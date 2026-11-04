Thái Lan kêu gọi mỗi gia đình chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ

Theo báo Nation của Thái Lan ngày 3.11, Tổng cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết khuyến cáo được đưa ra hôm 2.11, nằm trong chương trình dài hạn nhằm nâng cao khả năng ứng phó thảm họa của người dân, không nhằm gây hoang mang.

Người dân lội qua khu vực bị ngập lụt trong trận mưa lớn và kéo dài ở Bangkok, Thái Lan ngày 27.9.2026 ẢNH: REUTERS

Ông Nirat cho hay một số quốc gia đã khuyến nghị người dân dự trữ nhu yếu phẩm trong 3 ngày do căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, Thái Lan không thuộc nhóm nước đưa ra cảnh báo cụ thể liên quan tình hình này. Việc chuẩn bị túi đồ khẩn cấp được xem là biện pháp phòng ngừa chung trước các nguy cơ như lũ lụt, sạt lở đất, động đất, dịch bệnh, hỏa hoạn và những tình huống khẩn cấp khác.

Theo DDPM, 72 giờ đầu sau thảm họa là giai đoạn quan trọng, khi các hộ gia đình có thể phải tự đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong lúc lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ và phân phối hàng cứu trợ.

Cơ quan này khuyến nghị túi khẩn cấp gồm 6 nhóm vật dụng: thuốc và dụng cụ sơ cứu; thực phẩm và nước uống; thiết bị chiếu sáng, liên lạc; giấy tờ quan trọng và tiền mặt; vật dụng vệ sinh cá nhân; quần áo và chăn màn.

Trong đó, mỗi người nên dự trữ khoảng 3 lít nước uống mỗi ngày, cùng thực phẩm ăn liền và đồ ăn cung cấp năng lượng. Các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh cần chuẩn bị thêm vật dụng phù hợp, theo trang Khaosod English.

Những thiết bị cần thiết khác gồm điện thoại, sạc dự phòng, đèn pin, radio dùng pin và còi báo hiệu. Giấy tờ tùy thân, hồ sơ y tế và các tài liệu quan trọng nên được bảo quản trong túi chống thấm nước, kèm tiền mặt và chìa khóa dự phòng.

Ông Nirat khuyến cáo người dân sử dụng túi nhẹ, chống thấm nước, đặt tại nơi dễ lấy để có thể mang theo ngay khi sơ tán. Các vật dụng cũng cần được kiểm tra định kỳ nhằm bảo đảm thiết bị hoạt động tốt, thực phẩm và thuốc không hết hạn sử dụng.

Bên cạnh việc hướng dẫn người dân chuẩn bị, DDPM cho biết đã xây dựng các phương án ứng phó thảm họa, bố trí lực lượng cứu hộ và duy trì hệ thống cảnh báo sớm qua điện thoại di động, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai cứu trợ khi cần thiết.