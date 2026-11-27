Cơn bão ven biển mang theo mưa lớn và gió giật 80 - 113 km/giờ đã quét qua nhiều khu vực Bờ Đông Mỹ ngày 26.11. Gió mạnh kết hợp triều cường gây ngập nhiều vùng trũng ven biển, AP đưa tin.

Thống đốc New Jersey Mikie Sherrill ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang tối 25.11, còn Thống đốc New York Kathy Hochul áp dụng biện pháp tương tự tại một số khu vực. Bão lớn buộc giới chức New York hoãn diễu hành mừng lễ Tạ ơn Macy's lần thứ 100, lần đầu trong lịch sử sự kiện này phải dời lịch vì thời tiết xấu.

Người dân chèo thuyền di chuyển do mưa lớn gây ngập sâu tại bang Virginia (Mỹ) ngày 26.11 ẢNH: AP

Hoạt động đi lại dịp lễ bị gián đoạn nặng. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tạm dừng các chuyến bay tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington (bang Virginia) và cảnh báo nguy cơ phải hoãn chuyến ở các sân bay lân cận.

Theo chuyên trang theo dõi chuyến bay FlightAware, tính đến chiều 26.11 theo giờ địa phương, hơn 420 chuyến bay trên toàn nước Mỹ bị hủy và gần 2.000 chuyến bị hoãn, ảnh hưởng nặng nhất là các chuyến đến và đi từ thủ đô Washington D.C (Mỹ) và bang New York.

Trang PowerOutage ghi nhận hơn 850.000 khách hàng ở Mỹ mất điện, chủ yếu ở Bờ Đông và vùng Trung Tây, trong đó tập trung nhiều tại các bang Virginia, Maryland và Pennsylvania. Người dân vùng ngoại ô Washington thuộc bang Maryland còn được khuyến cáo tiết kiệm nước do các nhà máy lọc nước mất điện.

Người dân đi bộ giữa trời mưa tại thành phố New York (Mỹ) ngày 26.11 ẢNH: REUTERS

Bão tại Mỹ cũng trút tuyết dày xuống bang Missouri và Illinois, trong đó thành phố St. Louis (Missouri) ghi nhận lượng tuyết dày 18,5 cm. Tại Bờ Tây, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết sóng lớn và gió mạnh tiếp tục gây ngập lụt những khu vực ven biển, dự kiến kéo dài sang ngày 27.11.

Theo Đài CNN, ảnh hưởng của bão dự kiến làm gián đoạn di chuyển của người dân Mỹ vào ngày 29.11, thời gian cao điểm đi lại của người dân Mỹ vào cuối tuần dịp lễ Tạ ơn.