Bao giờ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có chỗ giữ xe?

Khám ở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải gửi xe ở bệnh viện khác

Bãi đậu xe Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nằm dưới lòng đường Châu Văn Liêm (P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), nhưng từ ngày 6.5 hết hạn được cấp phép sử dụng. Vì vậy, khi đến khám bệnh, anh N.T.T (27 tuổi, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) được bảo vệ hướng dẫn...chạy xe qua Bệnh viện đa khoa Cần Thơ gửi nhờ.

Ban đầu thông cảm, nhưng khi từ bệnh viện ra thì anh T. không mấy hài lòng. Bởi theo anh, khuôn viên bệnh viện có khu vực gửi xe, tuy nhỏ, thay vì ưu tiên cho bệnh nhân được phần nào hay phần đó thì lại để biển báo dành cho nhân viên.

Bãi đậu xe trong Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có diện tích nhỏ hẹp, để đậu xe nhân viên của bệnh viện ẢNH: THANH DUY

Mệt mỏi sau gần 2 tuần trong Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, ông L.V.H (67 tuổi, Sóc Trăng) cho biết vợ ông bị ung thư, đang xạ trị và vào hóa chất. Theo lộ trình thì còn điều trị hơn nửa tháng nữa. Chỉ có một mình ông chăm sóc bà nên việc gửi xe nhờ nơi khác là bất tiện, muốn lấy xe đi ra ngoài mua đồ ăn hoặc thứ gì đó thì phải cuốc bộ. Ông H. nói điều này rất tốn thời gian và công sức, gây khó khăn cho người lớn tuổi, trong khi người lớn tuổi lại chiếm số đông trong bệnh viện này.

Theo một bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, bãi xe dưới lòng đường Châu Văn Liêm rất đông, nhất là vào buổi sáng. Vì vậy, bãi xe dừng hoạt động đã gây ra nhiều bất tiện cho bệnh nhân và người nuôi bệnh.

"Giải pháp gửi xe tại bãi xe Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ chỉ giải quyết một phần nhỏ, còn bãi xe Bệnh viện Quân y 121 thì khá xa. Trong khi đó, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (mới) chưa biết khi nào xây xong. Tôi mong sao các cấp chính quyền tìm giải pháp khả thi để nhanh tháo gỡ khó khăn này", vị bác sĩ chia sẻ.

Bãi đậu xe trước đây của bệnh viện nằm dưới lòng đường Châu Văn Liêm nhưng đã hết hạn cấp phép sử dụng từ ngày 6.5 ẢNH: THANH DUY





Việc cấp phép hoạt động chưa thống nhất

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Thanh Điền, Trưởng phòng Quản lý đô thị Q.Ninh Kiều, cho biết bãi xe Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nằm dưới lòng đường Châu Văn Liêm với chiều dài khoảng 130m, chiều rộng từ dải phân cách trở ra 2m. Giữa năm 2024, HĐND TP.Cần Thơ thực hiện giám sát việc sử dụng lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông. Q.Ninh Kiều được yêu cầu tạm dừng tổ chức thu phí, sử dụng một phần lòng đường để trông giữ xe trên tất cả tuyến đường trên địa bàn, trong đó có đường Châu Văn Liêm.

Vì không có chỗ đậu xe, có người chạy ngược chiều hoặc chạy lên vỉa hè để gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Sau đó, Nghị định 165 được ban hành, các tổ chức, cá nhân được phép trông giữ giao thông nếu đảm bảo các tiêu chí về an toàn, trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy… Trên cơ sở đó, đầu năm 2025, Phòng quản lý đô thị Q.Ninh Kiều đã tham mưu UBND Q.Ninh Kiều cấp phép cho bãi xe Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sử dụng tạm thời trong 3 tháng, từ ngày 6.2 đến 6.5. Đến nay, bãi xe đã hết hạn nên phải dừng hoạt động.

Vừa qua, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có đề nghị tiếp tục gia hạn hoạt động bãi xe. Các bên liên quan đã họp bàn nhưng chưa thống nhất. Trong đó, UBND và Công an P.Tân An chưa đồng ý, lý do là trong quá trình thường xuyên đi kiểm tra, 2 cơ quan này nhận thấy điểm giữ xe của bệnh viện có những sai sót và lộn xộn.

Chẳng hạn, từ dải phân cách ra 2 m, chỉ đậu được 1 hàng xe; nhưng có khi đơn vị giữ xe sắp xếp thành 2 hàng, thậm chí 3 hàng, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, một số người phản ánh đến UBND P.Tân An tình trạng thu vượt giá giữ xe, giữ thêm xe học sinh, giữ ô tô bên ngoài sai mục đích. Đơn vị giữ xe tại đây là tự đấu thầu, do Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức.

Bãi đậu xe Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ nhiều lúc cũng rơi vào tình trạng quá tải ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, phía Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, nhu cầu bãi xe của bệnh viện này cũng rất lớn, nhiều khi quá tải nên khó thể chia sẻ. "Chúng tôi đang phân vân 2 phương án, một là cấp lại lòng đường chỗ cũ, hai là dời lên vỉa hè. Đã nghĩ tới phương án đưa bãi xe Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ lên vỉa hè nhưng thấy rất chật. Tính dời lên vỉa hè Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ nhưng sợ không đảm bảo mỹ quan", ông Điền chia sẻ.

Trước khó khăn này, ông Điền cho biết đã có kế hoạch làm việc giữa các bên liên quan, trong đó có sự tham dự của Thường trực UBND Q.Ninh Kiều, để tìm hướng giải quyết khó khăn của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Trường hợp bãi xe được cấp phép hoạt động lại dưới lòng đường Châu Văn Liêm sẽ có những ràng buộc với bệnh viện về việc tăng cường đảm bảo an toàn; phải có biển báo, vạch kẻ cho người đi bộ, niêm yết giá - thu giá đúng quy định. Việc chấp hành sẽ được thường xuyên kiểm tra.

Hơn hết, ông Điền bày tỏ sự mong mỏi Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mới (P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) sớm được xây dựng xong để việc đi lại, khám chữa bệnh, điều trị của người dân thuận tiện hơn.