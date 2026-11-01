    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Các đại gia AI cùng ra cam kết mới

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Những công ty lớn về trí tuệ nhân tạo (AI) gồm OpenAI, Google, Microsoft và Anthropic ngày 30.10 cam kết cung cấp cho các đơn vị xuất bản tin tức một phương thức thống nhất để ngăn chặn việc nội dung của họ bị thu thập nhằm huấn luyện các mô hình AI, theo AFP.

    Hiện nay, các đơn vị xuất bản tin tức phải thiết lập nhiều lệnh chặn khác nhau cho từng loại bot thu thập dữ liệu trên web. Giải pháp mới được đề xuất sẽ cho phép họ chỉ cần nhập chỉ dẫn chuẩn hóa duy nhất được tuân thủ bởi bất kỳ công ty AI áp dụng giao thức này.

    Các đại gia AI cùng ra cam kết mới - Ảnh 1.

    Logo ChatGPT của Công ty OpenAI

    Ảnh: Reuters

    Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh các đơn vị xuất bản tin tức đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến của các loại bot chuyên thu thập bài viết để cung cấp dữ liệu cho các mô hình AI. Tháng 12.2023, The New York Times đã kiện OpenAI và Microsoft với cáo buộc sử dụng hàng triệu bài viết của báo này mà không xin phép hoặc không trả phí để huấn luyện chatbot ChatGPT. Hai công ty công nghệ này đang viện dẫn một ngoại lệ trong luật bản quyền, được gọi là "sử dụng hợp lý".

    Phương thức mới trên chỉ áp dụng cho việc huấn luyện các mô hình AI trong tương lai chứ không ngăn chặn hoàn toàn các bot quét những trang web tin tức. Nội dung vẫn sẽ mặc định bị thu thập cho đến khi đơn vị xuất bản thay đổi việc cài đặt, theo một bài đăng trên blog của Microsoft. Công ty này và Google cũng lưu ý rằng việc chọn không tham gia huấn luyện AI có thể làm giảm khả năng nội dung của đơn vị xuất bản xuất hiện trong các ứng dụng và trải nghiệm dựa trên AI.

    Tin liên quan

    Khó khăn bủa vây các 'đại gia' AI Mỹ

    Khó khăn bủa vây các 'đại gia' AI Mỹ

    Florida trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ kiện OpenAI, trong khi Anthropic tiếp tục đối diện bất đồng với chính quyền nước này trong bối cảnh công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

    Lương khủng cho kỹ sư AI ở Trung Quốc vì nhu cầu tăng cao

    Khám phá thêm chủ đề

    Google Microsoft AI

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận