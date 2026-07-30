Tương tác giữa cơ quan quản lý và báo chí truyền thông rất quan trọng

Phát biểu định hướng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu thực tế mạng xã hội đang phát triển rất nhanh, AI có thể sản xuất tin bài chỉ trong vài giây mà không ai kiểm duyệt. Trong khi đó, một tác phẩm báo chí phải qua nhiều lớp kiểm duyệt, nếu không nhanh, không sắc, không đi trước đón đầu thì sẽ không thể "chiếm lĩnh" trên mặt trận thông tin.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: QUANG PHÚC

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, truyền thông chính sách cho người dân hiểu là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Trước hết, muốn làm tốt, các bộ, ngành, cơ quan quản lý phải vào cuộc, cung cấp thông tin để báo chí có tư liệu tuyên truyền. Để làm được điều đó, tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách với các cơ quan truyền thông rất quan trọng, phải phối hợp nhịp nhàng.

"Có những vấn đề chúng ta nhận định truyền thông chưa tốt, nhưng ngược lại, các cơ quan đã gửi thông tin cho báo chí tuyên truyền chưa? Nếu chỉ có thông tin trên cổng thông tin của bộ, ngành hay Chính phủ thì báo chí không thể tự tìm hiểu hay khai thác sâu được, mà chính các cơ quan quản lý nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin", Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng dẫn chứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khi tập trung truyền thông tạo nên sức mạnh rất lớn, người dân ai cũng muốn đóng góp công sức vào công việc đầy ý nghĩa này.

Đề cập đến việc thay đổi phương thức tuyên truyền nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo hướng chuyển từ đưa tin sự kiện sang kiến giải chính sách, ông Trịnh Văn Quyết lưu ý, quan trọng không phải viết được bao nhiêu tin bài mà hiệu quả truyền thông đạt được là gì. Đặc biệt, vai trò của báo chí trong đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thể hiện qua việc báo chí vừa cổ vũ khí thế trong lao động, sản xuất, vừa phản biện chính sách tốt hơn.

Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí

Báo cáo tóm tắt công tác thông tin, tuyên truyền từ đầu năm 2026 đến nay, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Tống Văn Thanh đã khái quát nhiều kết quả quan trọng.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự cuộc làm việc ẢNH: QUANG PHÚC

Trong đó, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đã được đổi mới theo hướng chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch tuyên truyền; tăng cường giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan báo chí đối với các sự kiện quan trọng, như hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt.

Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cũng ban hành các kế hoạch đối với những sự kiện lớn, có tác động sâu sắc đến đời sống xã hội như kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ; Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số; tuyên truyền Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị hay kết quả thực hiện 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp…

Đặc biệt, thay vì để các cơ quan chức năng liên hệ trao đổi khi sự việc đã nóng trên không gian truyền thông, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động rà soát, dự báo, đánh giá tác động của các vấn đề, sự kiện và chủ động trao đổi, có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng đến cung cấp thông tin tại các hội nghị giao ban báo chí.

Nhờ đó, nhiều vấn đề đã được xử lý, giải quyết ngay từ sớm, từ xa, giúp ngăn ngừa khủng hoảng truyền thông, chủ động định hướng, dẫn dắt, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách, ví dụ vấn đề giải phóng mặt bằng tại thủ đô Hà Nội; tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, TP.HCM; giá nhiên liệu...

Cùng với đó, đối với những nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng chủ động đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, rà soát đánh giá hằng tuần.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Tống Văn Thanh cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như công tác thông tin, tuyên truyền tại một số thời điểm còn nặng về phản ánh, việc ứng dụng các loại hình báo chí đa phương tiện trong tuyên truyền, kinh tế báo chí khó khăn, cơ cấu nguồn thu chưa bền vững…

Về trọng tâm công tác thời gian tới, ông Tống Văn Thanh nhấn mạnh, cần tập trung hoàn thiện trình Ban Bí thư ban hành Quy định về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản trong tình hình mới; trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm sai phạm trong hoạt động báo chí; tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí theo đúng định hướng của Trung ương, nhất là đối với khối tạp chí. Ông Tống Văn Thanh cũng đề nghị các cơ quan nghiên cứu, tham mưu Chính phủ và các cơ quan liên quan có chính sách hỗ trợ các đơn vị sau sáp nhập ổn định vận hành.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoạt động đối nội và đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước...