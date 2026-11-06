Dùng AI mạo danh giám đốc, luật sư để lừa hàng ngàn công ty trên thế giới

Tòa nhà tòa án Daniel Patrick Moynihan tại New York ẢNH: AP

Hãng AP ngày 6.11 dẫn lời các công tố viên Mỹ cho hay 3 nghi phạm vừa bị truy tố về hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mạo danh các giám đốc điều hành doanh nghiệp và luật sư để chiếm đoạt khoảng 129 triệu USD (hơn 3.300 tỉ đồng).

Theo bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án tại New York, trong hơn một năm rưỡi, các nghi phạm Jacob Soall (41 tuổi), Sharon Hazan (54 tuổi) và Guy Sheetrit (42 tuổi) đã nhắm vào hàng ngàn công ty trên khắp thế giới.

Tài liệu tòa án cho thấy trong số những bên bị hại có các hệ thống bệnh viện tại Missouri và California, một ngân hàng ở Rhode Island, một công ty quản lý quỹ tương hỗ ở Massachusetts, một công ty sản xuất thức ăn cho thú cưng tại Florida (Mỹ), cùng một công ty công nghệ tài chính tại Anh.

Theo cáo trạng, 3 nghi phạm còn bị cáo buộc tội rửa tiền. Các nghi phạm bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.

Bộ ba này, với các biệt danh như Rocky Balboa, Superman Cash và Fat Boy, thường nhắm vào bộ phận kế toán của các công ty. Theo tài liệu tòa án, thủ đoạn của chúng là giả danh giám đốc điều hành (CEO), gửi email để yêu cầu nhân viên thực hiện một giao dịch tài chính bí mật.

Chúng còn dàn dựng các cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc gọi video, sử dụng AI để mô phỏng giọng nói và đôi khi là cả hình ảnh của CEO để các nhân viên tin tưởng.

Sau đó, CEO giả mạo này yêu cầu nhân viên liên hệ với một luật sư tại một công ty luật lớn, người cũng bị nhóm này mạo danh, để hướng dẫn chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên khắp thế giới. Sau đó, số tiền này được chuyển đổi thành tiền số nhằm che giấu nguồn gốc, rồi được phân phối cho nhóm 3 người nêu trên cùng những cá nhân khác có liên quan.

Theo trợ lý giám đốc FBI James Barnacle Jr., vụ việc này cho thấy công nghệ tiên tiến có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo quy mô lớn. Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo có thể lãnh mức án tối đa là 20 năm tù.