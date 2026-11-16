Báo động nội dung lạm dụng tình dục trẻ em bằng AI tăng 8.400%

Báo cáo mới nhất từ Viện An toàn Trẻ em Toàn cầu (Childlight) có trụ sở tại Scotland cho biết số lượng nội dung lạm dụng tình dục trẻ em liên quan đến AI đã tăng vọt từ khoảng 4.700 trường hợp vào năm 2023 lên hơn 400.000 trường hợp trong năm 2025. Trong số này bao gồm cả những hình ảnh giả mạo (deepfake), cắt ghép gương mặt trẻ em vào những nội dung khiêu dâm, The Guardian đưa tin ngày 16.11.

Dù là ảnh giả mạo, những tài liệu này vẫn bị kẻ xấu sử dụng để tống tiền hoặc đe dọa ép buộc trẻ em phải gửi thêm hình ảnh nhạy cảm.

Học sinh tại một trường ở Anh sử dụng điện thoại vào tháng 2 ẢNH: REUTERS

Nghiên cứu của Childlight được thực hiện dựa trên dữ liệu báo cáo từ các công ty công nghệ gửi đến Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột tại Mỹ, tập trung vào khu vực Đông Á, Thái Bình Dương, Mỹ Latinh, Caribbean và Bắc Mỹ.

Giáo sư Debi Fry, Giám đốc Dữ liệu toàn cầu của Childlight, đánh giá những con số này đã phơi bày mức độ bóc lột tình dục trẻ em đáng báo động, đồng thời cho thấy các mối đe dọa trực tuyến ngày càng tinh vi.

Tổ chức Theo dõi Internet (IWF), trụ sở tại Anh, cũng xác nhận thực trạng trên. Trong báo cáo hồi tháng 10, IWF chỉ ra lượng nội dung lạm dụng tình dục trẻ em do AI tạo ra trên không gian mạng đang không ngừng gia tăng. Theo IWF, trong nửa đầu năm nay, số lượng hình ảnh được xác định có yếu tố lạm dụng tình dục trẻ em do AI tạo ra nhiều hơn cả năm 2025.

Childlight ước tính mỗi năm có hơn 300 triệu trẻ em trên toàn thế giới là nạn nhân của ít nhất một hình thức bóc lột hoặc lạm dụng tình dục thông qua công nghệ. Tổ chức này cũng dự báo cứ 4 trẻ em thì có khoảng 1 em sẽ phải chịu đựng ít nhất một hình thức lạm dụng trước khi tròn 18 tuổi. Ông Paul Stanfield, Giám đốc điều hành Childlight, kêu gọi chính phủ các nước cần can thiệp sớm để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.