Báo chí và doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai

Sáng 20.6, trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 diễn ra tại Hải Phòng, phiên thảo luận "Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai" thu hút sự tham gia của nhiều nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp.



Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam, tham luận tại diễn đàn ẢNH: N.H

Phát biểu đề dẫn, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, cho rằng mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu tái định hình trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và những biến động ngày càng lớn của xã hội.

Theo ông Vinh, tương lai không chỉ được đo bằng tốc độ phát triển công nghệ hay tăng trưởng kinh tế mà còn là chất lượng cuộc sống, năng lực hợp tác giữa các chủ thể và khả năng duy trì niềm tin xã hội trong một thế giới nhiều biến động.

Một trong những tham luận nhận được sự quan tâm tại diễn đàn là phần trình bày của bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam.

Theo bà Nhi, điểm chung lớn nhất giữa báo chí và doanh nghiệp chính là cùng phát triển dựa trên nền tảng niềm tin. Doanh nghiệp chỉ có thể tăng trưởng khi người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm và thương hiệu, trong khi báo chí chỉ có thể phát triển khi độc giả đặt niềm tin vào những thông tin được cung cấp.

"Báo chí và doanh nghiệp đều phát triển dựa trên nền tảng niềm tin. Để xây dựng được niềm tin, thông tin chính xác thôi là chưa đủ. Thông tin đúng phải xuất phát từ hành động thật. Doanh nghiệp nếu chỉ nói mà không làm thì dù báo chí có truyền tải cũng không thể tạo nên giá trị bền vững. Vì vậy, điều quan trọng là cần có sự đối thoại thường xuyên, minh bạch và chân thực giữa doanh nghiệp với báo chí", bà Nhi nhấn mạnh.

Trong bối cảnh mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp cũng không còn dừng lại ở quảng bá hay xây dựng thương hiệu. Thay vào đó, hai bên cần hướng tới đối thoại minh bạch, lan tỏa các giá trị tích cực và cùng góp phần củng cố niềm tin xã hội.



Cũng theo Phó tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí thường được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ quảng cáo, truyền thông hay thương mại. Doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu trên các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, khi mạng xã hội như TikTok, Facebook hay YouTube phát triển mạnh mẽ, mối quan hệ này đã có sự thay đổi đáng kể.

Các ý kiến tại diễn đàn cho rằng khi thông tin ngày càng phong phú, niềm tin trở thành tài sản quan trọng nhất đối với cả báo chí và doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để hai lĩnh vực đồng hành hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao trách nhiệm xã hội và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.