường, còn doanh nghiệp lỡ mất các gói hỗ trợ của nhà nước.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phòng kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông chính sách tại địa phương ẢNH: TUẤN MINH

Do đó, truyền thông chính sách hiện nay tuyệt đối không thể áp dụng cách làm "một chiều" dội từ trên xuống. Báo chí phải tạo ra không gian tương tác, lắng nghe phản hồi của người dân và trở thành "người chỉ đường" cung cấp những thông tin mang hơi thở cuộc sống.

Để truyền thông chính sách thực sự là đòn bẩy cho sự phát triển của địa phương, các cơ quan báo chí cần phải chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy đến phương thức tiếp cận, đồng thời cần sự gắn kết, đầu tư thiết thực từ chính quyền các cấp.