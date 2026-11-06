Báo động tình trạng thiếu vận động ở giới trẻ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cho biết 1/4 thanh thiếu niên trên toàn cầu hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào, thậm chí không tập thể dục được một giờ mỗi tuần. Thông tin đáng lo ngại được đưa ra trong nghiên cứu đăng trên chuyên san The Lancet Global Health ngày 4.11, dựa trên 389 cuộc khảo sát từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham gia của hơn 3,2 triệu người từ 11 - 17 tuổi.

Quá ít vận động

Theo WHO, khi ngoại suy kết quả trên, có khoảng 240 triệu thanh thiếu niên trên thế giới không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào. Nhìn chung, thanh thiếu niên tham gia các khảo sát dành trung bình 2,7 ngày/tuần cho các hoạt động thể chất, trong khi chỉ có 14% cho biết họ tham gia hoạt động thể chất hằng ngày. "Trong 15 năm qua, thế giới hầu như không đạt được tiến bộ nào trong việc thúc đẩy thanh thiếu niên tham gia vận động, trong đó các em gái là nhóm bị tụt lại xa nhất", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lo ngại.

Nhiều thanh thiếu niên dùng nhiều thiết bị công nghệ nhưng thiếu vận động Ảnh: AFP

Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 28% các em gái hoàn toàn không tham gia hoạt động thể chất, so với 22% các em trai. Trong khi đó, chỉ 11% các em gái tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày, so với 17% các em trai. Ngoài ra, có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia và khu vực. Tại phần lớn châu Âu và một số khu vực ở châu Mỹ, từ 90% thanh thiếu niên trở lên cho biết họ dành ít nhất một giờ mỗi ngày cho các hoạt động thể chất. Trong khi đó, tại các khu vực khác, chủ yếu là châu Phi, Trung Đông và một phần Đông Nam Á, hơn 30% người được hỏi cho biết họ không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào.

WHO cho rằng thanh thiếu niên ít vận động là do rất nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện tại nơi sinh sống, các chuẩn mực xã hội cùng lối sống ngày càng gắn liền với màn hình điện tử.

Nguy cơ bệnh tật

WHO cảnh báo rằng thiếu vận động thể chất là một trong những nguy cơ chính dẫn đến các bệnh tim mạch, đái tháo đường và một số loại ung thư. "Việc giúp người trẻ hình thành thói quen vận động từ sớm là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe, đồng thời giảm bớt gánh nặng toàn cầu do các căn bệnh này gây ra", theo AFP dẫn thông cáo của WHO.

Bác sĩ Etienne Krug, Giám đốc Bộ phận các yếu tố quyết định sức khỏe, nâng cao sức khỏe và phòng bệnh tại WHO, cho biết hoạt động thể chất còn góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ quá trình trưởng thành và phát triển lành mạnh, cũng như giúp người trẻ học hỏi, kết nối và phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, giai đoạn thanh thiếu niên được cho là một thời kỳ đặc biệt quan trọng, vì đây cũng là lúc có thể hình thành những thói quen suốt đời.

Theo bác sĩ Leanne Riley tại Bộ phận các bệnh không lây nhiễm của WHO, vấn đề không chỉ đơn giản là thuyết phục người trẻ vận động nhiều hơn, mà còn cần hành động nhiều hơn trên các lĩnh vực giáo dục, giao thông và quy hoạch đô thị để tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động thể chất thường ngày.

Để hưởng ứng khuyến nghị của WHO, hơn 80 công ty và liên đoàn thể thao đã ký một bức thư ngỏ do Liên đoàn Công nghiệp hàng thể thao thế giới điều phối, cam kết tăng cường nỗ lực nhằm khuyến khích người trẻ vận động nhiều hơn. Cụ thể, các biện pháp gồm việc sản xuất nhiều sản phẩm dễ tiếp cận hơn, đầu tư vào các chương trình thu hút hơn, cũng như hỗ trợ trường học và cộng đồng.