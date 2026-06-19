Báo chí góp phần giúp các hoạt động của Mặt trận gần dân hơn

Chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, các nhà báo, phóng viên cùng toàn thể những người làm báo.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu chiều 19.6 ẢNH: TIẾN ĐẠT

Phó chủ tịch Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Báo chí là diễn đàn tin cậy phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo chí đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; chuyển tải kịp thời tiếng nói, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều tác phẩm báo chí có giá trị đã phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, cổ vũ tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Báo chí góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Theo lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh toàn diện, sinh động các hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lan tỏa những giá trị đẹp, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Báo chí đã đưa tin phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị quan trọng, các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước, nổi bật là công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030; những đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đại hội MTTQ Việt Nam lần XI và đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long: "Những thông tin khách quan, kịp thời, trách nhiệm của báo chí không chỉ giúp các chủ trương, hoạt động của Mặt trận đến gần hơn với nhân dân mà còn góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam".

Trong thời gian tới, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tin tưởng rằng các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân.

Ông đề nghị, các cơ quan báo chí trong hệ thống của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, thông tin truyền thông; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cùng đó, báo chí cần chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, góp phần định hướng, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.