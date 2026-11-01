Các đại gia AI cùng ra cam kết mới

Hiện nay, các đơn vị xuất bản tin tức phải thiết lập nhiều lệnh chặn khác nhau cho từng loại bot thu thập dữ liệu trên web. Giải pháp mới được đề xuất sẽ cho phép họ chỉ cần nhập chỉ dẫn chuẩn hóa duy nhất được tuân thủ bởi bất kỳ công ty AI áp dụng giao thức này.

Logo ChatGPT của Công ty OpenAI Ảnh: Reuters

Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh các đơn vị xuất bản tin tức đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến của các loại bot chuyên thu thập bài viết để cung cấp dữ liệu cho các mô hình AI. Tháng 12.2023, The New York Times đã kiện OpenAI và Microsoft với cáo buộc sử dụng hàng triệu bài viết của báo này mà không xin phép hoặc không trả phí để huấn luyện chatbot ChatGPT. Hai công ty công nghệ này đang viện dẫn một ngoại lệ trong luật bản quyền, được gọi là "sử dụng hợp lý".

Phương thức mới trên chỉ áp dụng cho việc huấn luyện các mô hình AI trong tương lai chứ không ngăn chặn hoàn toàn các bot quét những trang web tin tức. Nội dung vẫn sẽ mặc định bị thu thập cho đến khi đơn vị xuất bản thay đổi việc cài đặt, theo một bài đăng trên blog của Microsoft. Công ty này và Google cũng lưu ý rằng việc chọn không tham gia huấn luyện AI có thể làm giảm khả năng nội dung của đơn vị xuất bản xuất hiện trong các ứng dụng và trải nghiệm dựa trên AI.