Mua camera an ninh để yên tâm du xuân cần chú ý điều gì?

Camera an ninh gia đình thường được kết nối với mạng Wi-Fi, có thể gửi cho chủ nhân thông báo, video clip và thậm chí cả nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp để theo dõi các hoạt động trong nhà khi đi vắng, chẳng hạn như về quê ăn tết hoặc du xuân.



Camera an ninh sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi đi ra ngoài AFP

Hiện nay trên thị trường có nhiều mẫu camera an ninh. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu các yếu tố mà mình cần xem xét khi mua camera an ninh cho ngôi nhà của mình.

Chọn loại camera

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc mua camera an ninh là xác định loại camera mà mình muốn mua. Nếu chưa chắc nên mua camera an ninh nào, một yếu tố cần xem xét là dự định đặt nó ở đâu. Có nhiều loại camera an ninh gia đình nếu người dùng muốn đặt nó trong nhà. Trong khi đó, nếu muốn đặt nó bên ngoài nhà, người dùng có thể chọn các camera an ninh không dây, chuông cửa video hoặc camera đèn pha.

Nếu điều mình cần là một camera giám sát cửa trước hoặc cửa sau, người dùng có thể cân nhắc sử dụng chuông cửa video vì nó có thể được cấp nguồn thông qua hệ thống dây điện của chuông cửa. Mặt khác, người dùng có thể chọn camera an ninh không dây nếu muốn giám sát khu vực khác trong ngôi nhà của mình.

Tính năng camera

Khi cố gắng tìm kiếm các tùy chọn camera khác nhau trên thị trường, người dùng có thể thấy rất nhiều lựa chọn cho mình, nhưng việc tìm kiếm camera an ninh phù hợp không phải là khó. Hãy tận dụng nhiều lựa chọn để có được sản phẩm phù hợp.

Nhiều camera hiện nay đi kèm các tính năng công nghệ hiện đại AFP

Hãy kiểm tra chặt chẽ các tính năng. Theo SafeHome.org, người dùng hãy kiểm tra công nghệ đằng sau mỗi camera để giúp thu hẹp lựa chọn của mình. Người dùng hãy kiểm tra ứng dụng và tầm nhìn ban đêm. Hỏi xem nó có bao gồm pin không, có thể chịu được thời tiết không và liệu bản thân có thể tự lắp đặt hay không.

Chọn nguồn điện

Nếu đặt xung quanh nhà, camera an ninh không dây chạy bằng pin, chuông cửa video và camera đèn pha mang lại sự linh hoạt nhất. Nhưng tùy thuộc vào loại camera và cách sử dụng, người dùng sẽ cần phải sạc lại nó vào một lúc nào đó.

Trong khi đó, có những camera và chuông cửa có dây không cần sạc lại. Tuy nhiên, nó cung cấp các tùy chọn vị trí hạn chế. Hãy xem xét nguồn điện của camera an ninh vì điều này có thể hạn chế các lựa chọn của chúng ta.

Xem xét phương pháp ghi

Mặc dù ngày nay không còn phổ biến nhưng vẫn có hệ thống camera dựa trên NVR và DVR để sử dụng trong các ngôi nhà. Thông qua hệ thống này, nó có thể lưu trữ một lượng lớn lịch sử video thông qua NVR và không yêu cầu đăng ký đám mây hằng tháng hoặc thẻ nhớ.

Các thiết bị ghi hình sẽ giúp lưu trữ video thu được từ camera an ninh CHỤP MÀN HÌNH

Loại cấu hình ổ cứng này hoạt động tốt để bao phủ không gian rộng lớn. Hơn nữa, đây là một cách tuyệt vời để ghi và lưu trữ video trên các camera độ phân giải Ultra HD 2K và 4K. Tuy nhiên, hệ thống NVR hoặc DVR đi kèm với hộp đen trông có vẻ lộn xộn khó coi.

Chú ý quyền riêng tư

Mặc dù chúng ta có thể cảm thấy ngôi nhà của mình an toàn hơn khi có thể quan sát qua camera an ninh, nhưng hãy nhớ rằng những thiết bị này được kết nối với internet. Nếu chúng ta có thể xem nhà của mình, ai đó cũng có thể truy cập những video này.

Điều bắt buộc duy nhất là mọi người cần phải đảm bảo quyền riêng tư của mình được bảo vệ. Có những camera cung cấp xác thực hai yếu tố, vốn bổ sung một lớp bảo mật khác cho phép người dùng nhận mật mã sử dụng một lần thông qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại, email hoặc ứng dụng xác thực.

Camera an ninh sẽ được bảo vệ khỏi tin tặc thông qua xác thực hai yếu tố này vì trong trường hợp chúng bẻ khóa được mật khẩu của thiết bị, người dùng vẫn có mã một lần để bảo vệ mình. Hãy đảm bảo kích hoạt xác thực hai yếu tố của camera trong trường hợp nó có tính năng này.