Báo động nạn trộm cắp, phá hoại điện chiếu sáng

Theo Công ty CP quản lý môi trường đô thị Kon Tum, trên địa bàn TP.Kon Tum, tình trạng trộm cắp hệ thống điện công cộng diễn ra phức tạp. Đặc biệt là tại khu vực đường giao thông kết nối với QL14 đi QL24 và bờ kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla.



Hệ thống cáp ngầm, dây tiếp địa trên cầu mới khu hành chính tỉnh Kon Tum liên tục bị trộm cắp, phá hoại ĐỨC NHẬT

Theo đó, ngày 14.1 đơn vị phát hiện hệ thống dây cáp nguồn và dây tiếp địa của hệ thống điện chiếu sáng trên đường giao thông kết nối QL14 đi QL24 bị mất 28 m dây cáp và 292 m dây tiếp địa - dây đồng trần. Đến ngày 29.1, đơn vị tiếp tục phát hiện 30 m dây cáp ngầm của hệ thống đèn chiếu sáng đường Trường Sa cũng bị kẻ gian lấy trộm. Ngày 15.2, công ty này tiếp tục phát hiện hệ thống dây điện cấp nguồn của hệ thống đèn LED trang trí nghệ thuật trên cầu phía sau khu hành chính của tỉnh bị mất 240 m dây cáp.

Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, Công ty CP môi trường đô thị Kon Tum đã báo cáo UBND TP.Kon Tum và cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND TP.Kon Tum, cho biết địa phương liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp phá hoại tài sản, công trình hạ tầng trên địa bàn. Qua đó, UBND TP.Kon Tum đã yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành lắp đặt hệ thống camera an ninh tại một số khu vực thường xảy ra các vụ trộm cắp, phá hoại tài sản.

Hệ thống điện trên địa bàn TP.Kon Tum liên tục bị phá hoại, trộm cắp ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, UBND TP.Kon Tum cũng yêu cầu lực lượng công an xã, phường phối hợp với dân quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vận động các cơ sở thu mua phế liệu, các cơ sở trồng, nhân giống cây xanh ký cam kết không thu mua phế liệu, cây cảnh, cây xanh… có dấu hiệu trộm cắp. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tài sản được buôn bán như dây dẫn điện, lưới chắn, lan can bờ kè, cây xanh, cây cảnh... phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, UBND TP.Kon Tum cũng yêu cầu các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương; thông báo, niêm yết thông tin xử lý các vụ trộm cắp tài sản công tại khu dân cư, lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa ở trường học, các buổi chào cờ tại các thôn, làng để kịp thời giáo dục, phòng ngừa và răn đe các đối tượng khác nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên…