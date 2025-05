Bao giờ Vietnam Airlines chính thức 'dọn nhà' sang ga T3 Tân Sơn Nhất?

Theo đó, bắt đầu từ 17.5, Vietnam Airlines sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa sang nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Riêng các đường bay giữa TP.HCM - Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau do hãng khai thác, cùng các chuyến bay của Pacific Airlines và VASCO, vẫn tiếp tục được hoạt động tại nhà ga T1 như hiện nay.

Nhà ga T3 mới khai trương là nhà ga hành khách có quy mô lớn và công nghệ hiện đại nhất cả nước ẢNH: T.L

Trước đó, từ 17.4, Vietnam Airlines đã chuyển khai thác các chuyến bay giữa TP.HCM và Hà Nội, Vân Đồn sang nhà ga T3. Sau gần một tháng triển khai, hãng đã vận hành an toàn hơn 1.400 chuyến bay và phục vụ chu đáo gần 400.000 lượt hành khách tại nhà ga mới. Hoạt động khai thác tại đây nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan, góp phần mang đến hành trình thuận tiện cùng trải nghiệm đồng bộ cho hành khách.

Tại nhà ga T3, Vietnam Airlines bố trí khu vực làm thủ tục từ quầy số 56 đến 109, cùng với 22 quầy check-in tự động. Đồng thời, hãng cũng tăng cường lực lượng nhân viên hỗ trợ tại nhà ga nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động sử dụng các dịch vụ tiện ích mới tại nhà ga T3 như quầy check-in tự động, quầy tự gửi hành lý (self bag drop) và định danh sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển. Việc sử dụng các hình thức làm thủ tục hiện đại này giúp hành khách tiết kiệm thời gian, không cần xuất trình giấy tờ, hạn chế tiếp xúc và nâng cao trải nghiệm bay thuận tiện, an toàn.

Đồng thời, hành khách được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin nhà ga được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ nhà ga T3 và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động của hãng. Hành khách nên đến đúng nhà ga và có mặt tại sân bay ít nhất hai tiếng trước giờ khởi hành để đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi.

Đại diện Vietnam Airlines đánh giá, việc chuyển toàn bộ hoạt động khai thác nội địa sang nhà ga T3 không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ của hãng mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành trung tâm hàng không năng động hàng đầu khu vực châu Á.

Theo thông tin từ Cảng Tân Sơn Nhất, các chuyến bay nội địa của VietJet, Pacific Airlines, Vasco, Vietravel Airlines, Bamboo Airways vẫn tiếp tục hoạt động tại nhà ga T1.