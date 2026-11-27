Báo The Guardian (Anh) hôm qua đưa tin nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu ngày 23.11, thời điểm gần nhất có dữ liệu thống kê, đã tăng cao kỷ lục, hơn 2,24 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ít nhất vài ngày tới.

Người dân lội nước do triều cường cao ở Pacifica (bang California, Mỹ) Ảnh: AP

Nhiệt độ tăng cao

Tờ báo Anh dẫn lời bà Samantha Burgess, Trưởng bộ phận chiến lược về khí hậu thuộc Cơ quan Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) ở châu Âu, chỉ ra chuỗi nắng nóng kỷ lục phản ánh tình trạng nhiệt độ dị thường trên toàn cầu ở mức độ nghiêm trọng. Trong vài tháng qua, việc toàn cầu liên tục ghi nhận nhiệt độ kỷ lục cho thấy khí hậu đã nóng lên tới mức nào. Trước đó, chỉ có 2 đợt nhiệt độ trung bình ngày trên toàn cầu vượt ngưỡng cao hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, lần lượt vào tháng 11.2023 và tháng 2.2024. Tuy nhiên, cả hai đợt đều không kéo dài và mức tăng cũng không cao như hiện nay.

Trong khi giới quan sát cho rằng đợt nóng đang tiếp diễn vẫn còn quá ngắn để khẳng định nhiệt độ toàn cầu đã vượt qua ngưỡng giới hạn theo mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, các nhà khoa học cảnh báo đây là dấu hiệu cho thấy nếu không nhanh chóng cắt giảm lượng phát thải trên bình diện toàn cầu, điều đó sẽ xảy ra. Theo The Guardian, những đợt tăng nhiệt độ dị thường hiện nay chủ yếu đến từ tình trạng nóng lên toàn cầu kéo dài do con người tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch, và do ảnh hưởng từ siêu El Nino đang gần đạt đỉnh.

Triều cường đe dọa bờ biển California

Liên quan đến tình hình khí hậu bất thường, triều cường đặc biệt cao, hiện tượng thời tiết do ảnh hưởng của El Nino và nhiệt độ nước biển cao, đang đe dọa bờ biển California (Bờ Tây nước Mỹ), theo AFP. Hôm 24.11 (giờ địa phương), Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) ghi nhận mực nước trong tháng 11 tại TP.San Francisco đã dâng cao nhất hơn 40 năm qua. Một ngày sau, truyền thông địa phương đưa tin sóng ở Ocean Beach, bãi biển chính của San Francisco, có lúc cao đến 9,14 m. Sóng dữ đã phá sập một cầu tàu cũ bằng gỗ ở thị trấn Pacifica. Triều cường lớn cũng gây ngập một số khu dân cư, khiến nhiều xe cộ chìm một phần trong nước.

Trong khi đó, tình trạng trễ chuyến tại sân bay quốc tế San Francisco vào sáng 25.11 nghiêm trọng hơn khoảng 9% so với 2 tuần qua. Khoảng 62% số chuyến bay đến và đi bị chậm lịch trình. Tuy nhiên, giới chức sân bay trấn an rằng các đường băng không có nguy cơ bị ngập. Trong bối cảnh này, giới hữu trách kêu gọi người dân hạn chế những chuyến đi không cần thiết vào dịp Lễ Tạ ơn.

Còn ở Bờ Đông, Thống đốc bang New York Kathy Hochul hôm qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại TP.New York và các hạt Nassau, Suffolk, Westchester trước nguy cơ bão lớn đổ bộ ngay kỳ Lễ Tạ ơn, theo The Hill. NSW dự báo mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập ven biển, gây nguy hiểm cho hoạt động đi lại của người dân tại những khu vực này. Thống đốc bang New Jersey Mikie Sherrill cũng ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão.