'Báo chí không chỉ đưa tin, mà phải chạm tới trái tim'

Phát biểu định hướng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết nêu thực tế mạng xã hội đang phát triển rất nhanh, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sản xuất tin bài chỉ trong vài giây mà không ai kiểm duyệt. Trong khi đó, một tác phẩm báo chí phải qua nhiều lớp kiểm duyệt, nếu không nhanh, không sắc, không đi trước đón đầu thì sẽ không thể "chiếm lĩnh" trên mặt trận thông tin.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc họp ẢNH: GIA HÂN

Nhấn mạnh truyền thông chính sách cho người dân hiểu là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư cho rằng muốn làm tốt, các bộ, ngành, cơ quan quản lý phải vào cuộc, cung cấp thông tin để báo chí có tư liệu tuyên truyền. Để làm được điều đó, tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách với các cơ quan truyền thông rất quan trọng, phải phối hợp nhịp nhàng.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan báo chí và bộ, ngành nêu nhiều kiến nghị trong công tác phối hợp cũng như đề xuất về kinh tế báo chí. Ghi nhận vai trò đồng hành quan trọng của báo chí trong các sự kiện mang dấu ấn lịch sử thời gian qua, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường công tác truyền thông. Chính phủ tiếp thu và sẽ thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí bài bản hơn qua kế hoạch truyền thông, họp báo và phát ngôn của các bộ, ngành. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho truyền thông chính sách, giao Bộ VH-TT-DL phối hợp thực hiện. Về kinh tế báo chí, Phó thủ tướng cũng cho biết sẽ chỉ đạo hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật và nghiên cứu sửa đổi Nghị định 60 về cơ chế tự chủ tài chính cho báo chí.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh thì nhấn mạnh đến đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, làm thế nào để báo chí thành kênh thông tin dẫn dắt thực sự quan trọng.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết lưu ý một số nội dung quan trọng: báo chí phải chủ động hơn nữa trong việc tương tác với cơ quan quản lý nhà nước để truyền thông chính sách. Tới đây sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng dùng chung cho cả hệ thống để đáp ứng yêu cầu định hướng tư tưởng trong tình hình mới.

Nhìn lại từ tháng 1 - 7, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đánh giá báo chí cách mạng đã luôn có mặt, chủ động là cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Trong đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã tạo hiệu ứng chính trị rất quan trọng. Tuy nhiên, trước các vấn đề phức tạp trên mạng xã hội, một số cơ quan báo chí vẫn còn chậm, "biết trước dư luận nhưng nói sau dư luận", chiều sâu lý luận chưa cao, còn hiện tượng chạy theo thị hiếu, giật gân, thiếu kiểm chứng…

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư nhấn mạnh báo chí cách mạng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời là diễn đàn, tiếng nói của nhân dân, hai yếu tố này không được tách rời.

"Báo chí không chỉ đưa tin, mà phải chạm tới trái tim, tôn vinh người tốt việc tốt, khơi dậy tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư khẳng định và đề nghị các phóng viên phải dũng cảm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Phải chuyển từ phản bác bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng. Kiên quyết chấn chỉnh "báo hóa", biểu hiện tư nhân hóa báo chí, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt lưu ý quy trình thẩm định nguồn tin về lịch sử, lãnh tụ, tránh những sơ suất nhỏ gây tác hại chính trị lớn.