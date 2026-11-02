Campuchia đóng cửa 86 trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn

Một trung tâm lừa đảo trực tuyến đã bị đóng cửa tại tỉnh Kandal ở Campuchia ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 2.11 dẫn lời Bộ trưởng cấp cao Campuchia Chhay Sinarith cho hay cơ quan chức năng đã đóng cửa 86 cơ sở lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên toàn quốc và đặt các cơ sở này dưới sự kiểm soát của chính phủ, đồng thời bắt giữ 5.778 nghi phạm trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến đang được triển khai.

Ông Sinarith là Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt và là người đứng đầu Ban thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS).

Ông cho biết 529 vụ đã được chuyển lên tòa án trong bối cảnh các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Các cuộc điều tra nhằm vào những mạng lưới tội phạm có tổ chức, hoạt động lừa đảo, hành vi tra tấn và giam giữ trái pháp luật, việc lừa tuyển người vào làm việc các cơ sở lừa đảo, cùng các hoạt động rửa tiền.

Cơ quan chức năng đã xác định được khoảng 97 mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động tại Campuchia, liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền núp bóng các doanh nghiệp hợp pháp. Ngoài ra, khoảng 100 đường dây khác cũng đã được phát hiện ở nước ngoài.

Theo ông, chiến dịch trấn áp đã giúp kiểm soát tình hình tốt hơn, dù các hoạt động lừa đảo quy mô nhỏ hơn vẫn tiếp tục xuất hiện ở một số địa điểm.

Trong nỗ lực triệt phá lừa đảo trực tuyến, ông cho biết cơ quan chức năng sẽ điều tra các công ty bảo vệ tư nhân bị nghi liên quan hoạt động phi pháp này, trong đó có cáo buộc thông đồng trong việc bắt giữ và tra tấn các nạn nhân.