Thủ tướng Thái Lan lên tiếng sau khuyến cáo chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ

Phát biểu tại Văn phòng Thủ tướng ngày 5.11, ông Anutin khẳng định Thái Lan có nguồn cung lương thực dồi dào, đồng thời là nước sản xuất và xuất khẩu nông sản lớn. Do đó, người dân không có lý do lo ngại tình trạng thiếu lương thực và có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường, theo Khaosod English.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3.8.2026 ẢNH: AFP

Ông nhấn mạnh chính phủ Thái Lan cam kết bảo đảm nguồn cung cho người dân, bất chấp những diễn biến bất ổn ở nước ngoài. Thủ tướng cũng cho rằng vị thế xuất khẩu gạo, đường, sắn, rau quả và nông sản chế biến là cơ hội để Thái Lan nâng cao vai trò trên thị trường quốc tế.

Trước đó, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thảm họa Thái Lan (DDPM) ngày 2.11 khuyến cáo các hộ gia đình chuẩn bị một túi sinh tồn gồm thuốc men và dụng cụ sơ cứu; thực phẩm và nước uống; thiết bị chiếu sáng, liên lạc; giấy tờ quan trọng và tiền mặt; vật dụng vệ sinh cá nhân; quần áo dự phòng, đủ sử dụng trong ít nhất 72 giờ nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, theo báo The Nation của Thái Lan.

DDPM lưu ý 72 giờ đầu sau thảm họa thường là giai đoạn quan trọng, khi người dân có thể phải tự xoay xở trước lúc lực lượng cứu hộ tiếp cận. Cơ quan này khuyến cáo vật dụng nên được cất trong túi chống nước, gọn nhẹ, đặt ở nơi dễ lấy để sẵn sàng sơ tán. Người dân cũng cần thường xuyên kiểm tra và thay thế những vật phẩm đã hết hạn sử dụng.

Tổng giám đốc DDPM Nirat Pongsitthithavorn giải thích khuyến cáo được đưa ra sau những hướng dẫn tương tự tại một số nước giữa lúc gia tăng lo ngại về xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Thái Lan không đối mặt mức độ rủi ro tương tự, mà đây chỉ là biện pháp phòng ngừa chung trước thiên tai, dịch bệnh, bất ổn hoặc những sự cố có thể làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.