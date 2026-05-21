Kinh tế Doanh nghiệp

Unilever Việt Nam nhận bằng khen của Thủ tướng

Quang Thuần
21/05/2026 09:44 GMT+7

Tối qua 20.5, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Unilever chú trọng phát triển bền vững cũng là định hướng TP.HCM đang thúc đẩy trong quá trình xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP.HCM, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM, đại diện các hiệp hội, đối tác chiến lược cùng đội ngũ Unilever Việt Nam. Theo ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, điều đáng trân trọng là Unilever đã cho thấy phát triển bền vững có thể trở thành một phần cốt lõi của chiến lược kinh doanh - đây cũng là định hướng TP.HCM đang thúc đẩy trong quá trình xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Đại diện UBND TP.HCM kỳ vọng Unilever Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, đặc biệt ở các lĩnh vực TP ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội giai đoạn 2020-2025

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng giám đốc quốc gia Unilever Việt Nam, chia sẻ: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự lớn lao đối với tập thể Unilever Việt Nam, đồng thời là sự khích lệ giúp củng cố niềm tin mà Unilever luôn kiên định theo đuổi rằng: Một doanh nghiệp chỉ thật sự phát triển bền vững khi sự tăng trưởng của mình không chỉ tạo ra giá trị cho chính doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường, cho đất nước. Trong chặng đường phía trước, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM và Việt Nam bằng chính những năng lực cốt lõi của mình: Phục vụ tốt hơn nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, nâng cao chuẩn mực chuỗi giá trị cùng đối tác, đổi mới vận hành, phát triển con người và thúc đẩy các mô hình bền vững tạo ra tác động thực chất”. 

