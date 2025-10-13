Bão chồng bão cuốn bay những cánh đồng tiền tỉ

Tan tành những cánh đồng tôm

"Đêm bão số 10 đổ bộ, nằm nghe gió gào thét, tôi không chợp mắt được, ruột nóng như lửa đốt. Nhìn ra ngoài, trời tối om, không thấy gì. Đến mờ sáng, gió vẫn rít mạnh, tôi cố hé cửa ngó ra đồng tôm thì nước đã ngập băng. Mấy tỉ đồng đầu tư đã trôi sạch", ông Nguyễn Cường, một hộ nuôi tôm ở xã An Châu, Nghệ An, nhớ lại.

Cánh đồng tôm hoang tàn sau bão ẢNH: K.HOAN

10 ngày sau khi bão số 10 quét qua, dấu vết tàn phá vẫn còn in rõ tại khu nuôi tôm tập trung ở xã An Châu này. Nhìn những hồ tôm đã cạn nước, tan hoang, chưa thể khắc phục, ông Cường cho hay, sau 24 năm theo đuổi nghề này, đây là trận bão tàn phá nặng nề nhất mà ông gặp.

Ông Cường thuê 6,3 ha, đào 35 hồ tôm để nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao. Bão số 5 đổ bộ vào cuối tháng 8 vừa qua đã phá mất 3 mái che, nhưng hồ không bị vỡ.

"Chúng tôi nghĩ đó là cơn bão mạnh, nó phá như vậy cũng chấp nhận được. Ai ngờ, bão số 10 mới thực sự đáng sợ, nó phá tan tành toàn bộ 35 hồ tôm của tôi", ông Cường thở dài.

Bão kèm theo triều cường và mưa lớn đã tấn công những cánh đồng tôm ở xã An Châu từ 2 phía: nước biển tràn lên và nước mưa từ phía trên đổ về. Bão tan, lũ rút, trơ lại ở những cánh đồng tôm là cảnh hoang tàn: tôm bị cuốn trôi, đê vỡ, bạt phủ bị cuốn rách, hệ thống mái che bị gió bão quật đổ, mô tơ chạy quạt bị hỏng…

Trước khi bão đổ bộ, các mái che đã được ông Cường cho tháo dỡ bạt nên ít bị thiệt hại. Cơn bão số 10 đã cuốn trôi của gia đình ông Cường hơn 3 tỉ đồng, trong đó có khoảng 2 tỉ đồng tiền tôm và hơn 1 tỉ đồng thiết bị và tiền công sửa sang lại hồ. Thế nhưng, để cải tạo lại các hồ nuôi này phải mất vài tháng trong khi đang là thời điểm thuận lợi nhất trong năm để thả tôm. Cơn bão do đó đã gây thiệt hại kép cho các hộ nuôi tôm.

Người nuôi tôm thất thần trước cảnh hoang tàn của cánh đồng tôm ẢNH: K.HOAN

"Thời tiết thuận lợi thì sau 3 tháng thả giống, tôm sẽ cho thu hoạch. Nhưng 2 tháng nữa mới thả sẽ khó khăn hơn vì lúc đó thời tiết lạnh, tôm phát triển chậm và cũng dễ bị bệnh", ông Cường nói.

Cách đó không xa, ông Lê Văn Tiến đang ngồi vò đầu vì 6 hồ tôm cũng bị bão số 10 phá tan tành, gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Những hồ tôm bị vỡ đã được rút cạn nước để chờ cải tạo lại.

"Bão số 5 bị nhẹ nên chúng tôi khắc phục nhanh và sau đó lại thả tôm để tranh thủ cho kịp thời vụ. Nhưng bão số 10 ập đến quá khủng khiếp, toàn bộ giống, thức ăn, bạt, môtơ chạy quạt bị phá hết. Bây giờ nhiều nhà nản rồi, tôi cũng nản nhưng phải cố mà làm lại để vớt vát. Đó, bên kia là hồ đứa em tôi, nản quá, bỏ bê rồi", ông Tiến buồn bã.

Báo cáo của UBND xã An Châu cho hay, xã này có gần 80 ha nuôi tôm, trong đó ở thời điểm trước bão số 10 đổ bộ, có 38 hồ đang có tôm và gần 30 ha đã bị bão, lũ cuốn trôi.

Xã Hải Châu là khu nuôi tôm công nghệ cao ở Nghệ An, nếu không có mưa bão, đây là thời điểm nhộn nhịp vì đang vụ chính. Nhưng sau 2 cơn bão, cánh đồng tôm ở đây đã xác xơ. Anh Nguyễn Văn Hòa, một chủ nuôi tôm phản ánh, bão đã tàn phá hoàn toàn mái đê chắn sóng, toàn bộ hệ thống mái che cũng bị tốc hết, 11 máy sục khí, 40 mô tơ điện bị hỏng, gây thiệt hại cho gia đình anh hơn 4 tỉ đồng.

Không chỉ mất tài sản, để khôi phục lại các hồ tôm này sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và dự kiến phải 3 tháng sau mới có thể khắc phục xong.

Ông Nguyễn Trọng Huyên, Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết nuôi tôm là ngành kinh tế chủ lực của xã. Bão số 10 đã khiến hơn 35 ha diện tích nuôi tôm công nghệ cao bị thiệt hại, phần lớn diện tích nằm ở khu vực sát biển. Xã đang cho thống kê thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ cho người nuôi tôm, đồng thời động viên người dân sớm khắc phục hậu quả để tiếp tục sản xuất.

Còn báo cáo của Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho thấy, bão số 10 kèm mưa lớn đã khiến 245 ha tôm của người dân bị thiệt hại. Hiện người nuôi đang nỗ lực khắc phục hậu quả nhưng phải mất thời gian dài vì hạ tầng bị hư hỏng nặng nề.

Nhà màng, trại gà trơ trọi

Thực hiện giấc mơ đầu tư mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ông Bùi Đình Hội (ngụ xã Thần Lĩnh, Nghệ An) đã thành lập HTX Hưng Long, đầu tư xây dựng dựng hệ thống nhà lưới với hơn 5.000 m2 để trồng dưa lưới.

Nhà màng nông nghiệp công nghệ cao bị gió bão cuốn sập ẢNH: CTV

Khi dưa sắp vào kỳ thu hoạch, bão số 5 đổ bộ khiến hơn 10.000 gốc dưa lưới bị gió quật ngã, quả rụng la liệt, gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Sau bão, ông Hội cho sửa chữa, thuê kỹ thuật từ Hải Phòng vào dựng lại nhà màng. Tuy nhiên, vừa mới thực hiện xong thì bão số 10 ập đến, khiến toàn bộ 1.000 m2 nhà màng đổ sập và 4.000 m2 còn lại bị tốc mái, gây thiệt hại thêm 1 tỉ đồng nữa.

"Hai cơn bão ập đến, chúng tôi coi như trắng tay", ông Hội ngao ngán.

Anh Nguyễn Khắc Thẩm, ngụ xã Thiên Nhẫn đầu tư 3 nhà màng, diện tích 3.000 m² để làm nông nghiệp sạch. Sau bão số 5, anh Thẩm đã rút kinh nghiệm, chằng chống, gia cố trước khi bão số 10 đổ bộ. Tuy nhiên, gió bão quá mạnh đã khiến hệ thống nhà màng này không thể chống chọi và gió đã cuốn toàn bộ mái, gây sập đổ hệ thống khung nhà màng, thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Ngồi thất thần bên chuồng gà với hơn 16.000 con đã chết ngạt vì bão lũ, anh Nguyễn Hữu Sĩ (ngụ xã An Châu, tỉnh Nghệ An) buồn bã cho biết bao nhiêu vốn liếng đầu tư vào gà đã bay theo gió bão.

Anh Nguyễn Hữu Sĩ và đàn gà hàng ngàn con bị chết do bão ẢNH: CTV

Anh Sĩ kể, rạng sáng 29.9, khi bão đang rít ầm ầm và mưa xối xả thì nước dâng cao, ngập trại gà. Nước dâng đến đâu, gà chết ngạt đến đó. Nhìn hàng ngàn con gà chết chìm trong nước, anh xót xa và bất lực. Lũ rút, hàng ngàn con gà nằm chết la liệt, chất đống. Hàng tấn thức ăn chăn nuôi kê sát vách cũng bị ngập sâu, hư hỏng.

"Bão số 5 đã gây thiệt hơn 500 triệu đồng tiền mái che, gà giống. Bão số 10 giết chết 10.000 con gà loại 500 g, 6.500 con chuẩn bị xuất chuồng, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng nữa", anh Sĩ cho hay.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, bão số 10 đã gây thiệt hại khoảng 2.202 tỉ đồng. Riêng gia cầm có 402.411 con bị chết, trong đó xã An Châu có 6 trang trại với hơn 40.000 con gà bị chết ngạt do ngập nước.