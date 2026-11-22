Chủ tịch COP31 Murat Kurum phát biểu tại phiên toàn thể hôm 22.11 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 22.11 đưa tin cuộc đàm phán về khí hậu tại Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ đổ vỡ mà không đạt được thỏa thuận chính trị nào, sau khi ông Murat Kurum, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31), tuyên bố sẽ không có thêm bản dự thảo thỏa thuận mới.

Trước đó, nhiều quốc gia và các khối đàm phán cho biết họ không thể chấp nhận dự thảo đã được đưa ra xem xét.

"Chẳng còn gì để làm nữa, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể. Vì có 196 quốc gia tham gia, họ sẽ đưa ra quyết định và chúng ta sẽ tôn trọng quyết định đó. Từ giờ sẽ không có thêm văn bản mới nào nữa", ông Kurum cho biết.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cùng một số bên khác đã bác bỏ dự thảo thỏa thuận cuối cùng được đưa ra bởi Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia giữ vai trò chủ tịch COP31. Họ cho rằng dự thảo này quá yếu để có thể thúc đẩy cuộc chiến chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu.

Sau hơn hai tuần đàm phán, vốn dự kiến kết thúc vào ngày 20.11 nhưng lại kéo dài sang tận cuối tuần, ông Kurum thông báo tại phiên họp toàn thể bế mạc rằng các bên đã không thông qua thỏa thuận.

Lần đổ vỡ này diễn ra trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng đan xen, bao gồm xung đột và sự phản đối của công chúng trước chi phí sinh hoạt leo thang, đã làm lu mờ những vấn đề do tình trạng khí hậu nóng lên gây ra.

Bộ trưởng Môi trường Ireland Darragh O'Brien cho biết EU không thể ủng hộ thỏa thuận được đề xuất, một phần vì thỏa thuận này không hề đề cập các loại nhiên liệu hóa thạch, những tác nhân mà các nhà khoa học cho rằng đang thúc đẩy tình trạng nóng lên toàn cầu.

Panama cũng cho biết họ không thể ủng hộ vì dự thảo không tương xứng với quy mô của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Những nhà quan sát tại sự kiện cho biết Ả Rập Xê Út cùng các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác đã gây sức ép mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ việc đề cập trực tiếp nhiên liệu hóa thạch trong văn bản, đồng thời đưa các công nghệ loại bỏ carbon vào đó.

Dù các nhà khoa học cho rằng việc loại bỏ carbon khỏi khí quyển là yếu tố then chốt để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, những người chỉ trích thỏa thuận này bày tỏ lo ngại rằng các điều khoản về loại bỏ carbon có thể bị lợi dụng như một "giấy phép" để tiếp tục khai thác dầu mỏ.