Báo chí bứt phá trong kỷ nguyên số

Giữ vững bản lĩnh, làm chủ công nghệ

Phát biểu chỉ đạo, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, đánh giá Báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí đã quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn và hiện đại hơn đang dần được hình thành.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, cùng ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thăm gian trưng bày Báo Thanh Niên tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 ẢNH: LƯU QUANG PHỔ

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đề nghị đội ngũ những người làm báo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, báo chí phải giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng. Mỗi cơ quan báo chí, sau khi tinh gọn, phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí phải đi đầu đưa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của T.Ư thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân.

Người làm báo phải không ngừng đổi mới, bứt phá, làm chủ công nghệ. Các cơ quan báo chí cần quyết liệt chuyển đổi số theo Nghị quyết 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hiện đại. Xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng là yêu cầu tất yếu để báo chí làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng. Việc làm chủ công nghệ là để dẫn dắt, định hướng dư luận ngay trên nền tảng số.

"Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đặc biệt lưu ý.

Các đại biểu nhấn nút chính thức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Trịnh Văn Quyết, người làm báo phải kiên định nguyên tắc "nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ", giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Công nghệ chỉ là phương tiện; nội dung chất lượng, tính định hướng và tính nhân văn mới làm nên uy tín của tờ báo. Mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm "bút sắc, lòng trong, tâm sáng". Mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của nhân dân, tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý.

Để thực hiện sứ mệnh đó, báo chí cũng phải là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận. Báo chí có nhiệm vụ truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, phồn vinh.

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ tinh nhuệ. Các tòa soạn phải tăng cường tự chủ, giải bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực chăm lo đời sống để mỗi người làm báo yên tâm cống hiến.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tin tưởng đội ngũ báo chí sẽ vững bước tới 2 cột mốc lịch sử: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045).

"Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng VN", ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Sứ mệnh thời đại mới

Phát biểu khai mạc hội báo, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Ông Trịnh Văn Quyết ẢNH: TUẤN MINH

Đối với giới báo chí, ông Lê Quốc Minh đánh giá đây là một giai đoạn có tính bước ngoặt vô cùng quan trọng. Những người làm báo hôm nay đang đứng trước trọng trách lớn lao khi vừa phải kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng VN, vừa phải chủ động, bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Xuất phát từ bối cảnh đó, hội báo năm nay đã lựa chọn chủ đề mang tính định hướng sâu sắc: "Báo chí VN - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới".

Chia sẻ về thông điệp này, ông Lê Quốc Minh khẳng định 3 từ khóa trên đã bao hàm trọn vẹn sứ mệnh cốt lõi của người làm báo: luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, bứt phá ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình làm báo; nâng cao trách nhiệm xã hội, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, văn minh.

Chủ tịch Hội Nhà báo VN cho biết Hội Báo toàn quốc năm 2026 thực sự là một bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà. Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh những thành tựu của nền báo chí, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng. Độc giả, khán thính giả từ mọi miền Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ to lớn và cũng là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng.

Đa dạng không gian kết nối

Về quy mô, Hội Báo toàn quốc 2026 có sự tham gia của 66 đơn vị với tổng số 87 gian trưng bày. Không gian triển lãm được phân chia khoa học thành các khu chuyên biệt.

Ông Lê Quốc Minh ẢNH: TUẤN MINH

Điểm nhấn nổi bật nhất tại sự kiện năm nay là khu vực trưng bày trung tâm do Bảo tàng Báo chí VN xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật và công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng có cơ hội nhìn lại toàn bộ chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời tiếp cận sâu hơn với những yêu cầu mới trong bối cảnh đổi mới tổ chức và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, trưng bày chuyên đề ngoài trời "Báo chí và dòng chảy văn hóa VN" trải dài gần 150 m phản ánh sinh động mối quan hệ mật thiết giữa báo chí và văn hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 11 phiên thảo luận. Các chuyên gia, nhà báo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề nóng như: sắp xếp hoạt động cơ quan báo chí, phát triển kinh tế báo chí, bảo vệ bản quyền, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, truyền thông chính sách và tự chủ chiến lược của tòa soạn.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 mở cửa đón công chúng đến hết ngày 21.6. Trong chuỗi hoạt động phong phú còn có cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" và khép lại bằng lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 20.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, chiều 19.6, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 3 chính thức khai mạc với chủ đề "Báo chí VN - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới". Đây được xem là một trong những hoạt động nghiệp vụ trọng tâm, thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia truyền thông và người làm báo trên cả nước. Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, trình bày tham luận với chủ đề "Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo". Theo ông Lê Quốc Minh, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với ngành truyền thông toàn cầu, từ quy trình sản xuất, phân phối nội dung đến mô hình vận hành của các cơ quan báo chí. Trong bối cảnh đó, vấn đề đặt ra không chỉ là ứng dụng AI vào hoạt động báo chí mà còn là làm chủ công nghệ, tái cấu trúc tòa soạn, đổi mới phương thức quản trị và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời đại số. Diễn đàn năm nay gồm 11 phiên làm việc, trong đó có 2 phiên toàn thể và 9 phiên thảo luận chuyên sâu diễn ra ngày 20.6. Điểm mới của diễn đàn là sự tham gia trực tiếp phụ trách các phiên chuyên đề của nhiều cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã VN, Đài Truyền hình VN và Hội Nhà báo TP.Hải Phòng. Qua đó, mang đến những góc nhìn thực tiễn về chuyển đổi số, quản trị tòa soạn và phát triển báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại. Được tổ chức thường niên từ năm 2024, Diễn đàn Báo chí toàn quốc ngày càng khẳng định vai trò là không gian trao đổi nghiệp vụ quy mô lớn, nơi hội tụ trí tuệ của giới báo chí cả nước nhằm tìm kiếm các giải pháp phát triển nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Lã Nghĩa Hiếu



