Báo động phần lớn châu Âu không còn thoát bệnh truyền nhiễm gây đau đớn dữ dội

Nhiệt độ cao hơn do khủng hoảng khí hậu đồng nghĩa với nguy cơ lây nhiễm virus gây bệnh chikungunya giờ đây có thể xảy ra suốt hơn 6 tháng trong năm ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và các quốc gia Nam Âu khác, và trong 2 tháng/năm ở miền đông nam Anh Quốc.

Tờ The Guardian hôm 19.2 dẫn lời cảnh báo của giới khoa học rằng nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp diễn, việc bệnh truyền nhiễm chikungunya mở rộng xa hơn về phía bắc châu lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đó chính là kết quả phân tích đến từ cuộc nghiên cứu đầu tiên đánh giá đầy đủ tác động của nhiệt độ ấm lên toàn cầu đối với thời gian ủ bệnh của virus ký sinh bên trong loài muỗi Aedes albopictus, một loại muỗi vằn có nguồn gốc từ Đông Nam Á.

Muỗi vằn vốn là trung gian nguy hiểm truyền các bệnh do virus như sốt xuất huyết, Chikungunya và Zika.

Kết quả cho thấy ngưỡng nhiệt độ tối thiểu để virus có thể lây lan thấp hơn 2,5 độ C so với các ước tính chưa toàn diện hơn được thực hiện trước đây.

Virus chikungunya lần đầu được phát hiện năm 1952 tại Tanzania và trước đây chủ yếu giới hạn ở các vùng nhiệt đới, nơi ghi nhận hàng triệu ca nhiễm mỗi năm. Căn bệnh này gây đau khớp nghiêm trọng và kéo dài, làm suy nhược nặng nề và có thể gây tử vong ở trẻ nhỏ cũng như người cao tuổi.

Tên "chikungunya" bắt nguồn từ một ngôn ngữ bản địa châu Phi, có nghĩa là "bẻ cong người", mô tả tư thế của bệnh nhân do bị đau khớp khủng khiếp.

Trong những năm gần đây, một số ít ca bệnh được ghi nhận tại hơn 10 quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, đến năm ngoái, Pháp và Ý ghi nhận các đợt bùng phát quy mô lớn với hàng trăm ca.

Tác giả chính của báo cáo Sandeep Tegar, đang công tác tại Trung tâm Sinh thái và Thủy văn Anh (UKCEH), cho biết tốc độ ấm lên ở châu Âu hiện gấp đôi mức trung bình toàn cầu và việc hạ thấp ngưỡng nhiệt độ lây truyền virus có ý nghĩa rất lớn.

Một thành viên nhóm nghiên cứu là tiến sĩ Steven White cũng thuộc UKCEH cho hay giờ đây mọi thứ đã thay đổi so với cách đây 20 năm, và phần lớn châu lục đang đối mặt với nguy cơ từ bệnh truyền nhiễm nhiệt đới.