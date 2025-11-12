Bão Fung Wong đổ bộ, Đài Loan sơ tán khẩn

Các trường học và doanh nghiệp tại phần lớn khu vực phía nam Đài Loan phải đóng cửa, trong khi 51 người bị thương do ảnh hưởng của bão.

Truyền hình địa phương ghi nhận lũ lụt nghiêm trọng tại huyện Nghi Lan (phía đông Đài Loan), với hình ảnh thành viên lực lượng phòng vệ dùng xuồng cứu người dân mắc kẹt trong nước lũ.

Một ngư dân đang buộc thuyền đánh cá ở Nghi Lan, Đài Loan khi cơn bão Fung Wong sắp đổ bộ ngày 11.11.2025 ẢNH: AFP

"Nước tràn vào rất nhanh... hệ thống thoát nước không chịu nổi", ngư dân Hung Chun-yi ở thị trấn cảng Tô Áo nói, sau khi tầng một ngôi nhà của ông bị ngập 60 cm.

Giới chức cho biết lượng mưa tại thị trấn Đông Sơn (Nghi Lan) đạt 794 mm chỉ trong ngày 11.11. Bão Fung-wong dự kiến quét qua phía nam Đài Loan trong đêm 12.11 trước khi hướng ra Thái Bình Dương.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức kêu gọi người dân tránh xa các khu vực miền núi, bãi biển và những địa điểm nguy hiểm khác để "vượt qua giai đoạn này một cách an toàn".

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mùa đông bắc đã làm tăng thêm lượng mưa, đặc biệt tại các khu vực Nghi Lan và Hoa Liên. Cơn bão được dự báo không gây ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Tân Trúc - nơi đặt trụ sở TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới.

Trước đó, bão Fung Wong đã càn quét Philippines và khiến 25 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 11.11 đã bắt đầu khắc phục hậu quả sau bão, song giới chức Philippines cho hay công tác này sẽ mất nhiều tuần.

"Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi hiện nay là khôi phục đường dây cứu sinh, dọn đường và khôi phục đường dây điện và thông tin liên lạc, nhưng chúng tôi đang nỗ lực thực hiện", theo ông Rafaelito Alejandro, Trợ lý tại Văn phòng phòng thủ dân sự Philippines (OCD).

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu khiến bão ngày càng mạnh và mưa lớn hơn, do đại dương ấm lên và bầu khí quyển giữ nhiều hơi ẩm hơn, làm gia tăng nguy cơ thiên tai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.