Cục Báo chí tập huấn về sử dụng AI và an toàn thông tin cho nhà báo

Ngày 30.7, tại thành phố Cần Thơ, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Hội thảo, tập huấn an toàn thông tin cho nhà báo trong môi trường số năm 2026. Chương trình kéo dài trong 2 ngày (30 - 31.7) với 113 học viên tham dự.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí, phát biểu tại hội thảo ẢNH: T.Q

Mục tiêu của hội thảo và tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tư duy cảnh giác cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số báo chí và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trước các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng phức tạp trong kỷ nguyên số.

Giúp nhà báo nhận diện tin giả

Chương trình cũng tập trung trang bị kỹ năng nhận diện và xử lý rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI), tin giả; trong đó cung cấp các phương pháp, công cụ kỹ thuật hiện đại giúp nhà báo chủ động nhận diện tin giả, xác minh, kiểm chứng thông tin một cách nhanh chóng, chính xác; định hình phương pháp kiểm soát, đánh giá và sử dụng an toàn các nội dung do AI sản xuất trong quy trình tác nghiệp báo chí hiện đại.

Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được tập huấn về an toàn thông tin, an ninh mạng trong kỷ nguyên số ẢNH: T.Q

Cụ thể, chương trình hội thảo, tập huấn gồm 3 chuyên đề chính gồm: chuyên đề 1 đề cập đến nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin và nội dung do AI tạo sinh trong hoạt động báo chí và truyền thông số.

Chuyên đề 2 về đảm bảo an ninh mạng trong lĩnh vực báo chí. Chuyên đề này đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến các tiêu chí trong Chỉ số thành phần 2.3 (Bảo đảm an toàn thông tin) của Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL ngày 6.10.2025.

Chuyên đề 3 tập trung vào nội dung sử dụng AI trong báo chí.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí bày tỏ sự tin tưởng rằng, sau 2 ngày tập huấn, 113 học viên tham dự sẽ nắm vững các nguy cơ an ninh mạng phổ biến và thuần thục các quy tắc bảo mật thông tin cá nhân/tác nghiệp cơ bản.

Các học viên cũng sẽ thành thạo quy trình kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung AI tạo sinh; có khả năng chủ động thiết lập các lớp bảo vệ cho thiết bị cá nhân, tài khoản mạng xã hội, dữ liệu điều tra và các kênh trao đổi với nguồn tin bí mật.

Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng và độ tin cậy của tin tức xuất bản, hạn chế tối đa sai sót do vô tình sử dụng tin giả hoặc sản phẩm AI chưa qua kiểm chứng.

Sau khi kết thúc 3 chuyên đề, lớp tập huấn sẽ đi thực tế tại Cơ quan Báo và PTTH Cần Thơ, đồng thời thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá kết quả ẢNH: T.Q

Sau khi kết thúc 3 chuyên đề, lớp tập huấn sẽ đi thực tế tại Cơ quan Báo và PTTH Cần Thơ, đồng thời thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm trong 30 phút để đánh giá chất lượng cũng như những kiến thức, nội dung mà các học viên đã thu nạp được từ chương trình tập huấn, làm căn cứ xét duyệt danh sách học viên/đơn vị đạt kết quả hoàn thành Chương trình.

Ban tổ chức cũng cho biết, các học viên sẽ được công nhận hoàn thành chương trình tập huấn khi số lượng câu trả lời đúng đạt trên 80%. Đối với các đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn số lượng trên 1 người thì kết quả của đơn vị được tính khi có trên 50% cán bộ tham dự đạt yêu cầu.

Quyết định công nhận hoàn thành chương trình tập huấn này các cơ quan báo chí được sử dụng để kê khai làm minh chứng cho tiêu chí 3.2.3 (tỷ lệ nhân sự được đào tạo, tập huấn nâng cao ý thức, trình độ bảo mật khi truy cập hệ thống và sử dụng các nền tảng mạng xã hội) khi thực hiện đánh giá, đo lường "mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí hàng năm".